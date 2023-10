Duo lauert hinter Lilienfeld

Nur ein Team ist im Herbst noch unbesiegt - der SC Lilienfeld. Und mit seiner Superserie setzt der Spitzenreiter die Konkurrenz unter Druck. Das bringt noch mehr Würze in den anstehenden Derbyhit. Um Prestige geht's immer, wenn sich der ASK Ybbs und der SC Wieselburg gegenüberstehen. Am Samstagnachmittag steht zusätzlich vor allem eines auf dem Spiel: der Anschluss an die Tabellenspitze. Den Schlager zeigt meinfussball in voller Länge als Livespiel der Runde - möglich macht den Stream die Kooperation mit Amateurscout. Von den übrigens Matches gibt's, wie gewohnt, alle Tore in den kompakten Highlightvideos.

Wieselburgs Trainer Rudi Vogel weiß, was auf dem Spiel steht „Diese Partie ist sowohl für uns als auch für Ybbs richtungsweisend. Wenn wir gewinnen, ist Ybbs aus dem Titelrennen. Wenn wir verlieren, dann ist Lilienfeld bei einem Erfolg gegen Rabenstein auf und davon. Von einem Remis würde ebenso nur der Tabellenführer profitieren.“ Dementsprechend wird der SCW-Coach sein Team auf einen Erfolg einschwören. Gegenüber dem Remis in Melk werden Kapitän Reinhard Wurzer und Filip Faletar nach überstandenen Erkrankungen zurückkehren. Ein Fragezeichen aus beruflichen Gründen steht hinter dem Einsatz von Innenverteidiger Behar Uka. Vogel betont: „Wir stehen vor einer entscheidenden Runde. Das wird eine unglaublich spannende Partie.“

Hackl fehlt bei der Derbyrevanche

Beide Begegnungen gingen in der vergangenen Saison ans Auswärtsteam, im Frühjahr überrollte Wieselburg den Derbykontrahenten in dessen Heimstätte gar mit 5:0.

Ybbs-Trainer Christian Haabs erwartet „wieder ein sehr, sehr schwieriges Spiel gegen einen sehr guten Gegner mit sehr viel individueller Qualität, guter Körpergröße und guter Robustheit“. Haabs wird zusammen mit seinem Trainerkollegen Hannes Sonnleitner das ASK-Team aber auf das Derby vorbereiten: „Wir werden wieder versuchen, dass wir so wie gegen Purgstall Details finden, wo wir uns Vorteile verschaffen können.“ Der Ex-St. Pöltner Christian Hackl fehlt seinen Ybbsern (Muskelfaserriss).

Erinnerung an die letzte Saison: Warnung für Lilienfeld

Spitzenreiter SC Lilienfeld kann schon am Freitag vorlegen, muss allerdings auf Yusuf Ebrahim verzichten - er erlitt gegen Spratzern einen Nasenbeinbruch, musste operiert werden. „Das ist unglaublich bitter. Er wird uns mindestens drei Wochen ausfallen“, verrät sein Bruder. Trotzdem: Gegen Rabenstein soll die Lilienfelder Erfolgsgeschichte weitergeschrieben werden. Spielertrainer Amir Ebrahim warnt: „Vergangene Saison haben wir zuhause mit 0:2 verloren. Rabenstein hat eine extrem kampfstarke Mannschaft.“

Stefan Windl, Trainer der Pielachtaler, sieht die Rollen klar verteilt: „Die Lilienfelder sind klarer Favorit und mit Ybbs und Wieselburg über alle zu stellen.“

Purgstall will auf Tuchfühlung bleiben

Ebenfalls für Freitag angesetzt ist die Begegnung zwischen Purgstall und Seitenstetten. Von einem „richtungsweisenden Match“ spricht Jürgen Moser, der Trainer der SVg. Wenn wir gewinnen, haben wir den Anschluss zum vorderen Tabellendrittel gewahrt. Wir wollen auf jeden Fall nicht verlieren, damit wir hier punktemäßig in Reichweite bleiben. Der Gegner ist sehr laufstark, aber absolut in unserer Reichweite. Wir werden mit Demut an die Aufgabe herangehen, uns aber sicherlich nicht verstecken.“

Die Mostviertler haben in der Tabelle an Borden verloren. „Wir wollen schon etwas mitnehmen und noch ein paar Punkte machen, aber es ist natürlich nicht einfach, das ist uns schon bewusst“, sagt Seitenstetten-Coach Peter Thaller.

Wagner bekommt's mit Ex-Verein zu tun

Am Samstag wollen die Rohrendorfer gegen den abstiegsgefährdeten SC Herzogenburg die Aufholjagd fortsetzen. „Eine gute Auslosung für uns“, blickt Björn Wagner nicht nur auf das anstehende Duell mit seinem Ex-Klub, sondern auch auf die folgenden Partie gegen Teams aus unteren Tabellenregionen. Der Trainer: „Wir wollen auf jeden Fall noch so viele Punkte wie möglich sammeln und die Hinrunde mindestens unter den fünf besten Mannschaften abschließen. Dafür müssen wir aber so eine Leistung wie in den letzten zwei Spielen abrufen.“

Die Herzogenburger konnten sich mit dem erlösenden Erfolg im Kellerduell mit Eggenburg Luft verschafffen. Trainer Marc Andre Unterhuber ist sich aber auch bewusst: „Wir dürfen nicht nur von den Sechs-Punkte-Spielen leben.“

Sieglose Serie setzt Spratzern unter Druck

Nur vier Plätze liegt der ASV Spratzern hinter Gmünd , Punkte haben die Waldviertler allerdings doppelt soviele gemacht. „Spratzern hat viel Qualität in der Mannschaft, wurde aber im Sommer komplett durcheinandergewürfelt und ist noch nicht so konstant“, will Trainer Markus Früchtl den Landesliga-Absteiger nicht unterschätzen. Abwehrchef Karel Slama fällt mit einer Muskelverletzung aus.

Die Gäste aus St. Pölten haben vier Partien am Stück verloren. „Wir müssen uns ein Erfolgserlebnis erarbeiten“, weiß Trainer Frenkie Schinkels, dass der ASV nun schon gehörig unter Druck steht. Übrigens: Das letzte Duell liegt schon mehr als zehn Jahre zurück, damals setzten sich mit Spratzerner mit 5:0 durch.

Absdorf will im Aufsteigerduell bestehen

Zwei Partien zieren am Sonntag den Spielplan. Bei der Matinée in Absdorf (11.15 Uhr - gegen den SC Melk) kann schon eine Vorentscheidung im Vorderfeld fallen. Der Schragner-Elf steht jetzt die Reifeprüfung ins Haus, im Duell mit den Löwen möchte man wenigstens einen Punkt holen - damit wäre das Plansoll für den Herbst schon jetzt erfüllt.

„Sie sind sozusagen eine Kopie von uns: Sie sind Aufsteiger und spielen eine gute Saison bis jetzt“, sieht Melk-Coach Helmut Anderst auffällige Parallelen mit den Absdorfern. Der SVA hat alle vier Heimspiele im Herbst gewonnen, kein einziges Gegentor zugelassen. „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe“, sagt Anderst, der auf den nächsten Erfolg hofft: „Wir werden uns gut vorbereiten.“

Abstiegskampf pur in Eggenburg

Ganz im Zeichen des Abstiegskampfs steht die Begegnung zwischen dem Tabellenletzten Eggenburg und Würmla. Die Heimischen setzen nach der Trennung von Patrick Glanz auf „Co“ Dominik Neuhold, der jedenfalls bis zur Winterpause die Chefolle übernimmt. „Das ist nur ein erster Schritt“, erläutert der sportliche Leiter des SKE, Sebastian Schmidt. „Unsere bisherigen Ergebnisse liegen ja an der Mannschaft. Man muss sich im Winter anschauen, mit wem wir da weitermachen und mit wem nicht.“

Der SV Würmla konnte zuletzt Gmünd bezwingen, mit einem weiteren Sieg könnte man das Tabellenende schon ein gutes Stück hinter sich lassen.

Die nächste Runde

Freitag, 18.45 Uhr: Lilienfeld - Rabenstein (Marcus Pottendorfer), Purgstall - Seitenstetten (Ramazan Ergin). Samstag, 15.30 Uhr: Rohrendorf - Herzogenburg (Christopher Mayrhofer), Ybbs - Wieselburg (Stevan Radenkovic); 18 Uhr: Gmünd - Spratzern (Hermann Katterbauer). Sonntag, 11.15 Uhr: Absdorf - Melk (Goran Knezevic); 15.30 Uhr: Eggenburg - Würmla (Timur Halefoglu).