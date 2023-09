Ein Stockerl-Showdown in Seitenstetten

Die aktuelle Nummer drei der 2. Landesliga West misst sich mit dem Viertplatzierten. Oder auch Seitenstetten gegen Absdorf - wer in diesem Kracher die Oberhand behält, weist sich am Samstagnachmittag. Die Partie ist - in Kooperation mit Amateurscout - via Stream in voller Länge auf meinfussball zu sehen. Los geht's um 16.30 Uhr. Von den übrigen Matches zeigen wir wie gewohnt die wichtigsten Szenen in kompakten Highlightvideos.

Den Seitenstettner gelang am vergangenen Wochenende der erste Auswärtssieg gegen Wieselburg seit 2014. Die Thaller-Truppe hält Tuchfühlung zur Spitze. Freilich räumt der Coach ein: „Das Spiel war sehr kräftezehrend. Nach der Pause haben wir es defensiver angelegt.“ Für das Goldtor sorgte Michael Dietl - auf den werden die Absdorfer sicher ganz genau aufpassen.

Defensiv stand man gegen Purgstall wieder solide, der entscheidende Treffer gelang Oliver Weidinger. Der seines Trainers Laune noch einmal heben konnte: „Die Burschen sind voll bei der Sache. Wir kommen über den Kampf ins Spiel, die Liga ist natürlich dementsprechend stark, wir müssen das Äußerste abrufen“, lobt Christian Schragner. Ich kann meinem Team nur gratulieren“

Schinkels fordert Spratzerner Steigerung ein

Freud und Leid herrscht vor dem Duell zwischen Spratzern und Rabenstein, in dem ASV-Coach Frenkie Schinkels auf seinem Schwiegersohn Stefan Windl trifft. Dabei wird auch das neue Flutlicht in Spratzern eingeweiht, der Anpfiff erfolgt daher erst um 19 Uhr.

Die Pielachtaler behaupteten Platz zwei durch ein verdientes 1:0 über Würmla. „Eine super Sache“, ist Windl zufrieden. Umso mehr als neben den drei verletzten Stammkräften Lick, Gugler und Markus Grünbichler mit Ücüncü (Wadenbeinprellung), Pieber (Entzündung an der Leiste) und Lapiere (Knieverletzung) drei weitere Raben die Flügel hängen ließen.

Eine andere Ausgangsposition (je zwei Siege und Niederlagen) hat Gastgeber Spratzern. „Ich bin nicht oft ratlos, aber dieses Mal war ich es als Trainer“, steckte Schinkels das 0:4 in Ybbs tief in den Knochen. „So schlecht war ein Klub mit mir als Trainer noch nicht“, lautete die bittere Erkenntnis. „Es war kein Schritt nach vorne. Da gehe ich lieber mit meinem Hund zum Tanzkurs.“ Die Eigenbauregelung zwingt Schinkels dazu, mit Karan und Imocanin zwei potenzielle Starter in der Reserve zu lassen. „Gegen Rabenstein müssen wir uns steigern, sonst sehen wir lieb aus.“ Sein Gegenüber Stefan Windl stellt fest: „Spratzern hat viele gute Einzelspieler, die kicken können und wollen.“

Lilienfeld-Coach lobt Purgstall

Purgstall empfängt ebenfalls am Freitag Spitzenreiter Lilienfeld. Die Ebrahim-Elf fuhr vergangenes Wochenende einen überzeugenden 2:0-Sieg gegen Rohrendorf ein. Patrick Schroffenauer traf doppelt. Umso bitterer für die Heimischen, dass man Matthias Hofmarcher (Gelb-Rot-Sperre) vorgeben muss. Lilienfelds Coach hält große Stücke auf Purgstall. „Sie haben einen Wahnsinns-Kader, sowohl in der Breite, als auch in der Spitze“, sagt Amir Ebrahim und betont: „Der Tabellenstand ist bedeutungslos und spiegelt nicht ihre wahre Stärke wider.“

Rohrendorf kann auf Bogner zählen

Gmünd könnte sich mit einem Heimerfolg gegen Rohrendorf im Spitzenfeld festsetzen. „Wir stehen ja super da, sind grundsätzlich zufrieden damit wie es läuft“, unterstreicht Sportchef Markus Führlinger. Die Rohrendorfer schätzt er als eines der Topteams der Liga ein. Allerdings: „Wir spielen daheim, wollen gewinnen.“ Bei der Wagner-Elf ist der zuletzt gesperrte Andreas Bogner wieder spielberechtigt. Noch aufs Comeback warten muss der angeschlagene Tobias Markhart. . „Tobi wird wahrscheinlich noch zwei bis drei Wochen fehlen. Mit seiner Präsenz im Mittelfeld geht er uns natürlich extrem ab“, weiß auch Coach Wagner.

Der Letzte als Nussknacker

Schlusslicht Eggenburg hat mit Ybbs eine ganz harte Nuss zu knacken. Die Heimischen legten den schwächsten Saisonstart seit dem Aufstieg in die 2. Landesliga im Jahr 2008 hin. Trainer Patrick Glanz steht (noch) nicht zur Disposition. Sportchef Sebastian Schmidt möchte bei den Basics ansetzen: „Zu allererst müssen wir unsere Fehler abstellen.“ Ybbs gewann die jüngsten vier Aufeinandertreffen ohne Gegentor, der letzte Eggenburger Erfolg gegen den ASK datiert bereits auf dem Jahr 2019.

Spiel eins nach der Ära Brandstätter

Nicht gut aus den Startlöchern gekommen sind die Kicker des SV Würmla. Zum Wochenbeginn reagierte Walter Brandstätter. Der Trainer warf das Handtuch. Dominic Rauscher rückt klubintern zum Chefcoach auf. Die Gäste aus Melk reisen mit einem Erfolgserlebnis an, fertigten daheim Herzogenburg mit 6:3 ab. Ex-Coach Brandstätter: „Qualität haben wir im Team genug um den Umschwung zu schaffen.

Melk-Coach Helmut Anderst macht sich auf ein Match auf Augenhöhe gefasst: „Wir haben Selbstvertrauen getankt, möchte aus Würmla drei Punkte mitnehmen.“

Vogel: „Niederlagen aufarbeiten und mit einem Sieg heimfahren“

Defensiv vogelwild agierten die Herzogenburger bei der Abfuhr in Melk. Die fiel nach zwei Partien ohne Gegentor umso bitterer aus. „Ein Chaos sondergleichen“, schüttelt Trainer Marc André Unterhuber den Kopf. Und fordert einen gänzlich anderen, taktisch disziplinierten Auftritt gegen Wieselburg ein. Die Braustädter hadern mit zwei knappen Niederlagen am Stück. Trainer Rudi Vogel: „Wir werden das mit der Mannschaft in Einzelgesprächen aufarbeiten und dann den vollen Fokus auf Herzogenburg legen und dort mit einem Sieg heimfahren.“

Die nächste Runde

Freitag, 19 Uhr: Spratzern - Rabenstein (Markus Hameter); 19.30 Uhr: Purgstall - Lilienfeld (Alexander Strauch), Gmünd - Rohrendorf (Klaus Kastenhofer); 20.00 Uhr: Eggenburg - Ybbs (Michael Schindl). Samstag, 16.30 Uhr: Würmla - Melk (Jakob Hochgatterer), Seitenstetten - Absdorf (Tomislav Ivankovic), Herzogenburg - Wieselburg (Gabriel Gmeiner)