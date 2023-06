St. Peter greift im Livespiel nach dem Titel

Das Fernduell um den Titel hält die 2. Landesliga West in Atem. Während im Tabellenkeller alles klar ist - Schweigger und Amaliendorf müssen runter in die Gebietsliga - geht's im Aufstiegsrennen noch um alles. In Kooperation mit Amateurscout zeigt meinfussball das Heimspiel von Spitzenreiter St. Peter gegen Herzogenburg im Livestream (Samstag, 17.30 Uhr). Von den übrigen Partien in der Liga gibt's wie gewohnt kompakte Highlightvideos.

Die Ausgangslage

St. Peter hat's selbst in der Hand, den Aufstieg in die höchste NÖ-Spielklasse klarzumachen. Nach einem extrem turbulenten Spiel in Rohrendorf fehlt dem UFC St. Peter/Au nur noch ein Sieg zum Titel. Einen Punkt Vorsprung hatte St. Peter vor dem vorletzten Spieltag auf Ybbs. Und mit dieser sehr knappen Ausgangsposition geht es auch tatsächlich noch in die letzten Runde der Saison, denn beide Spitzenteams siegten auswärts und haben die Entscheidung nun zuhause.

Döcker: „Gewinnen wir auch das Spiel, haben wir den Aufstieg verdient“

Ybbs siegte in Herzogenburg, gegen die St. Peter am letzten Spieltag zuhause spielt, knapp aber doch mit 1:0. Bei St. Peter war die Aufgabe mit dem Spiel in Rohrendorf schwerer und sollte ganz eng werden. Das 4:2 war hart erkämpft. Nun hat der UFC ein Endspiel „dahoam“. Sektionsleiter Andreas Döcker über dem Duell mit Herzogenburg: „Wenn wir auch dieses Match noch gewinnen, dann haben wir es, denke ich, auch verdient.“

Herzogenburg hofft auf die Leichtigkeit des Seins

Die letzten beiden Duelle gingen jeweils glatt mit 3:0 an die Mostviertler. Doch Herzogenburgs Trainer Marc André Unterhuber versichert: „Wir geben Gas und 100 Prozent. Wir mich kennt weiß, dass ich jedes Spiel gewinnen will. Vielleicht wird es ein leichteres Spiel, weil wir nicht mehr unter Druck stehen.“

Ybbser wie der FC Bayern?

Im Parallelspiel muss Ybbs gewinnen - und auf Herzogenburger Schützenhilfe hoffen. Der ASK braucht also einen „Dortmund-Moment“ der Konkurrenz. „Wir werden versuchen, das Spiel zu gewinnen, und hoffen, dass St. Peter einen Punkteverlust hat“, sagt Ybbs-Trainer Christian Haabs. Aber: „Sollte St. Peter das letzte Spiel gewinnen, haben sie es sich mehr verdient als wir.“

ASK-Käpt'n sieht den Druck bei St. Peter

Einen erhöhten Druck vor dem Finalwochenende sieht Haabs nicht: „Wir wollen einfach ein Fußballspiel gewinnen. So werden wir es auch anlegen und so werden wir trainieren.“ Genauso sieht es ASK-Kapitän Dominik Aigner: „Wir spielen wieder auf Sieg, aber die Ausgangslage ist, dass es noch etwas unwahrscheinlicher ist als vor einer Woche. Wir wollen gegen Seitenstetten gewinnen und schauen, was in der anderen Partie passiert“, sagt Aigner und fügt hinzu: „Wir haben es nicht selbst in der Hand. Der Druck liegt eher bei St. Peter, sie sind vorn. Wir können nur hoffen.“

Geschenke aus dem Mostviertel dürfen sich die Ybbser nicht erwarten. „Wir wollen dort nicht nur Spalier stehen und gratulieren. Es ist ein echtes Highlight-Spiel“, stellt Seitenstettens Peter Thaller klar.

Der letzte Landesliga-Tanz

Drei Partien gehen bereits am Freitag über die Bühne. Purgstall bekommt's mit Eggenburg zu tun. Absteiger Schweiggers bittet zum letzten Landesliga-Tanz und empfängt den SC Wieselburg. Der Abstieg sei „schade, weil in der Landesliga wirklich guter Fußball gespielt wird“. Vom Wiederaufstieg will Sportleiter Thomas Reif jedoch nicht sprechen: „Das kann man nicht planen.“ Das Aufsteigerduell steigt in Gmünd. Die Gäste aus Lilienfeld mussten sich zuletzt daheim Purgstall geschlagen geben.

Für Purgstall geht's um die Top Fünf

Sportlich befinden sich Purgstalls Kicker weiterhin im Aufschwung. Zuletzt feierten die Erlauftaler beim spielstarken Aufsteiger aus Lilienfeld einen 1:0-Erfolg. Den Treffer erzielte Abwehrchef Mathias Hofmarcher per Kopf. Dank der drei Punkte haben die Jungs von Trainer Jürgen Moser weiterhin die Chance, den anvisierten Top-5-Platz zu erreichen. Vor dem abschließenden Heimspiel gegen Eggenburg steht für Moser eines fest: „Wir wollen mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause gehen und die Saison positiv abschließen. Eggenburg ist zwar auch im Aufwind, aber wir wollen den fünften Platz erobern und außerdem erneut zu null spielen, um unter den Teams mit den wenigen Gegentreffern zu bleiben.“

Würmla muss wieder auf 100 Prozent kommen

Wiedergutmachung ist am Samstag in Würmla angesagt. Zumal die Tullnerfelder seit 2019 nicht gegen den FC Rohrendorf gewonnen haben. Trainer Walter Brandstätter ärgerte sich gar nicht so sehr über die Chancenverwertung bei der Niederlage gegen Eggenburg, als über das Auftreten seines Teams: „Wenn wir glauben, wir können mit 70-80 Prozent spielen, dann haben wir uns geschnitten.“

Abschied mal zwei

Ein bisschen Wehmut schwingt am Samstag mit, wenn der SC Rabenstein den SC Amaliendorf empfängt. Die Pielachtaler verabschieden Langzeitcoach Andreas Gutlederer, der sich nun eine Liga höher in Schrems versucht. Für die Waldviertler ist's die vorerst letzte Partie in der zweithöchsten NÖ-Spielklasse. Die letzten vier Begegnungen der beiden Teams gingen übrigens allesamt an die Raben.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Purgstall - Eggenburg; 20 Uhr: Schweiggers - Wieselburg, Gmünd - Lilienfeld.

Samstag, 17.30 Uhr: Ybbs - Seitenstetten, Würmla - Rohrendorf, St. Peter - Herzogenburg, Rabenstein - Amaliendorf.