Das Tullner Derby wird zum Schicksalsspiel

Mit dem Derby zwischen dem SV Würmla und Aufsteiger Absdorf steht diese Woche ein brisantes Spiel im Fokus. Das Schlusslicht braucht im Prestigeduell unbedingt ein Erfolgserlebnis, hat man doch in der laufenden Saison erst einmal gepunket. Ob sich das ändert? Das wird sich am Sonntagvormittag zeigen. In Kooperation mit Amateurscout zeigt meinfussball die Partie in voller Länge via Livestream. Von den übrigen Matches gibt's kompakte Highlightvideos.

Derby stellt die Weichen

Für Würmla wird das erste Derby gegen einen Bezirksrivalen seit einigen Jahren zu einem echten Schicksalsspiel. Nach der neuerlichen Niederlage in Wieselburg (2:4) muss bei der Sonntagsmatinée ein Sieg gegen den Neuling aus Absdorf her. Doch die Schragner-Buam reisen mit geschwellter Brust nach Würmla. Herzogenburg wurde mit 2:0 wieder heim geschickt. Mittlerweile trennen die Derbykontrahenten zehn Punkte. Die Gastgeber sind noch sieglos.

„Wir sind noch immer zuversichtlich, doch langsam gehen uns die Spiele aus“, seufzt Michael Rauscher, der Sportchef des SV Würmla.

Drei Heimspiele in Folge gewinnen, bereits dreimal ohne Gegentreffer geblieben: Absdorf hat sich in der neuen Liga bestens aklimatisiert. „Es war ein Kampf auf Biegen und Brechen“, kommentiert Trainer Christian Schragner den Erfolg in Herzogenburg. Wohl wissend, dass auch am Sonntag Fighterqualitäten gefragt sein werden.

Der Zweite zieht aus der Niederlage Selbstvertrauen

Vor dem Heimspiel gegen Gmünd stand beim USC Seitenstetten die Analyse der Partie in Lilienfeld am Programm. Und die fällt - trotz des 2:3 - positiv aus: „Aus meiner Sicht war es eine der besten Leistungen meiner Mannschaft, seitdem ich Trainer bin. Wir haben gegen einen Top-Gegner, der spielerisch wahrscheinlich die beste Mannschaft der Liga ist, über 90 Minuten mitgehalten und wirklich ein 'geiles' Spiel abgeliefert“, findet Trainer Peter Thaller.

Die Mostviertler sind zu favorisieren. Für Gmünd steht das erste Auswärtsspiel seit über einem Monat auf dem Plan. „Irgendwie freue ich mich schon auf ein Auswärtsspiel. Vier Heimspiele in Serie sind komisch für den Rhythmus - das werden im Frühjahr auch die vier Auswärtsspiele hintereinander“, ist sich Sportchef Markus Fürlinger im Klaren. Einen Punkt möchten die Waldviertler auf jeden Fall mitnehmen.

Eggenburg reist ersatzgeschwächt nach Purgstall

Die zweite Freitagspartie in dieser Runde steigt in Purgstall. Bei den Heimischen fällt aller Voraussicht nach der Ex-St. Pöltner Blaz Udovcic (Knieverletzung) aus. Trainer Jürgen Moser ist dennoch positiv eingestellt: „Eggenburg hat eine starke Mannschaft, die aktuell zu wenige Punkte für die vorhandene Qualität im Kader zu Buche stehen hat. Wir wollen dennoch ein starkes Spiel abliefern und erfolgreich sein.“ In dervergangenen Saison setzten sich in den beiden Duellen jeweils die Heimteams durch.

Geschwächt reisen die Eggenburger an, schließlich muss Kapitän und Knipser Dominik Rolinec seine Sperre absitzen. Mit Sascha Bucher, David Tretzmüller und Manuel Steiner fehlen gleich drei Verteidiger verletzungsbedingt. Ebenfalls außer Gefecht sind Mittelfeldregisseur Dzemil Alic und Marvin Fritz.

Der Tabellenführer beim Nachzügler

Ungleiches Duell zweier Stiftstädte am Samstag: Herzogenburg hat einen Fehlstart hingelegt, Lilienfeld trägt noch die weiße Weste. Die letzten beiden Begegnungen waren klare Angelegenheiten für Lilienfeld. Daheim siegte die Ebrahim-Elf 4:0, auswärts 4:1. Der Lilienfelder Spielertrainer erwartet sich dennoch einen schweren Gang. „Man weiß ja, wie das ist, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht. Da kann es leicht passieren, dass der Letzte den Ersten schlägt“, weiß Ebrahim und fordert von seiner Elf volle Konzentration und vollen Einsatz. „Wir müssen dort weitermachen, wo wir gegen Seitenstetten aufgehört haben.“ Personell kann der Trainer weiter aus einem vollzähligen Kader schöpfen.

Herzogenburgs Trainer Marc Andre Unterhuber muss die defensive Anfälligkeit seiner Truppe in den Griff bekommen (15 Gegentreffer). „In unserer Situation ist es egal, gegen wen wir spielen: Wir müssen gegen jeden kämpfen. Vielleicht machen wir das Unmögliche möglich und schaffen den Turnaround“, sagt Coach.

Für ersatzgeschwächte Raben riss die Serie

Am sechsten Spieltag hat es nun auch Rabenstein mit der ersten Niederlage erwischt. Die fiel mit 0:3 deftig und verdient aus. Der personelle Aderlass war gegen Ybbs nicht wettzumachen. Ein Sextett fehlte von Beginn an, ein Quintett ging angeschlagen ins Spiel. „Gegen eine Topmannschaft, wie es Ybbs ist, braucht man genügend fitte Spieler“, beschreibt Trainer Stefan Windl die Lage. Darüber hinaus agierte seine Elf „zu fehleranfällig“. Am Samstag kommen die Melker - und die konnten gegen Spratzern Selbstvertrauen tanken (4:2). Die jüngsten beiden Pflichtspielduelle in der Melker Abstiegssaison konnten die Raben für sich entscheiden.

Der Sechste empfängt den Tabellenvierten. Diese Konstellation hatte kaum auf der Rechnung. „Ein Spitzenspiel – das hätte vor der Saison wahrscheinlich niemand erwartet, dass das in der siebenten Runde ein Spitzenspiel sein würde.“ Melk-Trainer Helmut Anderst warnt vor den „Raben“ als „sehr schwierig zu bespielende Mannschaft“, die über Lauf- und Kampfbereitschaft zum Erfolg komme. „Wir müssen schauen, dass wir selbst diese Tugenden an den Tag legen. Dann könnte es ein spannendes Spiel werden.“

Hattrick-Held Hinterberger will auch in Spratzern knipsen

Schwächste Abwehr der Liga gegen drittbeste Offensive. Oder auch Spratzern gegen Wieselburg, das mit Gabriel Hinterberger über den verlässlichsten Torjäger der Liga verfügt. Der ASV muss sich defensiv steigern, stehen doch 16 Gegentore für Handlungsbedarf. „Viel zu viel. 50 Prozent waren individuelle Fehler. Das kannst du nicht trainieren. Die Mannschaft muss konzentrierter werden“, fordert Trainer Frenkie Schinkels. Hoffnung gibt Stefan Karan, der nach Verletzung und Krankheit als Joker zweimal traf. Schinkels: „Er hat eine super Visitenkarte abgegeben.“

Im Heimspiel gegen Wieselburg heißt es nun: Fehler abstellen und konsequenter verteidigen. Schinkels: „Wieselburg spielt um den Titel. Davon sind wir noch weit entfernt.“

Als Wundertüte sieht SCW-Trainer Rudi Vogel die St. Pöltner: „Sie haben zehn neue Spieler zu integrieren, die durchaus als Einzelspieler ihre Qualität haben. Die unvorhersehbaren Leistungsschwankungen von Spratzern machen es für uns nicht einfacher.“ Auf jeden Fall kommt es zum Wiedersehen mit Trainerkollegen Frenkie Schinkels. Vogel dazu: „Ich freue mich auch auf ein interessantes Duell mit meinem langjährigen Freund entlang der Seitenoutlinie.“

Die Heim-Macht will's jetzt auch auswärts zeigen

Zwei vorab hoch eingeschätzte Teams matchen sich sonntags in der Moser-Medical-Arena. Nicht nur Gastgeber Rohrendorf hat sich viel vorgenommen. „Ich hoffe, dass wir jetzt daheim auch einmal so eine gute Leistung zeigen. Das Ganze schaut jetzt schon viel besser aus als noch vor drei Wochen“, registriert Trainer Björn Wagner wohlwollend den Aufwärtstrend.

Für den Trainer der Rohrendorfer kommt es gegen Ybbs zum Wiedersehen mit Ex-Ksc-Spieler Benjamin Rass, den er ein Jahr bei den Kremsern trainiert hat: „Das ist natürlich immer schön, wenn man auf alte Bekannte trifft. Wir wollen gegen Ybbs auf jeden Fall als Sieger vom Platz gehen, müssen aber aufpassen, denn sie schalten nach einem Ballgewinn sehr schnell um.“

Daheim läuft's für die Ybbser top: Drei Spiele, drei Siege. In der Fremde schaut's genau umgekehrt aus. Am Sonntag wollen Haabs und Co. in Rohrendorf endlich auswärts nachlegen: „Es wird ein spannendes Spiel. Wir werden uns wieder gut darauf vorbereiten. Und es ändert sich nichts: Wir wollen die drei Punkte holen.“

Die nächste Runde

Freitag, 19.30 Uhr: Seitenstetten - Gmünd (Jakob Hochgatterer), Purgstall - Eggenburg (Matthias Lenz). Samstag, 16 Uhr: Rabenstein - Melk (Tomislav Ivankovic), Spratzern - Wieselburg (Ramazan Erkus), Herzogenburg - Lilienfeld (Michael Weber). Sonntag, 11 Uhr: Würmla - Absdorf (Gürsel Ak); 16 Uhr: Rohrendorf - Ybbs (Alen Viljusic).