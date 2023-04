Erste Niederlage im Frühjahr für Moser-Boys

Rohrendorf - Seitenstetten 1:2. Gegen die formstarken Seitenstettener wollten die Moser-Boys ihre ungeschlagene Serie vor heimischem Publikum fortsetzen. Die erste Chance im Spiel hatte der Tabellendritte aus Rohrendorf. Nach einem langen Ball von Torhüter Michael Steinschaden schickte Lukas Hahn Stürmer Fabian Polland auf die Reise und der Zweite der Torschützenliste verfehlte das lange Eck nur knapp in der sechsten Spielminute.

Schockmoment für Kerzig-Elf

Nach rund einer halben Stunde Spielzeit gab es einen Schockmoment für alle Rohrendorfer. Abwehrchef Michael Walzer ging zu Boden und musste durch Andreas Bogner ersetzt werden. Bei dem baumlangen Innenverteidiger besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss. Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel wurden dann auch die Gäste das erste Mal gefährlich. Nach einem Freistoß scheiterte Nico Poustka.

Geschenk für Seitenstetten

In der 45. Spielminute sahen die 250 Zuschauer dann den ersten Treffer im Spiel. Nach einem Rückpass von Kapitän Patrick Pfaller wollte Rohrendorf-Torhüter Michael Steinschaden den Ball nicht klären und Michael Dietl ausspielen. Der Stürmer nahm dem Goalie den Ball ab und schob zur Führung ein. Noch vor dem Pausenpfiff gelang den Heimischen aber der Ausgleich. Der eingewechselte Bogner traf mit links ins lange Eck, nachdem ein Schuss von Tobias Markhart zuvor noch geblockt wurde.

Eckballvariante bringt Sieg für Seitenstetten

In der zweiten Hälfte sollte eine einstudierte Eckballvariante von Seitenstetten dann den Unterschied ausmachen. Der Tabellenfünfte spielte den Ball kurz ab und Florian Oberforster traf ins lange Eck. Doppelt bitter für Rohrendorf, zehn Minuten davor scheiterte Flügelflitzer Hahn noch an der Latte. Die Moser-Boys machten in den letzten Minuten noch einmal Druck, der Ausgleich sollte aber nicht mehr gelingen.

Statistik:

Rohrendorf - Seitenstetten 1:2 (1:1)

Torfolge: 0:1 (45.) Dietl, 1:1 (45+3.) Bogner, 1:2 (63.) Oberforster

Karten: Stierschneider (60., Gelbe Karte Foul), Zottl (52., Gelbe Karte Foul), Dragan (48., Gelbe Karte Unsportl.)Eder (84., Gelbe Karte Foul)

Rohrendorf: Zottl, Wildpert, Hahn, Geppner, Stierschneider (77. Kalchhauser), Pfaller, Walzer Michael (32. Bogner), Polland, Steinschaden, Markhart, Dragan (63. Skorsch)

Seitenstetten: Höggerl (55. Berger), Hausberger Alexander (65. Käfer), Eder Johannes, Zatl, Gugler, Eder Andreas, Dietl (85. Poustka), Kammerhofer, Hausberger Manuel, Oberforster, Poustka Nico (55. Michlmayr)

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Ramazan Ergin