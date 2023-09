Derbykracher steigt in Ybbs

Besser hätte der „Fußball-Hitchcock“ kaum Regie führen können. Denn das samstägliche Prestigeduell zwischen dem ASK Ybbs und dem SC Melk verdient auch aufgrund der Tabellensituation das Prädikat Spitzenspiel. Wer nicht im Stadion live dabei sein kann, hat die Möglichkeit, das Match via Stream auf meinfussball zu verfolgen. Dank der Kooperation mit Amateurscout gibt's das Spitzenspiel der Runde direkt in voller Länge, von den übrigen Matches zeigen wir die wichtigsten Szenen in kompakten Highlightvideos.

Haabs sucht Rezept gegen Top-Offensive

Beide Derbykontrahenten sind gut in Fahrt: Ybbs fertigte zuletzt Rohrendorf ab und pirscht sich an die Spitze heran. Aufsteiger Melk katapulierte sich auf Anhieb auf Platz zwei, hat sich zur Torfabrik der Liga (23 Treffer) gemausert. Die Ybbser werden unter der Woche daran arbeiten, Majkic und Co. Paroli bieten zu können. „Sie haben eine sehr starke Offensive, haben fünfmal gewonnen und 23 Tore geschossen. Es ist sehr interessant, diese Offensive zu kontrollieren. Ich hoffe, dass wir uns so gut vorbereiten, dass wir sie im Griff haben“, blickt Trainer Christian Haabs voraus. Zwei personelle Fragezeichen gibt's beim ASK: Christian Hackl muss seine Oberschenkelverletzung genauer untersuchen lassen und Neuzugang und Ex-Melker Viktor Vondryska muss sich von einer Erkrankung erholen.

Anderst freut sich über Duelle mit den Großen

Auf der Seite der Melker zeigt sich Trainer Helmut Anderst gewarnt, sieht aber auch einen möglichen Vorteil für seine Löwen: „Es wird ein sehr schweres Spiel: Jetzt haben wir die vermeintlich Großen, Ybbs und Wieselburg, aber wir tun uns gegen so Mannschaften vielleicht ein bisschen leichter. Wir werden uns gut vorbereiten und wollen auf alle Fälle etwas mitnehmen. Wir sind Zweiter – ich glaube, wir haben uns gehörigen Respekt erarbeitet in der Liga und das wollen wir zeigen.“ Personell kann Anderst beim Derby aus dem Vollen schöpfen.

Übrigens: Die jüngsten Begegnungen der beiden Teams gingen an Ybbs, der letzte Melker Derbysieg datiert aus dem Herbst 2019.

Wieselburg „braut“ an der Serie

Die letzten fünf Begegnungen mit Rabenstein hat der SC Wieselburg ohne Gegentor gewonnen. Für die Braustädter dreht sich am Freitag gegen Mittelständler Rabenstein alles darum nachzulegen. Schließlich ist der Rückstand auf Leader Lilienfeld mit vier Zählern noch überschaubar. Trainer Rudi Vogel ist auf die Pielachtaler gut eingestellt. „Ich erwarte eine Mannschaft, die sehr tief und aggressiv verteidigen wird. Wir müssen auf ihr schnelles Umschaltspiel aufpassen. Wir werden aber wieder die richtigen Lösungen finden, um Rabenstein wehtun zu können.“ Beim Kader kann Vogel bis auf den nach wie vor angeschlagenen Clemens Heindl (Schambeinentzündung) auf alle Spieler zurückgreifen.

Komplett sind die Gäste aus Rabenstein bei weitem nicht. Für Gugler, Gruber und Lapiere kommt Wieselburg noch zu früh. „Recht viel schwerer kann eine Aufgabe nicht sein“, stellt Trainer Stefan Windl fest. „Wir werden so kompakt wie möglich auftreten und zu unseren Chancen kommen.“

Spratzern beim Aufsteiger am Scheideweg

Kann sich Aufsteiger Absdorf endgültig im Vorderfeld festsetzen? Oder gelingt Ex-Landesligist Spratzern die Trendwende? ASV-Coach Frenkie Schinkels erwartet sich „einen Gegner in unserer Reichweite.“ Freilich plagen die Spratzerner einige Ausfälle. Mit Karan, Turna (beide krank) und Benesch (Zerrung) fehlten dem ASV gegen Wieselburg alle drei Stürmer. Zudem ging mit Krajnovic (Adduktoren) ein standardmäßiger Sechser ab. Mit El-Damanhoury schied ein weiterer Mittelfeldspieler schon nach knapp einer halben Stunde am Knie verletzt aus.

Alarmstufe Rot in Eggenburg

Vor dem Heimspiel gegen den Tabellendritten aus Seitenstetten läuten die Eggenburger die Alarmglocken. Sechs Niederlagen setzte es in den bisher sieben Spielen - damit ist Abstiegskampf angesagt beim SKE. „Jetzt brauchen wir uns auch nicht mehr auf die schwere Auslosung ausreden. Purgstall lag in der Tabelle unmittelbar vor uns“, spricht Sportchef Sebastian Schmidt Klartext. Mit dem 1:2 gegen die SVg sei man „nach der schlechtesten Saisonleistung“ noch gut bedient gewesen: „Es hätte auch 1:7 ausgehen können.“ Aufs Team wie auch auf Trainer Patrick Glanz steigt der Druck.

Die Seitenstettner mussten sich zuletzt dahim Gmünd geschlagen geben. „Eine vermeidbare Niederlage“, konstatiert USC-Coach Peter Thaller. Die Auswärtsbilanz der Mostviertler weist bislang zwei Siege, aber auch zwei Niederlagen aus.

Leader Lilienfeld und die Sieglosen

Wenn der Tabellenführer auf den Tabellenvorletzten trifft, sind die Rollen klar verteilt. „Jeder Gegner verdient unseren vollen Respekt, weswegen wir Würmla auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Außerdem bin ich mir sicher, dass der Tabellenplatz Würmlas Qualitäten nicht widerspiegelt. Dort gehören sie nicht hin“, sagt SC-Trainer Amir Ebrahim und fordert einen Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche. Würmla musste sich auch gegen Absdorf mit einem Remis begnügen, ist zwar nicht mehr Letzter, aber nach wie vor sieglos.

Hält Purgstalls Serie auch in Rohrendorf?

Der FC Rohrendorf hat eine 1:5-Klatsche gegen Ybbs zu verdauen. Am Samstag bekommen Kapitän Patrick Pfaller & Co. aber schon wieder die Chance auf Wiedergutmachung vor heimischem Publikum. Tabellennachbar Purgstall gastiert um 16 Uhr in der Moser Medical Arena, die gerade in der letzten Saison eine Festung für die Rohrendorfer war und dies auch wieder werden soll.

Die Purgstaller sprühen vor Zuversicht. Trainer Jürgen Moser: „Wir sind seit drei Spielen ungeschlagen. Deshalb wollen wir auch aus Rohrendorf Punkte mitnehmen.“ Lukas Wöran ist angeschlagen.

Fürlinger warnt vorm Schlusslicht

Am ungewöhnlichen Samstagstermin (19 Uhr) empfängt der SC Gmünd den Nachzügler aus Herzogenburg, versucht mit Ripperlessen und Weinkost den Fans die Partie schmackhaft zu machen. Und natürlich will man auch sportlich überzeugen. „Unterschätzen darfst du nie jemanden“, gibt Sportchef Markus Fürlinger zu bedenken. „Aber wir möchten natürlich gewinnen. Der Heimsieg muss unser Anspruch sein!“

Herzogenburg rutschte mit der Pleite gegen Lilienfeld - ohne den verletzten Knipser Yikilmaz - auf den letzten Platz ab. Trainer Marc Andre Unterhuber zollt Gastgeber Gmünd Respekt: „Das wird keine leichte Partie. Ich hoffe, dass er eine oder andere Spieler zurückkommt. Wir müssen den Sieg erzwingen.“

Die nächste Runde

Freitag, 19.30 Uhr: Wieselburg - Rabenstein (Daniel Holzinger), Absdorf - Spratzern (Sven Mayer); 20 Uhr: Eggenburg - Seitenstetten (Maximilian Weiß). Samstag, 16 Uhr: Rohrendorf - Purgstall (Stefan Pleininger), Lilienfeld - Würmla (Tobias Eder), Ybbs - Melk (Erik Karner); 19 Uhr: Gmünd - Herzogenburg (Markus Winkler).