Absdorfer Heimpremiere hat's in sich

Die Meisterschaft in der 2. Landesliga West nimmt Fahrt auf. Als Livespiel der Runde diesmal im Fokus: Die Heimpremiere von Aufsteiger Absdorf gegen den SK Eggenburg am Freitagabend. Die Partie gibt’s in voller Länge im Stream, von den übrigen Matches die wichtigsten Szenen in den Videohighlights – dank der Kooperation mit Amateurscout. Abdsdorfs Trainer Christian Schragner war dem Remis zum Start in Gmünd voll des Lobes für sein Team: „Wir haben uns als Einheit präsentiert, haben gefightet ohne Ende. Die Mannschaft hat sich mit diesem Unentschieden belohnt. In Summe war es auch völlig verdient. Wir sind in der 2. Landesliga-West angekommen.“

Nach dem man nach einem Standard neuerlich in Rückstand geriet, fighteten die Schragner-Boys zurück. Mo Schwarz schoss einen Freistoß so scharf, dass der Gmünder Keeper den Ball nur mehr wegschlagen konnte, Maxi Lembacher avancierte zu Helden, lupfte das Spielgerät ins Tor - und war mit zwei Treffern sicher „Absdorf Man of the Match“.

Eggenburg konnte Titelfavoriten fordern

Jetzt hat man mit Eggenburg einen Gegner auf Augenhöhe. Schragner hatte für die ersten drei Partien vier Punkte veranschlagt, schließlich wartet in der dritten Runde mit Rohrendorf auswärts ein ganz harter Brocken.

Eggenburg musste sich in Runde eins Titelkandidat Wieselburg geschlagen geben, hielt aber mit der Truppe, die in der NÖN-Trainerumfrage vor dem Start als Topfavorit aufs Landesligaticket gehandelt wurde, gut mit. Dominik Rolinec hatte den SKE sogar per Elfer in Führung gebracht. Am Ende unterlag man der Vogel-Truppe allerdings doch noch mit 1:3.

Schlager in Wieselburg

Gegen Rohrendorf wollen die Braustädter, bei denen Filip Faletar (Rot-Sperre aus der abgelaufenen Saison) und Tobias Saffertmüller (Knieblessur) weiterhin fehlen, nachlegen. Trainer Rudi Vogel bestätigt: „Ich erwarte ein interessantes Spiel. Es wird eine schwere Aufgabe für uns werden. Rohrendorf hat starke Einzelspieler. Drei weitere Punkte vor heimischem Publikum wären vor dem folgenden Derby in Purgstall schon sehr schön.“

Rohrendorf zeigt vor dem Gastspiel in der Braustadt Respekt. „Dort hängen die Trauben hoch. Nach dem Sieg gegen Melk können wir aber beruhigt hinfahren. Wir wollen auf jeden Fall was mitnehmen, dann müssen wir aber besser auftreten als in der zweiten Hälfte gegen Melk“, erklärt Trainer Björn Wagner. Neuerwerbung David Volk ist fraglich.

Brisantes Lokalduell in Melk

„Wie viele wird es ein Spiel auf Augenhöhe – ich habe Purgstall gesehen bei der doch etwas überraschenden Niederlage gegen Rabenstein. Es wird auf die Tagesverfassung ankommen. Aber wir werden schauen, dass wir eine Topleistung abliefern können“, blickt Melks Trainer Helmut Anderst in Richtung des Derbys. Anpfiff ist um 20 Uhr.

„Melk hat eine gut zusammengestellte Mannschaft. Wir werden uns dennoch nicht verstecken und auf unsere Stärken setzen“, verspricht Purgstalls Trainer Hans Jürgen Moser. „Vielleicht braucht es ja genau dieses Derby, damit bei meinen Spielern die berühmten zusätzlichen Prozente mehr gehen.“ Der zuletzt gesperrte Emre Koc dürfte seinen Einstand bei der SVg geben.

Lilienfeld will nachlegen

Auch wenn nach dem Überraschungscoup gegen Ybbs am Freitag eine vermeintlich einfachere Aufgabe auf Lilienfeld wartet, will Amir Ebrahim die Partie nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Jedes Spiel muss erst gespielt werden. Wir wissen, wie ausgeglichen die Liga ist. Wir müssen immer unsere beste Leistung bringen“, sagt der Spielertrainer und verspricht: „Wir wollen und werden nachlegen!“

Die Gäste aus Gmünd wissen, was sie erwartet. Nämlich: „Spielerisch eines der besten Teams der Liga“, wie Trainer Markus Früchtl feststellt. „Wichtig wird sein, dass wir aggressiv gegen den Ball sind, lästig sind. Und wir werden etwas anders austreten, als gegen Absdorf.“ Auch Sportchef Fürlinger betont: „Wir müssen konsequent dagegenhalten. Das 1:1 aus dem vorigen Herbst zu wiederholen wäre toll.“

Foto: Claus Stumpfer

Spratzern lädt zum Derbytanz

Derbystimmung gibt’s am Samstag in Spratzern, wenn der Landesliga-Absteiger – zum Auftakt mit einem 1:4 gegen Seitenstetten – den SC Herzogenburg empfängt. Frenkie Schinkels nimmt den Fehlstart nicht tragisch. „Ich habe damit gerechnet und erwarte mir nicht den großen Coup. Wir brauchen noch ein paar Spiele, bis wir eingespielt sind.“ Der Trainer nimmt aber seine Routiniers schon jetzt in die Pflicht. „Die erfahrenen Spieler müssen zeigen, dass sie schon höher gespielt haben.“ Am besten schon am Samstag gegen Herzogenburg.

Der SC holte gegen Würmla glücklich einen Punkt. Und hatte mit Keeper Christoph Streicher den überragenden Akteur in seinen Reihen. „Chrisi war der Man of the Match, einfach Weltklasse“, war Trainer Marc Andre Unterhuber ansonsten aber weniger einverstanden mit der Darbietung seines Teams. „Wir waren nicht auf den Endzweck aus.“

Nun trifft Unterhuber auf seinen Ex-Klub. „Ich hatte ein schönes halbes Jahr, auch wenn es sportlich nicht gelaufen ist.“ Der Zeitpunkt gegen den ASV zu spielen, könnte schlechter sein: „Sie hatten im ersten Spiel ihre Probleme. Vielleicht liegt das Momentum bei uns.“ Schinkels zur Partie: „Ich sehe Herzogenburg auf dem gleichen Niveau. Wir sind für alle Vereine neu. Sie kennen mich als Trainer nicht und auch nicht die Spieler.“

Ybbser suchen die Effizienz

Mit Luft nach oben präsentierte sich Würmla zum Auftakt in Herzogenburg (0:0). Nächster Gegner ist nun Ybbs - und die Mostviertler stehen schon nach einer Runde mit dem Rücken zur Wand, wurden sie doch von in der zweiten Halbzeit bärenstarken Lilienfeldern mit 4:1 „abgeschossen“. Trainer Walter Brandstätter hat auch schon ein Rezept für dieses Match parat. Er war in Lilienfeld vor Ort. Ybbs-Coach Christian Haabs hofft auf eine Reaktion des Teams vor eigenem Publikum: „Wenn wir keine Tore schießen, wird's auch da nicht klappen.“

Die Ybbser wollen die Scharte von der 1:4-Niederlage in Lilienfeld auswetzen Foto: Claus Stumpfer

Windl will Seitenstetten fordern

Im ersten Heimspiel erwarten die Raben am Samstag Seitenstetten, das mit Selbstvertrauen kommen wird. „Es wird vermutlich ein Spiel auf Augenhöhe“, blickt Trainer Stefan Windl voraus. Gruber (Muskelfaserriss) fehlt den Rabensteinern erneut. Einer der Garanten für den Auftakterfolg der Mostviertler gegen Spratzern war Kapitän Dominik Kammerhofer, der zwei Treffer beisteuerte und ein sehr gutes Spiel zeigte. „Eigentlich waren wir klar überlegen und hätten dann schon noch das ein oder andere Tor mehr machen können. Daran müssen wir noch arbeiten. Dennoch kann man mit einem 4:1-Auswärtssieg beim Absteiger aus der Landesliganatürlich schon sehr zufrieden sein. Aber wir wissen schon auch, wo wir uns noch verbessern müssen“, erklärt Seitenstetten-Coach Peter Thaller.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Wieselburg – Rohrendorf (Valentin Zehrer), Absdorf – Eggenburg (Christopher Mayrhofer); 20.00 Uhr: Melk – Purgstall (Ramazan Erkus), Lilienfeld – Gmünd (Erdem Erdil). Samstag, 17.00 Uhr: Rabenstein – Seitenstetten (Mehmet Günes), Spratzern – Herzogenburg (Hamid Topuz), Ybbs – Würmla (Manuel Pemmer).