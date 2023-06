St. Peter und Ybbs: Fernduell um den Titel

Macht Leader St. Peter in Rohrendorf einen Riesenschritt zum Titel? Oder bringen die Kerzig-Kicker Ybbs oder gar Wieselburg zurück ins Spiel? Die Antwort gibt's beim Schlager am Samstagnachmittag. Die Top-Partie der Runde gibt's live im Stream auf meinfussball zu sehen. Dank der Kooperation mit Amateurscout zeigen wir Woche für Woche ein Match der 2. Landesliga West in voller Länge sowie die wichtigsten Szenen der übrigen Spiele in kompakten Highlightvideos.

Die Ausgangslage

Aus dem spannenden Dreikampf um die Meisterschaft und den Aufstieg wurde am vergangenen Wochenende ein Zweikampf. Wieselburg verlor überraschend gegen Amaliendorf zuhause und bräuchte zwei „Umfaller“ von Ybbs und St. Peter. Denn die gewannen ihre Partien zuhause gegen Rohrendorf und Eggenburg. „Es war sicher nicht unser bestes Spiel und man merkt den Jungs einfach etwas den Druck an. Das ist aber normal. Das 2:1 geht aber schon in Ordnung“, erklärt St. Peters Sektionsleiter Andreas Döcker nach dem knappen Sieg gegen Eggenburg.

St. Peter hat's in der Hand

Nun spitzt es sich zu – mit zwei Siegen ist St. Peter durch. Zunächst geht es nach Rohrendorf und dann zuhause gegen Herzogenburg. Ybbs hat Herzogenburg auswärts und dann Seitenstetten zuhause. „Ich denke, dass es sich schon diese Woche wohl entscheiden wird. Da haben wir sicher die schwerere Aufgabe“, sagt Döcker mit Blick auf das Restprogramm. Ybbs gastiert diese Woche nämlich in Herzogenburg beim Tabellenzwölfen.

Rohrendorfs letzter Sieg gegen St. Peter datiert aus dem Jahr 2021, im Herbst setzten sich die Mostviertler daheim mit 2:1 durch. Fabian Polland ist angeschlagen.

Keine Geschenke aus Herzogenburg

Titelrivale Ybbs ist parallel in Herzogenburg zu Gange. Zu verschenken haben die Heimischen nichts. Ein Punkt fehlt noch zum Klassenerhalt. Konkurrent Schweiggers hatte vor dem Wochenende erst einen Frühjahrspunkt auf dem Konto. Der USC lieferte aber überraschend gegen Seitenstetten und hat noch Wieselburg (nach dem sensationellen Umfaller gegen Schlusslicht Amaliendorf nur mehr Außenseiter im Titelrennen) und davor Amaliendorf vor der Brust. Der SCH benötigt noch einen eigenen Zähler oder einen Punkteverlust der Waldviertler.

Das Hoffen auf einen Umfaller

Bei den Ybbsern richtet sich der Blick natürlich auch auf den Tabellenführer. „Umfaller gibt es immer wieder“ weiß Trainer Christian Haabs. „Deshalb schauen wir, dass wir das nächste Spiel gewinnen und dann schauen wir, was rauskommt.“ Innerhalb der Mannschaft könne man gut mit der Herausforderung umgehen, wie Kapitän Dominik Aigner erklärt: „Wir sind eigentlich mehr oder weniger druckbefreit, weil wir es nicht mehr selber in der Hand haben. Aber wir sind fokussiert und wollen die zwei Spiele auf jeden Fall gewinnen und die Meisterschaft mit 60 Punkten abschließen.“

Fraglich sind Innenverteidiger David Pudelko wegen einer Wadenverletzung und Stürmer Mario-Tiberiu Dragodan aufgrund seiner Zerrung.

Krönchen richten, weitermachen

Der USC Seitenstetten muss sich nach den jüngsten Rückschlägen schnell aufrichten, denn die beiden letzten Runden haben es noch richtig in sich. „Wir wollen die Frühjahrssaison, die so gut begonnen hat, auch wieder gut abschließen. Dazu sind beide Partien richtige Highlights“, erklärt Trainer Peter Thaller. Zunächst steigt am Samstag das letzte Heimspiel der Saison, bei dem es gegen Rabenstein einen Sieg zum Abschluss vor dem Heimpublikum geben soll. Dann geht es nach Ybbs, wo der USC am letzten Spieltag das Zünglein an der Waage im großen Aufstiegskampf sein kann.

Ersatzgeschwächt ins „Finale dahoam“

Bereits am Freitag empfängt Lilienfeld die SVg Purgstall zum Duell mit „lokalem Pfeffer“. Momo El Sayed und Ryan Nzogang fallen im letzten SCL-Heimspiel fix aus. Hinter dem Einsatz von Amir Ebrahim steht ein Fragezeichen. Eggenburg bekommt's mit dem SV Würmla zu tun. Die Brandstätter-Elf könnte mit zwei Siegen im Saisonfinish noch auf Platz fünf nach vor rücken.

Derby mit einem Schuss Wehmut

Was es bewirkt, wenn der Druck von einer Mannschaft abfällt, zeigte sich beim SC Amaliendorf, der just beim Titelkämpfer Wieselburg den zweiten Saisonsieg eingefahren hat. Beim Fix-Absteiger nährte das 3:2 die Hoffnung darauf, vielleicht doch noch den letzten Platz verlassen zu können. Dafür braucht's am Samstag gleich den nächsten Sieg - im Derby gegen Schweiggers. „Das wäre das Ziel“, sagt Sektionsleiter Michael Pichler. „Mit dem Sieg in Wieselburg haben wir Selbstvertrauen getankt. Schweiggers dann noch zu überholen, wird aber natürlich schwierig.“

Fünf Punkte Rückstand beträgt der Abstand auf den Vorletzten, das ist in zwei Spielen ein Brett. Zudem kehrte auch der USC auf die Siegerstraße zurück, schlug Seitenstetten 4:1 und wahrte mit dem ersten Sieg im Frühjahr auch noch die Mini-Chance auf den Klassenerhalt. Mit dem Abstieg rechnet Sportleiter Thomas Reif aber weiterhin: „Man muss realistisch denken.“ Die Devise laute, sich gebührend von der Liga zu verabschieden. Das Derby kommt ihm daher gerade recht: „Schweiggers gegen Amaliendorf ist immer ein interessantes und heißes Duell.“

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Lilienfeld - Purgstall (R. Radev; Tazreiter, Kocyigit); 20 Uhr: Eggenburg - Würmla (Zehrer; Griessler, Yalcin).

Samstag, 17.30 Uhr: Amaliendorf - Schweiggers (M. Pemmer; Kolm, Tarhan), Herzogenburg - Ybbs (C. Mayrhofer; Glassl, Bayrakli), Rohrendorf - St. Peter/Au (D. Holzinger; Sulejmanovic, Mona); 18 Uhr: Seitenstetten - Rabenstein (G. Harrer; Steigberger, Kaya).