Lilienfeld bittet Seitenstetten zum Spitzentanz

Das Duell der Stiftstädte ist zugleich auch ein Gipfeltreffen - und dieses Match können die Fans nicht nur auf der Stadtsportanlage verfolgen, sondern auch in voller Länge im Netz. meinfussball zeigt den Schlager zwischen Lilienfeld und Seitenstetten live im Stream - und zwar in Kooperation mit Amateurscout. Von den übrigen Partien gibt's die wichtigsten Szenen in kompakten Highlightvideos zu sehen.

Ebrahim: „Maximal schwierige Aufgabe“

Lilienfeld kann gegen Seitenstetten weiter aus dem Vollen schöpfen. „Wir werden Wechsel vornehmen können, müssen aber nicht“, sagt Amir Ebrahim. Der Lilienfelder Spielertrainer spricht von einer maximal schwierigen Aufgabe, die seine Elf am Freitag erwartet. „Seitenstetten ist eine Mannschaft, die von hinten heraus Lösungen sucht, aber auch Alternativen kennt. Sie können auch mit hohen Bällen agieren. Sie haben wie wir einen breiten und ausgeglichenen Kader. In den letzten beiden Spielen haben sie kein Gegentor bekommen. Wenn der erste auf den zweiten trifft, hat das immer einen besonderen Geschmack.“

Als Spitzenteam will man sich in Seitenstetten aber bewusst nicht selbst bezeichnen. „Wir wissen genau, was wir können und wo wir hingehören. Über den Saisonstart freuen wir uns natürlich aber schon. Die Punkteausbeute ist top“, zeigt sich Seitenstettens Coach Peter Thaller zufrieden. Im Vorjahr feierte der USC einen Auswärtssieg in Lilienfeld, musste sich in der Hinrunde daheim der Ebrahim-Elf geschlagen geben.

Absdorf und die Sieglosen

Seitenstetten behielt in der vergangenen Runde gegen Absdorf die Oberhand. Am Freitag empfangen die Tullnerfelder die kriselnde Elf aus Herzogenburg. „Wir haben um einen Fehler mehr gemacht als der Gegner. Auf diesem Niveau wirkt sich sowas natürlich manchmal fatal aus“, war Trainer Chris Schragner etwas geknickt.

Bedenklicher ist die Lage in Herzogenburg. „Die Tabelle lügt nicht“, hat Trainer Marc André Unterhuber den Ernst der Lage erkannt. Es gelte nun die Nerven zu behalten. „Die Trainingsleistung ist gut, im Match funktioniert es derzeit nicht. Wir müssen enger zusammenrutschen und dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen“, ruft Unterhuber Einigkeit aus. Eines ist aber klar: Der Abstiegskampf hat schon jetzt begonnen.

Würmla und das vernagelte Tor

Ähnliches gilt für den SV Würmla. Die eigentlich hoch eingeschätzten Blau-Weißen legten einen kapitalen Fehlstart hin und rangieren vor dem Gastspiel in Wieselburg am Tabellenende. Würmlas Sportchef Michael Rauscher hofft, dass jetzt der Knoten platzt: „Wir spielen gefälligen Fußball, doch das Tor ist wie vernagelt.“

Die Braustädter werden das Match nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das versichert SCW-Trainer Rudi Vogel und warnt: „Würmla hat sich bisher stark unter Wert geschlagen. Sie haben eine starke Mannschaft und wir brauchen nicht glauben, dass wir den Tabellenletzten einfach wegschießen.“

Purgstall: Hofmarcher wieder dabei

Nach der Niederlage gegen Rohrendorf geht's für den SC Gmünd mit einem Heimspiel gegen den Tabellennachbarn Purgstall weiter. Das Match hat man abgehakt. Sportleiter Markus Führlinger: „Der Sieg geht natürlich in Ordnung. Rohrendorf hat eine Top-Mannschaft, wird um den Titel mitspielen.“ Offensiv hat Gmünd einiges in petto, just dort hakt's bei der SVg - erst drei Saisontreffer stehen für die Purgstaller zu Buche.

Mathias Hofmarcher kehrt nach seiner Sperre in den Kader zurück. Purgstall-Coach Hans Jürgen Moser: „Wenn wir wieder mit der Einstellung wie gegen Lilienfeld in die Partie gehen, können wir auch in Gmünd bestehen.“

Eggenburg mit breiter Brust nach dem Ybbs-Coup

Die Rohrendorfer gastieren jetzt in Eggenburg, könnten sich mit einem „Dreier“ beim Tabellenzwölften im oberen Drittel festsetzen. Allerdings haben Kucera & Co Selbstvertrauen getankt, mit einem 3:1 gegen Vorjahresvize Ybbs den Bann gebrochen. „Das war kein Stein, der uns vom Herzen gefallen ist, sondern ein ganzer Berg“, sagt Sebastian Schmidt, Sportlicher Leiter des SKE. Eggenburg liegt den Rohrendorfern nicht unbedingt - Bogner & Co haben zuletzt vor drei Jahren voll gegen diesen Team gepunktet.

Der Absteiger beim Aufsteiger

Ex-Landesligist Spratzern steht eine kurze Auswärtsfahrt ins Haus. Am Freitag geht's für die Schinkels-Elf nach Melk. Der ASV hat sich nach dem Umbruch gut erfangen. Noch besser läuft's aber bei den „Löwen“. Mit Platz vier liegt man über den Erwartungen. „In Summe haben wir nach fünf Spielen neun Punkte. Ich glaube, das ist als Aufsteiger ein sehr beachtliches Ergebnis. Wir können zufrieden sein“, zieht Trainer Helmut Anderst Bilanz.

Die Melker wollen jedenfalls etwas mitnehmen. „Es wird ein schwieriges Spiel – wie jede Woche. Spratzern hat sehr gute individuelle Klasse“, warnt Anderst vor der Schinkels-Elf, die zuletzt gegen Rabenstein remisiert hat. „Wir müssen schauen, dass wir über die Zweikämpfe ins Spiel kommen. Aber wir müssen uns daheim vor niemandem verstecken.“

Ybbs in der Ergebniskrise, Raben am auswärtigen Höhenflug

Grund zum Versteckspielen haben auch die Rabensteiner nicht - das zeigt schon der Blick auf die Auswärtsbilanz. In der Fremde sind die Pielachtaler in der laufenden Saison noch ungeschlagen. Eine Serie, die auch in Ybbs Bestand haben soll. Zumal der Titelanwärter in einer veritablen Ergebniskrise steckt.

ASK-Obmann Christian Eplinger will die Trainerdebatte gar erst hochkochen lassen: „Klar sind wir als andere als happy, wie der Saisonstart verlaufen ist, zumindest aus ergebnistechnischer Sicht. Denn spielerisch waren wir auch bei den Niederlagen die bessere Elf – mit der Einschränkung in Lilienfeld nur 60 Minuten.“ Trainer Christian Haabs bemüht einen Vergleich aus der Vereinsgeschichte. „Ich hatte so eine Situation in Ybbs schon einmal, vor circa 20 Jahren – drei Niederlagen in fünf Spielen. Damals sind wir ruhig geblieben und was rausgekommen ist, kennen wir aus den Geschichtsbüchern.“ Haabs führte den ASK damals als Spielertrainer zum Aufstieg in die 1. Klasse.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Lilienfeld - Seitenstetten (Kurt Hertelt), Absdorf - Herzogenburg (Tobias Eder), Gmünd - Purgstall (Alexander Autherith), Wieselburg - Würmla (Duro Orsolic); 20.00 Uhr: Eggenburg - Rohrendorf (Robert Radev), Melk - Spratzern (Andreas Gwandner).

Samstag, 16.30 Uhr:Ybbs - Rabenstein (Marinko Zilic).