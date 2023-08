Purgstall will im Derby die Kurve kriegen

Derbyflair im Livestream: meinfussball zeigt am Samstag - in Kooperation mit Amateurscout - das Purgstaller Heimspiel gegen Wieselburg in voller Länge. Von den übrigen Partien gibt's, wie gewohnt, prägnante Highlightvideos. Das prestigeträchtige Duell geht unter ungleichen Vorzeichen über die Bühne. Während die Gastgeber einen Fehlstart hinlegten und zuletzt mit 0:5 gegen Melk untergingen, lacht Wieselburg von der Tabellenspitze.

Rollen klar verteilt

„Die Karten sind klar verteilt“, stellt Purgstall-Coach Jürgen Moser. „Wieselburg ist der große Favorit, und wir müssen alles geben, um wieder in die Erfolgsspur zu gelangen. Wir müssen anschreiben. Deshalb erwarte ich mir, dass am Samstag elf extrem hungrige und willige Spieler am Feld stehen, die dem Tabellenführer alles abverlangen werden. Das sind wir vor allem auch unsere vielen treuen Fans schuldig.“

Das letzte Ligaduell ging mit 3:1 an die Braustädter. Wieselburgs Trainer Rudi Vogel betont: „Wir gehen mit breiter Brust und viel Selbstvertrauen in dieses Derby. Auf die leichte Schulter werden wir es aber sicherlich nicht nehmen. Purgstall hat eine Mannschaft mit sehr viel Qualität. Wir müssen wieder all unsere Tugenden in die Waagschale werfen. Vor allem müssen wir ausblenden, dass Purgstall null Punkte und wir sechs Zähler haben. Das ist trügerisch.“

Melk hat keine Lust aufs Versteckspielen

Bereits am Freitag stehen zwei Partien am Programm. In Seitenstetten hat man nach der Niederlage gegen Rabenstein etwas gutzumachen. Normalform erreichte bei den Mostviertlern kaum einer. Die Last-Minute-Pleite bei den „Raben“ findet USC-Coach Peter Thaller „leider nicht unverdient.“ Nun soll die Wende her, denn es steht das erste Saisonheimspiel gegen Melk an.

Der Aufsteiger konnte sich bislang gut präsentieren. „Nach den beiden Auftritten brauchen wir uns sicher vor niemandem zu verstecken. Wir wollen auf alle Fälle etwas mitnehmen“, erklärt Trainer Helmut Anderst. Und dafür wird es voraussichtlich zwei Rückkehrer geben: Gerald Bauer fehlte gegen Purgstall, die Muskelverhärtung dürfte aber nicht so schlimm sein, wie befürchtet. Außerdem sollte Stefan Plavotic, zuletzt angeschlagen, wieder mit an Bord sein.

Eggenburg und der Fluch der letzten Minuten

Späte Gegentore ziehen sich durch die noch junge Saison - auch gegen Absdorf ließ Eggenburg in den Schlussminuten Punkte liegen. Leichter wird's am Freitagabend nicht, Kontrahent Lilienfeld startete mit zwei vollen Erfolgen. Vergangene Saison konnte sich Lilienfeld im Hinspiel mit 3:1 durchsetzen, das Rückspiel im Frühjahr ging mit 1:2 verloren. Dass Eggenburg mit zwei Niederlagen am Ende der Tabelle steht, will SCL-Coach Amir Ebrahim nicht überbewerten. „Sie haben zwei Mal unglücklich verloren. Sowohl die Partie gegen Wieselburg, als auch jene gegen Absdorf hätten auch anders laufen können. Sie haben in der Offensive sehr viel Qualität.“

Unterhuber will die Zügel anziehen

Zum St. Pöltner Bezirksderby kommt's am Samstag in Herzogenburg. Die Heimischen hadern mit dem Auftritt beim letzten Lokalduell gegen Spratzern. Als „inferior“ bezeichnet Trainer Marc Andre Unterhuber die Leistung seiner Truppe und nahm lediglich Keeper Streicher, den an der Niederlage keine Schuld trifft, in Schutz. „Die Zügel werden angezogen“, stellt der Coach fest. Weit besser läuft's im Pielachtal. „In Rabenstein hat keiner erwartet, dass wir nach zwei Runden sechs Punkte haben. Vor allem nicht bei den Gegnern“, freut sich Stefan Windl über den Start.

Gmünd und der ausstehende Lohn

Schlecht waren die Gmünder Auftritte bislang nicht, Zählbares sprang aber nicht heraus. Die Früchte davon sollen bald erkennbar sein - im Idealfall schon am Samstagabend daheim gegen Ybbs. Der Titelkämpfer der Vorsaison dürfte aber zu seiner Form gefunden haben, verlor zwar zum Auftakt 1:4 gegen Lilienfeld, schlug jetzt aber Würmla (3:1). Sportleiter Markus Fürlinger ist dennoch optimistisch: „Ybbs ist keine Kleinigkeit. Aber wenn wir so dran bleiben, wird es passen. Wir müssen unsere Chancen nutzen!“

Ybbs fährt mit einer klaren Vorgabe in die Fremde: Gmünd soll auf alle Fälle ein Sieg her. „Wir werden uns wieder so vorbereiten, dass wir drei Punkte holen können“, blickt Trainer Christian Haabs voraus. Gmünd sei aufgrund der Kaderveränderungen im Sommer noch „ein bisschen eine Unbekannte“. „Aber wir werden versuchen, unser Spiel wieder so durchzuziehen und so viele Tore zu machen, wie es halbwegs den Chancen entspricht.“

Aufsteiger fordert Titelaspiranten

Am Sonntag empfängt der FC Rohrendorf den Aufsteiger aus Absdorf, der mittlerweile in der neuen Spielklasse angekommen ist. „Das wird auch nicht einfach werden, die haben bereits vier Punkte am Konto und sind noch ungeschlagen“, ist sich Rohrendorf-Trainer Björn Wagner bewusst.

Der SV Würmla bekommt's mit Ex-Landesligist Spratzern zu tun, der in der Vorwoche den ersten Sieg eingefahren hat. „Zu wenig Zugriff aufs Spiel“ und „zuviele Eigenfehler“ monierte Würmla-Coach Walter Brandstätterzuletzt. Gegen den ASV muss eine Steigerung her.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Seitenstetten - Melk (Klaus Kastenhofer); 20.00 Uhr: Eggenburg - Lilienfeld (Stephan Tren). Samstag, 17.00 Uhr: Herzogenburg - Rabenstein (Stefan Pleininger); 17.30 Uhr: Purgstall - Wieselburg (Georg Harrer); 18.00 Uhr: Gmünd - Ybbs (Matthias Wilfried). Sonntag, 17.00 Uhr: Rohrendorf - Absdorf (Thomas Willhalm), Würmla - Spratzern (Enver Cindi).