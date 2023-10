Top-Duell um den Anschluss an die Spitze

Ein bisschen mehr hätten sich beide ausgerechnet vorm Saisonstart. Und so treffen zwei „Unvollendete“ am Freitagabend aufeinander - das Match zwischen Seitenstetten und Rohrendorf gibt's in voller Länge auf meinfussball zu sehen. Möglich macht den Livestream die Kooperation mit Amateurscout. Von den übrigen Partien zeigen wir übrigens in die wichtigsten Szenen in kompakten Highlightvideos.

Doch zurück zum Spiel der Runde im Mostviertel. Gastgeber Seitenstetten musste zuletzt beim 2:2 in Eggenburg auf Knipser Michael Dietl, Alexander und Manuel Hausberger, Lorenz Höggerl und Eric Michlmayr verzichten. Das merkte man der Mannschaft, vor allem zu Beginn der Partie, auch an: „Wenn man auf einmal gleich mehrere Ausfälle hat, dann darf man das auch merken. Es sollte aber auch wieder besser werden“, erklärt Seitenstettens Coach Peter Thaller mit Blick auf die angespannte Personalsituation.

Seitenstettens drei sieglose Runden

Generell zeigte sich der USC-Trainer aber nicht unzufrieden mit der Leistung: „Die ersten 20 Minuten haben wir verschlafen, da steht es dann auch gleich 0:2, aber wir kommen trotzdem zurück. Der Ausgleich ist natürlich etwas glücklich, weil er so spät fällt, aber insgesamt sicher verdient.“

Rohrendorf rangiert auf Platz acht, eine Position hinter Seitenstetten - und auch noch unter den eigenen Erwartungen. Positiv für die Rohrendorfer ist allerdings, dass man nur zwei Punkte hinter dem Tabellendritten aus Ybbs liegt. Außerdem wird auch Mittelfeldmotor Tobias Markhart Trainer Björn Wagner bald wieder zur Verfügung stehen. Ex-Profi Issiaka Ouedraogo dürfte mit dem Doppelpack gegen die SVg Purgstall der Knoten geplatzt sein.

Melk will sich Punkte zurückholen

Die zweite Freitagspartie (Anpfiff: 20 Uhr) hat's ebenfalls in sich: Zwischen Melk und Wieselburg geht's nicht nur ums Prestige, sondern auch um die Positionierung im Vorderfeld. Die Heimischen haben nach der Derbyniederlage gegen Ybbs etwas gutzumachen. „Es ist natürlich ein schwieriges Spiel, aber ich fürchte, dass Wieselburg dran glauben muss: Wir holen uns daheim die verlorenen Punkte zurück“, sagt Trainer Helmut Anderst, dem alle Spieler zur Verfügung stehen.

Wieselburgs Coach Rudi Vogel hat freilich andere Pläne: „Wir wollen natürlich unseren Erfolgslauf fortsetzen, um Tabellenführer Lilienfeld weiter unter Druck setzen zu können.“ Vogel wird nur Mittelfeldspieler Clemens Heindl fehlen. Übrigens: Anlässlich des Derbys veranstalten die Melker auch eine große Tombola. Der Hauptpreis ist ein Mountainbike.

Ein Duo am Scheideweg

Mehr als der Abteilung „Kellerkrimi“: Die Partie zwischen Herzogenburg und Eggenburg. Beide Teams stehen nach dem Negativlauf schon ordentlich unter Druck. Trainer Marc Andre Unterhuber muss beim „Sechs-Punkte-Spiel“ auf den gesperrten Regojevic verzichten. Der Coach gibt sich zuversichtlich: „Wir sind letztes Jahr daran gewachsen und haben das gemeistert.“ Im anstehenden Jubiläumsjahr (125 Jahre SC Herzogenburg wird 2024 gefeiert) wollen die Stiftstädter keinesfalls absteigen.

Herzogenburg hat im Herbst noch nicht gewonnen, die Eggenburger haben ihrerseits in der Hinrunde erst zweimal angeschrieben. „Mit drei Punkten könnten wir uns auch nach hinten etas absetzen. Aber zumindest sollten wir nicht verlieren“, sagt der Sportliche Leiter des Drittletzten, Sebastian Schmidt.

Nach dem Derby ist vor dem Derby

Einen Rückschlag mussten die Purgstaller zuletzt in Rohrendorf hinnehmen - und jetzt trifft die SVg auf Titelanwärter Ybbs, das sich vergangene Woche gegen Melk durchgesetzt hat. Nun ist neuerlich Derbytime. „Es wird natürlich alles andere als einfach werden“, betont Purgstalls Trainer Jürgen Moser. „Wir haben vor allem das Problem, dass wir Woche für Woche aufgrund der Ausfälle die Mannschaft umbauen müssen. Das ist eine große Herausforderung, die wir aber wieder mutig in Angriff nehmen werden.“ Alexander Obermayr und Florian Redl sollten wieder an Bord sein. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Michael Mistelbauer (Schienbeinblessur). Moser: „Wir freuen uns auf dieses Derby.“

Ybbs-Coach Christian Haabs: „Sie sind ein sehr guter Gegner, haben individuell sehr gute Spieler, haben einen sehr guten Trainer – es wird ein spannendes Spiel“. Für Christian Hackl (Oberschenkelprobleme) dürft's in Sachen Comeback noch nicht reichen. Daheim hat Purgstall aus den zurückliegenden beiden Duellen vier Punkte geholt.

Spratzern: „Keine Angst vor Lilienfeld“

Ernüchterung hat Einzug gehalten beim Landesliga-Absteiger. Spratzern steckt in einem Negativstrudel. „Die Verunsicherung in der Defensive ist bemerkbar. Wir sind die Schießbude der Liga“, wird Sportchef Jochen Hnilicka deutlich. „Im Mittelfeld haben wir keine Zweikämpfe gewonnen. Das ist ernüchternd.“ Nun kommt der Leader Lilienfeld. Hnilicka: „Wovor sollen wir Angst haben? Wir können nur überraschen.“

Die Lilienfelder hoffen auf ein Comeback von Safet Bajrami, wissen, was sie in St. Pölten erwartet. „Spratzern hat ein komplett neu zusammengestelltes Team inklusive Trainer. Sie haben gute Spieler mit viel Qualität, aber nach so kurzer Zeit ist es natürlich schwierig, Harmonie reinzubekommen“, schildert Spielertrainer Amir Ebrahim. „Ich denke, dass sie sich auch mehr Punkte in den ersten Runden erwartet hätten.“

Klappt's mit dem Zubrot im Pielachtal?

Die Überraschungstruppe aus Absdorf gastiert im Pielachtal. Rabensteins-Trainer Stefan Windl erwartet sich wohl zu Recht „eine kompakte Defensive, die gut stehen wird.“ Bei den Gästen zeigt man sich gelassen. „Wir haben mehr erreicht, als uns alle zugetraut haben“, unterstreicht Trainer Christian Schragner. „Alles, was jetzt noch kommt ist ein Zubrot.“

Denk-Sperre verschärft Würmlas Lage

Jeden Punkt wie einen Bissen Brot brauchen die Würmla-Kicker am Sonntag. Fürs Spiel gegen Gmünd ist allerdings Offensivroutinier Patrick Denk (Gelb-Rot in Lilienfeld) gesperrt. „Wir wollen wir gewinnen, unseren Erfolgslauf fortsetzen, aber abzuholen gibt es auch in Würmla nichts“, erinnert Gmünds Sportchef Markus Fürlinger an den vorwöchigen Arbeitssieg gegen Herzogenburg. Auch Trainer Markus Früchtl weiß: „Die raufen um jeden Punkt, haben außerdem Heimvorteil. Aber wir müssen das Feuer drin halten, wollen gewinnen.“

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Seitenstetten - Rohrendorf (Martin Palgetshofer); 20 Uhr: Melk - Wieselburg (Alexander Autherith). Samstag, 15.30 Uhr: Herzogenburg - Eggenburg (Andreas Gwandner), Rabenstein - Absdorf (Johannes Toiflhart), Spratzern - Lilienfeld (Johannes Schachner); 16 Uhr: Purgstall - Ybbs (Markus Javornik). Sonntag, 15.30 Uhr: Würmla - Gmünd (Nayim Kazanci).