Ybbs will im Derby Verfolger abschütteln

Wer live beim Derby um den Aufstieg dabei sein will, kann natürlich nach Ybbs düsen. Oder aber den Schlager gegen Wieselburg via Stream auf meinfussball.at miterleben. Die Kooperation mit Amateurscout macht’s möglich. Das prestigeträchtige Duell der Lokalrivalen am Samstag ist gleichzeitig das Spitzenspiel mit Vorentscheidungscharakter für die Meisterschaft. Die Tore, die wichtigsten Szenen aller übrigen Matches – die gibt’s in den Highlightvideos aus der 2. Landesliga West.

Wieselburg hilft nur ein Sieg

Christian Haabs, Trainer von Spitzenreiter Ybbs, versichert: „Wir werden uns konzentriert vorbereiten.“ Eine Art Schicksalsspiel erwartet Wieselburgs Trainer Rudolf Vogel: „Ganz einfach und ehrlich gesagt müssen wir am Samstag gewinnen, wenn wir eine Chance haben wollen. Wenn wir verlieren, ist Ybbs eigentlich schon Meister und auch bei einem Unentschieden brauchen wir schon fast ein Fußballwunder, auch wenn es die immer geben kann.“ Wieselburg hat zum Auftakt gegen Rabenstein 3:0 gewonnen und damit die doch eher überraschende Niederlage von St. Peter gegen Seitenstetten ausgenutzt und sich auf Rang zwei befördert.

Fragezeichen hinter Kaminger

Der ASK Ybbs ist mit einem 3:0-Sieg in Amaliendorf erfolgreich ins Frühjahr gestartet und führt mit sechs Punkten Vorsprung auf die Wieselburger die Tabelle an, Defensivmann Robert Kaminger ist allerdings fürs Derby fraglich. Im Herbst gab’s übrigens einen 2:1-Sieg der Ybbser bei den Braustädtern.

Herzogenburger heiß auf Revanche

Zum Auftakt mussten sich die Purgstaller knapp dem FC Rohrendorf beugen. „Mit einem Punkt wären wir aber zufrieden gewesen und hätten ihn gern mitgenommen“, sagt Obmann Gerhard Plank. Nun geht’s gegen den SC Herzogenburg, der sich der SVg im Herbst mit 1:2 geschlagen geben musste.

Bei den Stiftstädtern fällt Maximilian Müllner aus, angeschlagen ist auch Fabian Fürst . SCH-Trainer Marc-André Unterhuber hält einiges von den Purgstallern: „Eine spielerisch gute Mannschaft, wir müssen unsere Hausaufgaben machen.“

St. Peter kann sich keinen Umfaller mehr leisten

Der UFC St. Peter muss den Derby-Dämpfer (1:2 gegen Seitenstetten) erst einmal verdauen. „Kein gutes Spiel von uns. Wenig Kreativität und kaum Chancen“, sah UFC-Sektionsleiter Andreas Döcker. Mit sieben Zählern Rückstand ist’s mittlerweile schon eine „Hausnummer“, die den Mostviertlern auf den Aufstiegsplatz fehlt. Nun will man gegen das Schlusslicht die Trendwende schaffen, an die jüngsten drei Duelle anknüpfen – die brachten jeweils glatte Siege für St. Peter. Döcker: „Wir wollen unbedingt gewinnen und auch wieder ein anderes Gesicht zeigen.“

Auf Amaliendorfer Seite stehen zwei Fragezeichen im Kader. Ein ganz dickes hinter Daniel Meyer, der sich gegen Ybbs kurz vor dem Schlusspfiff am Knie verletzt hat. Sektionsleiter Michael Pichler: „Das hat leider gar nicht gut ausgeschaut.“ Eine Diagnose ist noch ausständig. Ebenfalls fraglich ist der Einsatz von Istvan Varga, der im Match umknöchelte.

Eggenburg hat Rechnung offen

Die Abstiegszone haben die Eggenburger verlassen – dem Sieg gegen Lilienfeld sei dank. Am Freitag kommt Gmünd. „Wir haben noch eine Rechnung offen“, spielt Sportchef Sebastian Schmidt auf die 0:6-Abfuhr aus der Hinrunde an. Der zuletzt gesperrte David Tretzmüller kehrt zurück.

„Im Herbst waren wir nicht gerade auswärtsstark, das wollen wir ändern“, zeigt sich Sportleiter Markus Fürlinger kämpferisch. Gmünd peilt den nächsten Sieg an – Philipp Müller ist vielleicht wieder mit dabei.

Lilienfeld fehlt der Leitwolf

Nach dem Last-Minute-Sieg beim Rückrundenauftakt gegen Purgstall steht für Rohrendorf das nächste schwere Spiel auf dem Programm. Gegen den spielstarken Tabellensiebten aus Lilienfeld muss Trainer Stefan Kerzig auf Flügelflitzer Andreas Bogner verzichten. Für ihn könnte der Matchwinner gegen Purgstall, Edgar Kalchhauser, von Beginn an mitwirken. Bei den Heimischen fehlt der gesperrte Spielertrainer Amir Ebrahim. Hinter dem Einsatz von Jovan Murisan, Safet Bajrami und Sebastian Poglitsch steht ein Fragezeichen. „Da wird sich erst am Training entscheiden, wer fit wird“, sagt Ebrahim. Dem Gegner zollt er Respekt: „Sie sind für mich ein Top-Anwärter für ganz vorne!“ Das suggeriert auch die Begegnung aus dem Herbst – die ging mit 3:1 an Rohrendorf.

Bleiben die drei Punkte im Rabennest?

Gusto auf einen Heimerfolg hat man in Rabenstein. Am Samstag ist aufgrund der Kräfteverhältnisse ein Sieg gegen Schweiggers greifbar, im Waldviertel gab es ein 2:0. „Wir wollen drei Punkte“, stellt Coach Andreas Gutlederer klar. Maximilian Lechner wird aufgrund eines Bänderrisses im Knöchel aber noch länger ausfallen.

Schweiggers-Sportleiter Thomas Reif fordert von seiner Mannschaft eine Reaktion: „Ich hoffe, die Spieler behirnen, was sie falsch gemacht haben, arbeiten das unter der Woche auf und treten am Wochenende anders auf.“

Seitenstetten setzt auf die Serie

Die einzige Sonntagspartie steigt in Würmla. „Es erwartet uns im Heimspiel gegen Seitenstetten eine ähnliche kampfbetonte Partie wie zuletzt in Herzogenburg“, weiß Trainer Walter Brandstätter. „Da müssen wir dagegenhalten.“ Den Mostviertlern gelang im Derby ein Überraschungserfolg. Über einen „verdienten Sieg“ durfte sich Seitenstettens Trainer Peter Thaller freuen. Die drei jüngsten Duelle konnten Thallers Schützlinge für sich entscheiden.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Eggenburg - Gmünd (M. Weber; Rafenstein, K. Barmaksiz), Purgstall - Herzogenburg (R. Radev; Tazreiter, Ladan).

Sonntag, 16.30 Uhr: Würmla - Seitenstetten (Tren; J. Strasser, Bölling).

Samstag, 16.30 Uhr: Lilienfeld - Rohrendorf (Hertelt; Glassl, Mona), Rabenstein - Schweiggers (M. Lenz; Erdemir, Markus), St. Peter/Au - Amaliendorf (Becker; Popov, Kremser), Ybbs - Wieselburg (D. Holzinger; Stögerer, M. Fischer).