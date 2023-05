St. Peter hilft nur ein Sieg weiter

Der Gewinner des vergangenen Wochenendes heißt Ybbs. Im direkten Duell mit dem UFC St. Peter behielt die Haabs-Elf die Oberhand, liegt nun vier Zähler vor dem ersten Verfolger. Umso wichtiger wäre für die Mostviertler deshalb ein „Dreier“ im Livespiel der Runde. In Kooperation mit Amateurscout zeigt meinfussball ein Match der 2. Landesliga West per Stream in voller Länge – diesmal eben das Gmünder Freitagsspiel gegen St. Peter (Beginn: 20 Uhr). Von den übrigen Partien gibt’s die wichtigsten Szenen in den Highlightvideos.

Schicksalsspiel im Waldviertel

Gastgeber Gmünd will sich jedenfalls für die 0:1-Niederlage im Herbst revanchieren. Der Pokalauftritt gegen Haitzendorf nährt – trotz des Ausscheidens (1:3) – das Gmünder Selbstvertrauen. „Wir haben mit einem Landesliga-Klub 120 Minuten top mitgehalten, waren besonders in der zweiten Hälfte am Drücker“, findet Sportleiter Markus Fürlinger. „Das war moralisch wirklich ein Lebenszeichen von uns. Ich denke daher, dass sich die Enttäuschung nicht lange halten wird.“

Abgehakt hat man auch in St. Peter den Rückschlag im Spitzenspiel. Wohl wissend, dass die Titelchancen nun deutlich geschrumpft sind. „Schade, denn in beiden Spielen gegen Ybbs waren wir aus meiner Sicht nicht die schlechtere Mannschaft. Und dennoch verlieren wir zwei Mal. Somit wird es natürlich schon sehr eng“, ist sich St. Peters Sektionsleiter Andreas Döcker bewusst.

Die Spitze außer Sichtweite

Angesichts von acht Zählern Rückstand hat sich der SC Wieselburg aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Nichtsdestotrotz gehen die Jungs von Rudi Vogel am Freitag als klarer Favorit ins Spiel gegen die kriselnden Eggenburger, die am Wochenende gegen Amaliendorf (0:3) einen rabenschwarzen Tag erwischt haben.

Seitenstetten will den Lauf fortsetzen

Die Überflieger empfangen den Abstiegskandidaten – unter diesen Vorzeichen steigt am Freitagabend das Duell zwischen Seitenstetten und Herzogenburg. Die Mostviertler sind, gefolgt vom SV Würmla, das beste Rückrundenteam. „Wir haben aktuell eine sehr gute Phase – erarbeiten uns aber auch wirklich. Den Lauf, den wir jetzt haben, wollen wir natürlich halten“, erklärt Erfolgscoach Peter Thaller. Die Gäste aus der Stiftstadt kämpfen um den Klassenerhalt, finden sich am Freitag in der Außenseiterrolle wieder. „Vielleicht nehmen sie uns auf die leichte Schulter“, hofft Herzogenburgs Trainer Marc André Unterhuber Zählbares mitzunehmen und weiß: „Wir haben noch sieben Endspiele.“

Die Ybbser und ihr Angstgegner

Die packendste Partie am Samstag dürfte beim Spitzenreiter über die Bühne gehen. Schließlich bekommt’s der ASK Ybbs mit einem der Senkrechtstarter im Frühjahr zu tun – dem SV Würmla, der sich anschickt, die Top Fünf ins Visier zu nehmen. Jedenfalls sind die Brandstätter-Boys in der Rückrunde noch ungeschlagen, haben erst drei Gegentreffer zugelassen.

Aus den letzten drei Begegnungen mit Würmla konnte der ASK insgesamt nur einen Punkt holen. „Würmla ist sicher besser als ihr Tabellenplatz“, hebt Trainer Christian Haabs die starken Leistungen Würmlas im Frühjahr hervor – vier Siege und ein Remis stehen da zu Buche. „Aber es wird hoffentlich ein gutes Spiel und wir können es hoffentlich positiv für uns gestalten.“ Thomas Kaminger sollte wieder fit sein.

Zwischen Bangen und Hoffen

Setzt der erste Sieg frische Kräfte frei? Den Beweis müssen die Amaliendorfer am Samstag gegen Rohrendorf antreten. „Der Sieg hat etwas bewirkt“, ist Sektionsleiter Michael Pichler überzeugt. „Unser Auftreten ist jetzt viel besser, auch defensiv stehen wir sehr gut. Aber die Ausgangslage ist halt immer noch dieselbe.“ Auch gegen Rohrendorf. Beim Tabellendritten ist für Innenverteidiger Michael Walzer (Verdacht auf eine Außenbandverletzung) die Saison gelaufen.

Zwar nicht am Tabellenende, aber doch in der Gefahrenzone befinden sich die Rabensteiner. Punkte gegen Purgstall würden da der Seele gut tun. Das Restprogramm der Gutlederer-Elf bringt noch vier Heimspiele, die durchwegs zum Punkten einladen (Purgstall, Eggenburg, Herzogenburg, Schweiggers), auswärts wird es durch die Bank schwieriger (Lilienfeld, Rohrendorf, Seitenstetten).

Konkurrenz ist für Schweiggers in Reichweite

Am Samstagabend ist das schwächste Frühjahrsteam im Einsatz. Erst ein Zähler wanderte bislang aufs Konto des USC Schweiggers. Die direkten Gegner für Schweiggers sind Herzogenburg und Rabenstein, beide würde man mit einem Sieg einholen. „Wir haben noch Partien, es ist noch einiges drinnen“, macht Trainer Christoph Pomassl seiner Mannschaft Mut.

Die Lilienfelder wollen trotz Personalproblemen im Waldviertel voll anschreiben. Spielmacher Momo El Sayed und Innenverteidiger Edi Soare fallen für das Duell mit Schweiggers fix aus. Yassin Elnour ist fraglich und auch für Jovan Murisan wird die Partie zu früh kommen. „Die Situation ist schwierig, wir müssen wieder improvisieren“, sagt Spielertrainer Amir Ebrahim.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Seitenstetten - Herzogenburg (M. Pemmer; Kraft, J. Allinger), Wieselburg - Eggenburg (P. Wucherer; Özdogan, Krickl).

Samstag, 16.30 Uhr: Amaliendorf - Rohrendorf (K. Kastenhofer; Kremser, G. Ratzberger), Rabenstein - Purgstall (E. Cindi; Babuscu, Yalcin), Ybbs - Würmla (Marchsteiner; Popov, Flatzelsteiner); 19.30 Uhr: Schweiggers - Lilienfeld (S. Mayer; Bebek, L. Deimel).

Dienstag, 9.5., 20 Uhr: Gmünd - Ybbs (Ivankovic; Erdemir, Seven).