Gerechte Punkteteilung in Rohrendorf

Werbung

Highlights

Rohrendorf - Eggenburg 2:2. Die Gäste, die mit zwei Siegen perfekt in die Rückrunde gestartet sind, kamen auch in Rohrendorf gut ins Spiel. In der 13. Spielminute hatte Eggenburg die erste Halbchance. Nach einem Fehlpass in der eigenen Hälfte von Rohrendorf probierte es Dominik Rolinec aus rund 16 Metern per Schuss aufs lange Eck, der aber am Tor vorbei ging. Fünf Minuten darauf machten es die Gäste dann besser. Jindrich Kucera brachte einen Freistoß aus dem Halbfeld Richtung zweite Stange, wo David Tretzmüller ganz alleine stand und mit dem Fuß zum 1:0 verwertete.

Youngster sorgt für Ausgleich

Nach dem frühen Rückstand kämpften sich die Heimischen dann zurück ins Spiel, in der 29. Minute gelang der Kerzig-Elf der Ausgleich. Fabian Polland schickte Lukas Hahn auf die Reise, der einen Stanglpass zur Mitte brachte, wo Youngster Edgar Kalchhauser zum 1:1 traf. In der 34. Spielminute rettete Rohrendorfs Bendikt Stierschneider für Goalie Michael Steinschaden auf der Linie, nachdem der Torhüter den Ball im eigenen Strafraum verlor.

Eggenburg geht wieder in Führung

Auch nach dem Seitenwechsel kamen die Eggenburger besser ins Spiel. In der 58. Minute gingen die Gäste erneut in Führung. Clemens Bergmann ließ auf der Außenbahn alle stehen und brachte den Ball zur Mitte, wo Rolinec zum 2:1 einschob. In der 65. Spielminute feierte Rohrendorfs Tobias Markhart sein Comeback, mit seiner Einwechslung ging dann noch mal ein Ruck durch die Mannschaft. Rund zehn Minuten vor dem Schlusspfiff kamen die Moser-Boys dann noch zum Ausgleich. Nach einem Gestocher an der Strafraumgrenze setzte sich Polland im Zweikampf durch und versenkte den Ball souverän im Eck.

Statistik:

Rohrendorf - Eggenburg 2:2 (1:1)

Torfolge: 0:1 (19.) Tretzmüller, 1:1 (29.) Kalchhauser, 1:2 (58.) Rolinec, 2:2 (79.) Polland

Karten:

Rohrendorf: Hahn, Wildpert, Kalchhauser, Geppner, Walzer, Pfaller, Polland, Stierschneider (75. Skorsch), Steinschaden, Zottl, Dragan (65. Markhart)

Eggenburg: Alic, Cevik, Schölm, Bura, Kolarik, Lippeck, Macho (79. Walla), Rolinec, Tretzmüller, Bergmann, Kucera

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Gheorghe Adrian Enachi