Rohrendorf will's noch spannender machen

Die Winterpause winkt! Aber einmal noch geht's hoch her in der 2. Landesliga West. Und einmal noch gibt's ein Spitzenspiel live in voller Länge. Diesmal das Heimspiel der Rabensteiner am Samstag gegen den FC Rohrendorf. Die Kooperation mit Amateurscout macht's möglich. Auf meinfussball.at können die Fans dieses Match komplett verfolgen, von den übrigen Matches gibt's die wichtigsten Szenen in kompakten Highlightvideos.

Schlüsselspiel im Kampf um die Spitzenplätze

Gastgeber Rabenstein hat in der Tabelle an Terrain verloren, zog im Nachtrag gegen Eggenburg den Kürzeren (1:3). Die Pielachtaler haben den FCR zuletzt vor eineinhalb Jahren geschlagen, in der Vorsaison gab's ein Remis und eine Niederlage.

Rohrendorf ist sich der Bedeutung der Partie bewusst. „Ich bin davon überzeugt, dass Absdorf zu Hause gegen Lilienfeld gewinnen wird. Wir wollen mit einem Sieg vorne dranbleiben, dann sind die ersten fünf Mannschaften in der Tabelle wieder nahe beisammen. Die Rückrunde wird mit Sicherheit interessant werden, für mich ist aber noch immer Ybbs der Favorit auf den Meistertitel“, skizziert Trainer Björn Wagner die Konstellation an der Tabellenspitze.

Die Jäger matchen sich in Wieselburg

Interessant wird's aber schon am Freitag. Der SC Wieselburg konnte Spitzenreiter Lilienfeld knacken und den Rückstand auf fünf Zähler verkürzen. Konkurrenz Gmünd liegt punktegleich mit den Braustädtern auf Platz fünf. Trainer Rudi Vogel ist gewarnt: „Die Waldviertler haben eine sehr starke Truppe, die in dieser Saison weitgehend vom Verletzungspech verschont geblieben ist. Ich erwarte mir ein ganz heißes Duell und ein weiteres Schlüsselspiel. Wir wollen die Hinrunde mit einem Sieg beenden, um im Frühjahr im Kampf um den Meistertitel weiterhin involviert zu sein.“

Drei Siege en suite sprechen für die gute Form der Gmünder. Allerdings zeigt man einiges an Respekt vor den heimstarken Wieselburgern, die heuer daheim erst einmal leer ausgegangen sind. „Sicher mit die schwierigste Auswärtspartie der Saison“, vermutet Sportleiter Markus Fürlinger. Mit einem Sieg könnte die Früchtl-Elf die punktegleichen Erlauftaler in der Tabelle hinter sich lassen. „Wir möchten auf jeden Fall etwas mitnehmen, sind sehr gut drauf.“ Nachsatz: „Wir fahren aber ohne Druck nach Wieselburg.“

Anderst warnt vorm Ex-Klub

Melk-Trainer Helmut Anderst kennt den kommenden Gegner ganz genau. Am Freitag kommt mit Eggenburg ein Team, das Anderst bereits gecoacht hat. Er warnt vorm Tabellenzwölften: „Es wird kein einfaches Spiel, Eggenburg ist bis jetzt ein bisschen unter Wert geschlagen worden. Aber wir sind heimstark, haben daheim noch kein Match verloren. Wenn wir da drei Punkte machen, können wir sehr zufrieden sein mit der Herbstsaison.“ Eggenburg hat auswärts zwar eine ausgeglichene Torbilanz, aber erst einen Sieg am Konto.

Die Nussknacker und der Titelanwärter

Eine ganz harte Nuss steht dem Nachzügler ins Haus. Denn mit Ybbs gastiert ein Titelanwärter in Herzogenburg. Bei den Stiftstädtern war nach dem Trainerwechsel - der 1:3-Niederlage zum Trotz - in Seitenstetten ein zaghafter Aufwärtstrend bemerkbar. Interimscoach Reinhard Dietl, der beim Letzten zum dritten Mal einsprang, haderte allerdings mit der körperlichen Verfassung seiner Jungs. Und hatte für Input nur zwei Trainings Zeit. „Es war schon lange nicht so viel Spaß am Training. Wir haben einiges probiert“, schildert Dietl.

„Wir werden schauen, dass wir nach dem, was wir uns in den letzten sieben Runden erarbeitet haben, auch mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen“, sagt Ybbs-Trainer Christian Haabs. Der zuletzt verletzungsbedingt geschonte David Pudelko ist wieder mit von der Partie, fehlen wird dafür der Gelb-gesperrte Benjamin Rass.

Junge Welle in Spratzern

Nur zwei Zähler vor Herzogenburg rangiert das zweite „Sorgenkind“ im Bezirk St. Pölten, nämlich der ASV Spratzern. Sportchef Jochen Hnilicka kündigt für Samstag schon einen Schnitt im Kader an: „Wir werden den jungen Spielern eine Chance geben. Wir haben 15 Tore in drei Spielen bekommen. Schlechter kann es nicht werden.“ Die Gäste aus Purgstall peilen drei Punkte an, wie Trainer Jürgen Moser betont: „Mal sehen, wie sich Spratzern nach dem Trainerwechsel präsentieren wird. Wir wollen die Saison auf alle Fälle positiv und mit drei Punkten beenden.“ Damit könnte die SVg Tuchfühlung zum Mittelfeld herstellen.

Endet Lilienfelds „Unserie“ in Absdorf?

Absdorf hat nach der Abfuhr in Ybbs (0:5) einiges gutzumachen. „In dieser Partie konnten wir leider gar nichts umsetzen“, seufzt Trainer Christian Schragner. „Aber es geht weiter.“ Und zwar gegen die Nummer eins der Liga. Der SC Lilienfeld hat zwei Spitzenspiele hintereinander verloren, brennt auf einen gelungenen Abschluss der Hinrunde. „Absdorf ist ein extrem heimstarkes Team. In den ersten vier Heimspielen haben sie kein einziges Gegentor bekommen“, kennt Amir Ebrahim die Qualitäten des Aufsteigers.

SCL-Spielmacher Momo El Sayed kassierte gegen Wieselburg seine fünfte gelbe Karte und muss daher im letzten Spiel vor der Winterpause gesperrt aussetzen. Ebenfalls nicht mit von der Partie ist Edi Soare. Der Innenverteidiger muss aufgrund einer Tätlichkeit in Melk noch ein weiteres Spiel pausieren.

Die Papierform spricht für Würmla

Die einzige Sonntagspartie bestreiten Würmla und Seitenstetten. Die Gastgeber (erst mit einem Heimsieg auf der Habenseite) könnten sich mit einem Dreier vor eigenem Publikum von der Abstiegszone absetzen, die Mostviertler sich im Mittelfeld festsetzen. Beim USC fehlte gegen Herzogenburg der „Killerinstinkt“. Was auch der Coach moniert. „Da hätten wir viel früher den Sack zumachen müssen“, sagt Trainer Peter Thaller. Die letzte Partie der Herbstsaison führt den USC nun nach Würmla, wo wieder eine Mannschaft wartet, gegen die etwas möglich sein sollte. Allerdings die letzten drei Begegnungen dieser beiden Teams endeten jeweils mit Heimsiegen. Was für Würmla spricht...

Die nächste Runde

Freitag, 20.00 Uhr: Melk - Eggenburg (Alen Viljusic), Wieselburg - Gmünd (Tomislav Ivankovic).

Samstag, 14.00 Uhr: Rabenstein - Rohrendorf (Johannes Schachner), Spratzern - Purgstall (Marinko Zilic), Herzogenburg - Ybbs (Patrick Busch), Absdorf - Lilienfeld (Enver Cindi).

Sonntag, 14.00 Uhr: Würmla - Seitenstetten (Thomas Willhalm).