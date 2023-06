Ybbser wollen im Schlager Druck aufbauen

So spannend wie heuer war der Aufstiegsthriller in der 2. Landesliga West seit Ewigkeiten nicht mehr. Umso wichtiger ist die Begegnung am Samstag zwischen Aufstiegsaspirant Ybbs und dem Tabellenvierten aus Rohrendorf. Das Match gibt's via Livestream - in Kooperation mit Amateurscout - als Spiel der Runde auf meinfussball. Die Tore von allen anderen Partien in der 2. Landesliga West fassen wir, wie gewohnt, in kompakten Highlightvideos zusammen.

Ybbs feilt an der Chancenauswertung

Drei Runden vor Schluss führt St. Peter nach wie vor die Tabelle an, während Wieselburg und Ybbs mit einem Punkt weniger dahinter lauern. „Wir haben es nicht selbst in der Hand. Wir werden am Samstag versuchen zu gewinnen“, blickt Ybbs-Trainer Christian Haabs in Richtung des Heimspiels gegen die Rohrendorfer (Anpfiff: 17.30 Uhr). Drei Punkte werden auch nötig sein, um Druck auf die Konkurrenz aufzubauen.

Haabs zeigt sich gewarnt: „Ich erwarte ein sehr schweres Spiel gegen einen sehr guten Gegner. Es wird ein Duell auf Augenhöhe. Ich hoffe, dass wir die Leistung aus den letzten Spielen wieder bringen, wo wir fast nichts zugelassen haben – aber mit einer besseren Chancenauswertung“, erklärt Haabs.

Die Bayern als Vorbild

Danach sind die Ybbser noch in Herzogenburg zu Gast, bevor am 17. Juni daheim das Finale gegen Seitenstetten wartet. Für Haabs ist bis dahin alles möglich: „Man hat jetzt in Deutschland gesehen, was alles passieren kann. Wir müssen unsere Leistung bringen und hoffen, dass wer patzt – aber das haben wir ja nicht selbst in der Hand.“

Bei den Rohrendorfern gab's in den vergangenen Tagen einige Troubles. Der scheidende Coach Stefan Kerzig fühlt sich ungerecht behandelt, teilte gegen die Klubspitze aus. Sein Nachfolger kommt aus der Regionalliga: Björn Wagner wechselt zum KSC zum Nachbarn. Die 2. Landesliga West kennt der 50-Jährige bestens - aus seinen Zeiten in Herzogenburg. Die jüngsten beiden Duelle mit Ybbs endeten jeweils unentschieden.

Auslosung spricht für Wieselburg

Bereits am Freitag ist Aufstiegsaspirant Wieselburg im Einsatz, geht als haushoher Favorit ins Heimspiel gegen Amaliendorf. Die Weinviertler stehen als Absteiger fest, müssen nach zehn Landesliga-Jahren wieder runter in die Gebietsliga. Die Auslosung könnte den Braustädtern im Saisonfinish in die (Titel-)Karten spielen.

Während St. Peter und Ybbs jeweils noch gegen Rohrendorf antreten müssen, haben die Wieselburger eine machbare Auslosung. Sie bekommen es mit den Tabellenschlusslichtern Amaliendorf und Schweiggers zu tun. Einzige Hürde könnte der aktuelle Tabellenfünfte Gmünd sein. Vogel gesteht: „Klar, nach der Papierform haben wir die leichtere Auslosung. Darauf werden wir uns aber sicherlich nicht verlassen.“ Der Wieselburger-Trainer versichert: „Wir werden keinen Gegner unterschätzen und keinen Schritt zu wenig machen. Darauf werde ich mein Team in den restlichen drei Partien einschwören.“

Zach will keinen Druck aufbauen

Der Dritte im Bunde der Aufstiegskandidaten nimmt die letzten Runden von der Pole Position aus in Angriff. Tabellenführer St. Peter empfängt am Samstag den SK Eggenburg. Eine Truppe, die man im Herbst auswärts mit 3:0 bezwingen konnte. „Wir denken wirklich weiterhin nur von Spiel zu Spiel und schauen, was dann rauskommt. Wenn es dann Platz drei wäre, ist das auch absolut in Ordnung für uns“, gibt Trainer Günther Zach die Richtung vor. Die Gäste sind praktisch gerettet. „Wir gehen vom Klassenerhalt aus“, sagt der sportliche Leiter der Eggenburger, Sebastian Schmidt. Gegen St. Peter erwartet er sich „eine ähnliche Partie wie gegen Ybbs.“

Die „Maschine“ genießt höchste Aufmerksamkeit

Die Steine sind schon vom Herzen gefallen - und so können's die beiden St. Pöltner Bezirksklubs im Derby am Freitag ohne Abstiegsängst krachen lassen. Ganz besonders im Brennpunkt steht dabei der elffache Saisontorschütze Samet Yilkilmaz. „Er war eine Maschine und hat den Unterschied ausgemacht“, weiß Herzogenburgs Trainer Marc Andre Unterhuber um die Bedeutung seines Goalgetters.

Das ist natürlich auch Rabenstein-Coach Andreas Gutlederer bewusst: „Er hält sie im Spiel. Vorsicht ist geboten. Die Herzogenburger sind spielerisch gut.“ Unterhuber: „Ein guter Gegner, der im Aufwind ist. Es freut mich, dass sich ein Verein aus der Region gemausert hat.“

Keine Zeit für hängende Köpfe

Nur mehr theoretische Chancen aus den Klassenerhalt hat der USC Schweiggers. Sportleiter Matthias Reif und seine Truppe möchten sich „gebührend verabschieden. Wir wollen auf jeden Fall die Punkte machen, und werden auf keinen Fall die Köpfe hängen lassen.“ Die Gäste aus dem Mostviertler wollen nach der knappen Niederlage gegen Wieselburg voll anschreiben. „Schade, dass wir uns selbst nicht belohnt haben. Es war sicher eine unserer besten Saisonleistungen. Ich bin stolz auf die Jungs, obwohl das nach einer Niederlage natürlich komisch klingt“, erklärt Seitenstettens Coach Peter Thaller.

Neuland in Gmünd

Am Samstag wagt der SC Gmünd etwas Neues, spielt das Heimspiel gegen Purgstall in einer Matinee - samt Grillhendln und Live-Musik. „Wir möchten etwas ausprobieren, attraktiver werden“, so Sportchef Markus Fürlinger. „Aus sportlicher Sicht möchten wir natürlich gewinnen.“ Das Hinspiel ging an die Purgstaller (2:1).

Duell um die Top Fünf

Die einzige Sonntagspartie steigt in Würmla. Die Brandstätter-Truppe bekommt's mit dem Tabellennachbarn aus Lilienfeld zu tun. Bei optimalem Saisonverlauf ist für die beiden Kontrahenten heuer sogar noch Rang fünf in Reichweite. Das Hinspiel konnte Lilienfeld knapp für sich entscheiden. Bahjat Abdi und Amir Ebrahim erzielte beim 2:1-Erfolg im Oktober die Tore. „Wir wollen in den letzten Spielen noch einmal alles geben und so viel herausholen wie möglich“, sagt der Lilienfelder Spielertrainer Amir Ebrahim.

Die nächste Runde

Freitag, 18 Uhr: Rabenstein - Herzogenburg; 19.30 Uhr: Wieselburg - Amaliendorf, 20 Uhr: Schweiggers - Seitenstetten.- Samstag, 13 Uhr: Gmünd - Purgstall; 17.30 Uhr: Ybbs - Rohrendorf, St. Peter - Eggenburg.- Sonntag, 11 Uhr: Würmla - Lilienfeld.