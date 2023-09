Lilienfeld erwartet Elchtest gegen Rohrendorf

Gelingt Lilienfeld am Samstagabend die Revanche? In der vergangenen Saison gingen nämlich zweimal die drei Punkte an Kontrahent Rohrendorf. „Beide Partien waren knapp und hätten auch anders laufen können“, meint SC-Spielertrainer Amir Ebrahim und fügt hinzu: „Das ist aber Vergangenheit und hat keinen Einfluss auf das, was kommt.“ Dennoch erwartet der Trainer einen schweren Gang. „Rohrendorf hat unglaublich viel Qualität und wird nicht umsonst von vielen als Titelanwärter gesehen. Aber auch wir wissen, dass wir nicht einfach zu bespielen sind. Wir wollen an die letzten Wochen anschließen. Das Match der Runde ist in voller Länge via Livestream auf meinfussball zu sehen (Beginn: 18 Uhr). Die Kooperation mit Amateurscout macht's möglich. Von den übrigen Matches erwarten euch die gewohnten Highlightvideos mit den entscheidenden Szenen.

Der Star auf der Suche nach dem Selbstvertrauen

Die Rohrendorfer sind unter Neo-Coach Björn Wagner noch nicht auf Touren gekommen. Das gilt auch für den prominentesten Zugang - Issiaka Ouedraogo braucht einen Treffer, „das wäre ganz wichtig für sein Selbstvertrauen.“ Der ehemalige Profi spielt zwar engagiert, aber glücklos im Abschluss. „Ich weiß, dass ich meine Tore machen werde. Was mich im Moment mehr belastet, ist unsere Leistung in den letzten drei Spielen. Wenn wir als Mannschaft gut spielen, kommen auch meine Tore von alleine. Ich muss aber als erfahrener Spieler und Ex-Profi auch mehr machen und die Mannschaft führen, das weiß ich.“

Den Sixpack noch im Hinterkopf

Drei Partien in der 2. Landesliga West gehen schon am Freitag über die Bühne. Ziemlich brisant: Das Waldviertler Duell zwischen Gmünd und Eggenburg. Gastgeber SC Gmünd will auf der Erfolgswelle bleiben. Der SK Eggenburg steht noch mit leeren Händen da. „Jetzt wäre punkten natürlich angesagt“, meint SKE-Sportleiter Sebastian Schmidt. „Dass das in Gmünd nicht leicht wird, wissen wir aus der Vorsaison.“ Damals unterlag Eggenburg 0:6.

Absdorf und die „Wundertüte“

Aufsteiger Absdorf hat sich solide eingeführt in der neuen sportlichen Heimat. Die Truppe von Christian Schragner hat noch nicht verloren, zuletzt in Rohrendorf viel Moral bewiesen und einen Zähler mitgenommen: „Das zeugt schon von Qualität.“ Nach diesen Erfolgserlebnissen wartet mit Purgstall eine „Wundertüte“: Zwei herben Niederlagen (0:2, 0:5) folgte ein Sieg gegen Titelaspirant Wieselburg - der erste seit dem Aufstieg der SVg in die 2. Landesliga.

„Daran wollen wir anknüpfen“, versichert Trainer Jürgen Moser. Der aber „die Kirche im Dorf lassen“ möchte: „Absdorf ist ein überaus starker Aufsteiger, wo wir wieder alles aus uns rausholen müssen.“ Mathias Hofmarcher und Michael Mistelbauer werden in diesem Spiel wieder mit von der Partie sein.

Anderst nimmt sein Team in der Pflicht

Etwas wiedergutzumachen haben die Melker daheim gegen Herzogenburg. Das 2:4 in Seitenstetten liegt den Löwen noch immer im Magen. „Ich erwarte mir eine Reaktion“, sieht Trainer Helmut Anderst sein Team in der Pflicht. „Darauf werden wir den Fokus unter der Woche richten, die Dinge eingehend besprechen.“ Ein Erfolgserlebnis sehnt man sich bei den Gästen herbei. Uns fehlt vorne das Tor. Wir müssen effektiver werden“, fordert Trainer Marc Andre Unterhuber.

Vogel kündigt Rotation an

Ein anderes Gesicht als im Derby wollen die Wieselburger zeigen. Schließlich gastiert mit Seitenstetten ein seriöser Anwärter auf einen Stockerlplatz bei den Braustädtern. Trainer Rudi Vogel stellt eines klar: „Wenn wir genauso auftreten, wie in Purgstall, dann werden wir mit Sicherheit verlieren. Eventuell werde ich wieder auf einigen Positionen rotieren. Das muss ich mir im Training anschauen. Auf jeden Fall wollen wir mit einem Sieg die aufkeimende Kritik von außen wieder verstummen lassen.“

Die Mostviertler konnten sich vergangene Woche mit einem 4:2 gegen Melk rehabilitieren, der Sieg macht jetzt Appetit aufs Gastspiel in der Braustadt. „Wir wollen auch dort was mitnehmen“, sagt Trainer Peter Thaller.

Pielachtaler Bollwerk

Es läuft im Pielachtal! Rabenstein steht mit sieben Zählern fein da, sogar neun wären greifbar gewesen. „Wir hatten Möglichkeiten, um zu gewinnen“, so Trainer Stefan Windl nach einem guten Auftritt seines Teams in der Stiftstadt. Das 0:0 unterstreicht die aktuelle Stärke, kein Team ließ weniger Gegentore als der SCR. Nun kommt Würmla. Windl: „Eine gute Mannschaft, die bislang unter Wert geschlagen wurde.“

Beim Team aus dem Tullnerfeld herrscht spätestens nach dem Auftritt gegen Spratzern dicke Luft. Trainer Walter Brandstätter stellt seinen Kickern die Rute ins Fenster: „Wenn die Spieler glauben, es geht nur über spielerische Mittel, dann sind sie falsch gewickelt. In dieser Liga gewinnt nicht immer die Mannschaft mit dem besser besetzten Team!“ Die beiden jüngsten Begegnungen mit den Raben gingen allerdings an der SV Würmla.

Ybbser Achillesferse

Der Abschluss war bislang das große Manko beim ASK Ybbs - so auch beim 0:1 gegen Gmünd. Die Devise fürs Spiel gegen die nun in Fahrt kommenden Spratzerner ist klar: „Nur einen Bruchteil der Chancen nutzen wie gegen Würmla“, erklärt Trainer Christian Haabs. „Wir werden weiter trainieren und die positiven Dinge, die es gab, mitnehmen. Und an die Spieler appellieren, dass sie die Individualfehler abstellen – das kann man nicht trainieren, das passiert halt. Auf dem Niveau ist es aber fatal.“ Den Spratzerner stehen einige harte Prüfungen bevor. „Mannschaften, die mit dem oberen Tabellendrittel zu tun haben werden und nach vorne Fußball spielen“, ordnet Trainer Frenkie Schinkels die kommenden Gegner Ybbs, Rabenstein und Melk ein.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Gmünd - Eggenburg (Sven Mayer), Absdorf - Purgstall (Nayim Kazanci); 20.00 Uhr: Melk - Herzogenburg (Sebastian Reiss). Samstag, 16.30 Uhr: Wieselburg - Seitenstetten (Jürgen Becker), Rabenstein - Würmla (Franz Ziernwald), Ybbs - Spratzern (Johannes Toiflhart); 18.00 Uhr:Lilienfeld - Rohrendorf (Stevan Radenkovic).