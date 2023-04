Souveräner Heimsieg für Moser-Boys

Werbung

Rohrendorf - Gmünd 4:0. Gleich von Beginn an übernahmen die Heimischen das Kommando. Bereits in der ersten Spielminute brachte Flügelflitzer Andreas Bogner den Ball gefährlich zur Mitte, allerdings noch ohne Abnehmer. Sieben Minuten später sahen die 350 Zuschauer dann schon den ersten Treffer im Spiel. Nach einem Ballgewinn setzte sich Lukas Hahn durch und scheiterte an Gmünd-Goalie Peter Rosenmayer, der beim Abstauber von Bogner aber chancenlos war. Kurz Zeit darauf legte die Mannschaft von Stefan Kerzig bereits nach. Kapitän Patrick Pfaller wechselte die Seiten auf Bogner, der Stürmer Fabian Polland perfekt bediente. Der Goalgetter traf genau ins lange Eck.

3:0 noch vor der Pause

Auch nach dem zwei Tore Vorsprung waren die Gastgeber die klar bessere Mannschaft, Gmünd kam überhaupt nicht in die gefährlichen Zonen. In der 19. Spielminute scheiterte Hahn nach schöner Kombination an Rosenmayer. Eine viertel Stunde später war es wieder Hahn, der mit einem Schlenzer knapp verzog. Rund Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff folgte dann aber das verdiente 3:0 für die Rohrendorfer. Polland steckte durch auf Tobias Markhart und der zentrale Mittelfeldspieler traf genau unter die Latte.

Ergebnis hätte noch höher ausfallen können

Nach dem Seitenwechsel schaltete Rohrendorf einen Gang zurück, für Gmünd an diesem Tag aber noch immer eine Klasse zu hoch. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff scheiterte Michael Wildpert mit einem Abschluss an Rosenmeyer. 20 Minuten vor dem Ende des Spiels zog der eingewechselte Edgar Kalchhauser mit seinem schwächeren liken Fuß ab. Sein Abschluss wurde abgefälscht und klatschte an die Stange. Kurz vor dem Ende des Spiels erzielten die Moser-Boys dann auch noch ihr Tor in der zweiten Hälfte. Nach einem Ballverlust bediente Wildpert Kalchhauser und der Youngster schob zum 4:0 Endstand ein.

Stimmen zum Spiel

Rohrendorf-Trainer Stefan Kerzig: „Es war eine gute Leistung von uns, der Sieg war auch in der Höhe verdient. Gmünd hat heute aber auch sehr viel zugelassen. Bei ihnen haben ein paar wichtige Spieler gefehlt, deswegen dürfen wir das Ergebnis auch nicht überbewerten.“

Statistik:

Rohrendorf - Gmünd 4:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 (8.) Bogner, 2:0 (12.) Polland, 3:0 (36.) Markhart, 4:0 (87.) Kalchhauser

Karten: Zottl (48., Gelbe Karte Foul), Skorsch (80., Gelbe Karte Unsportl.), Markhart (60., Gelbe Karte Foul)Peterek (40., Gelbe Karte Foul)

Rohrendorf: Stierschneider, Markhart (88. Stradinger), Steinschaden, Bogner (65. Dragan), Hahn (65. Kalchhauser), Zottl (80. Skorsch), Wildpert, Walzer, Polland (88. Walzer), Geppner, Pfaller

Gmünd: Hold, Dürnitzhofer, Kapeller, Korherr, Früchtl, Peterek, Held (88. Dangl), Müller (60. Zimmel), Obradovic, Held (88. Dangl), Rosenmayer

350 Zuschauer, Schiedsrichter: Duro Orsolic