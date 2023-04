St. Peter lässt nichts anbrennen

Werbung

Rabenstein - St. Peter/Au 0:2. Kurios gingen die Gäste in Führung. Nach einem Eckball fiel der Rabensteiner Klärungsversuch zu kurz aus, aus einem Gestocher brachte Schatz im Tumult den Ball über die Linie. Der Referee hatte kein Vergehen gesehen: 0:1. Gleich im Anschluss steuerte Gerg aufs gegnerische Tor zu, setzte den Ball aber neben den Kasten.



Nach dem Seitenwechsel war Rabensteins Keeper Traby zweimal auf dem Posten. Als er überwunden wurde, entschied der Unparteiische auf Abseits. Den zweiten Treffer für die Gäste gab es in der Nachspielzeit aber dennoch: Nach einem Freistoß legte Nagelstrasser mustergültig per Kopf vor, Hirtenlehner verwertete trocken.



Rabenstein zeigte sich im zweiten Durchgang verbessert, wurde bei einem Hörmann-Schuss gefährlich, hatte ansonsten aber nur Halbchancen.



„Bitter, dass wir aus Standards die Tore kriegen“, fand Rabensteins Trainer Andreas Gutlederer. „Wir wollten das Spiel so interessant wie möglich gestalten. Das ist uns in der zweiten Halbzeit gelungen, da waren wir aggressiver.“

Statistik:

Rabenstein - St. Peter / Au 0:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (25.) Schatz, 0:2 (95.) Hirtenlehner

Karten: Ücüncu (67., Gelbe Karte Foul), Hörmann (22., Gelbe Karte Foul), Rusch (19., Gelbe Karte Unsportl.), Staudinger (88., Gelbe Karte Unsportl.), Kohl (35., Gelbe Karte Foul), Schattleitner (75., Gelbe Karte Foul)

Rabenstein: Traby; Ücüncü, Hörmann, Rusch (70. Grünbichler), Grünbichler Manuel (89. Todt), Gruber, Arvensis, Pieber, Gruberbauer, Gugler (58. Habertheuer), Paul

St. Peter / Au: Staudinger; Kogler, Kohl, Stradner (90. Hirtenlehner), Schatz, Tanzer, Gerg (68. Weißinger), Albai (86. Schwaiger), Oberforster, Nagelstrasser, Schattleitner

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Nayim Kazanci