Spitzentrio auf Kuschelkurs

Mag sein, dass Gmünd personell aus dem letzten Loch pfeift. Fix ist aber: Der Favoritenschreck pfeift auf alle Widrigkeiten. Dem Remis gegen Seitenstetten folgte im Nachtrag am Dienstag der Überraschungscoup gegen Ybbs (2:1). „Mit acht Ausfällen in der Ersten musst du einmal so eine Partie hinlegen. Das zeigt mir einmal mehr, dass man den Jungen ihre Chance geben muss“, meint Sportchef Markus Fürlinger, der fürs Würmla-Match dennoch auf Rückkehrer hofft.

Die Brandstätter-Truppe kämpft ebenfalls mit Ausfällen, musste beim 1:3 gegen St. Peter sechs Stammkräfte vorgeben. „Dafür haben wir uns teuer verkauft“, ordnet Obmann Robert Grill die erste Heimniederlage im Frühjahr ein.

Knappe Kiste in der obersten Etage

An der Tabellenspitze hat sich vorerst St. Peter festgesetzt. Im Live-Spiel auf meinfussball (in Kooperation mit Amateurscout) setzte sich der UFC mit 2:0 gegen Purgstall durch und geht nun mit vier Zählern Vorsprung auf Wieselburg und Ybbs ins Saisonfinish. Die beiden Verfolger haben allerdings ein Match weniger am Konto, können also St. Peter noch knapp auf den Pelz rücken. Diese Gelegenheit wollen die Ybbser am Samstag nützen. Wieselburg hat mit einem 2:0 gegen Herzogenburg jedenfalls die „Pflichtaufgabe“ erfüllt.

Der Winterkönig und die Wundertüte

„Du musst diesen Negativtrend, bei dem alles gegen dich rennt, irgendwie brechen“, fordert Trainer Christian Haabs. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen.“ Andere Zeiten, die aus Ybbser Sicht hoffentlich schon am Samstag beim Heimspiel gegen Lilienfeld beginnen. Den Aufsteiger bezeichnet Haabs als „Wundertüte“: „Sie sind spielerisch extrem stark. Wenn sie an einem Tag abliefern, können sie jeden schlagen, wenn sie nicht abliefern, können sie von jedem geschlagen werden.“

Eine Einschätzung, die auch der Lilienfelder Spielertrainer teilt. „Wenn wir unsere Leistung abrufen, ist es fast egal, gegen wen wir spielen“, sagt Amir Ebrahim vor dem Duell mit dem Tabellenzweiten. „Klar ist, dass wir uns steigern müssen“, verweist der Coach auf den Aussetzer gegen Rabenstein. Das Hinspiel ging mit 1:3 verloren.

Die allerletzte Amaliendorfer Chance

Amaliendorf hat vor dem Heimspiel gegen Seitenstetten nur mehr rechnerische Chancen auf den Klassenerhalt. Gegen die im Frühjahr so starken Mostviertler hängen die Trauben hoch. Sektionsleiter Michael Pichler: Wichtig wäre, dass wir vom letzten Platz wegkommen. Das wäre schon noch machbar. Wir müssen einmal gewinnen, das könnte noch die restlichen Kräfte mobilisieren.“

Big Points für den Ligaverbleib

Zwei Tabellennachbarn messen sich im Pielachtal. „Eggenburg ist im Frühjahr gut drauf, sie haben gute Einzelspieler“, ist sich Trainer Andreas Gutlederer bewusst. „Wir wollen aber nachlegen und das Heimspiel gewinnen.“ Valerian Hörmann kehrt nach seiner Gelbsperre zurück. Im Herbst endete das Duell übrigens mit einem 1:1.

Gibt’s diesmal einen Sieger, könnte jener das Abstiegsgespenst endgültig verjagen. Eggenburgs Sportchef Sebastian Schmidt: „Sie stehen in der Tabelle hinter uns – von daher erwarte ich mir schon etwas“, sagt Schmidt. „Auf jeden Fall sollten wir dort nicht verlieren.“

Waldviertler Frühjahrstristesse

Beim USC Schweiggers kann von Entwarnung im Abstiegskampf keine Rede sein. Ganz im Gegenteil. Jetzt ist ein Heimsieg gegen Rohrendorf fast schon ein Muss, um nicht endgültig den Anschluss zu verlieren. „Wir haben bis jetzt erst einen Punkt im Frühjahr eingesammelt. Wenn sich das nicht bessert, dann steht uns auch nichts anderes zu, als dass wir den Gang in die Gebietsliga antreten müssen“, sagt Trainer Christoph Pomassl. „Ohne Punkte kann man nicht in der Liga bleiben.“

Kerzig packt seine Kicker bei der Ehre

Wiedergutmachung ist bei den Gästen angesagt. Die 0:7-Pleite gegen Wieselburg nagt am Rohrendorfer Selbstverständnis. „Die Leistung war für mich unerklärlich“, erklärt Coach Stefan Kerzig. „Nach so einer Niederlage muss die Mannschaft eine Reaktion zeigen.“ Denn trotz der Abfuhr haben die Rohrendorfer noch (Außenseiter-)Chancen im Aufstiegsrennen. Nur Verlustpunkten fehlen sechs Zähler auf Leader St. Peter

Die nächste Runde:

Freitag, 20.00 Uhr: Gmünd - Würmla.

Samstag, 17.00 Uhr: Ybbs -Lilienfeld, Amaliendorf - Seitenstetten, Rabenstein - Eggenburg.

Sonntag, 16.30 Uhr: Schweiggers - Rohrendorf.