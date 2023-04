Die Jäger haben die Fährte aufgenommen

Werbung

Den Derbycoup gegen Winterkönig Ybbs gilt’s für die Wieselburger zu bestätigen – und die Fußballfans können das Match gegen den UFC St. Peter direkt verfolgen. Dank der Kooperation mit Amateurscout gibt’s pro Runde ein Livespiel sowie Highlights von allen anderen Matches in der Videozusammenfassung.

Viel steht am Spiel

Für die Braustädter steht am Karfreitag die nächste vorentscheidende Begegnung bevor. Die SCW-Kicker bekommen es mit dem weiteren Titelaspiranten UFC St. Peter zu tun. Beide Teams sind in Topform. Der aktuelle Tabellendritte hat in der Vorwoche einen 7:0-Kantersieg gegen Amaliendorf gefeiert und kommt ebenfalls mit breit geschwellter Brust in die TTI-Arena. Dessen ist sich auch Rudi Vogel bewusst: „Auf uns wartet das nächste Spitzenspiel, in dem wir bestehen müssen, wenn wir weiterhin ganz vorne dabei sein wollen. St. Peter hat eine tolle Truppe. Nach dem 5:0 in Ybbs brauchen wir uns aber nicht zu verstecken.“

Den Mostviertlern, die in der Rückrunde Punkte liegen ließen, hilft wohl nur ein Sieg weiter. „Die Niederlage gegen Seitenstetten tut jetzt damit noch einmal mehr weh. Wenn wir ganz vorne dabei bleiben wollen, dann müssen wir in Wieselburg schon gewinnen, was sicher nicht einfach wird“, sagt UFC-Sektionsleiter Andreas Döcker.

Purgstall noch ohne Punkte

Auch die Seitenstettner sind am Freitag im Einsatz, bekommen es mit den in der Rückrunde noch punktelosen Purgstallern. Die SVg-Kicker warten nun bereits seit 21. Oktober 2022 – damals gab es zu Hause einen 2:1-Erfolg gegen Aufsteiger Gmünd – auf einen vollen Erfolg. Der USC enttäuschte in der Vorwoche gegen Würmla. „Ich bin mir aber sicher, dass wir den Schalter wieder umlegen können“, sagt Trainer Peter Thaller.

Gmünder im österlichen Stress

Die dritte Freitagspartie bestreiten Gmünd und Rabenstein. Den Waldviertlern steht ein stressiges Wochenende bevor: Am Ostermontag geht’s im Admiral-NÖ-Cup gegen St. Bernhard weiter. „Wir haben daheim noch nichts verloren und das soll auch so bleiben“, gibt Sportleiter Markus Fürlinger die Richtung vor. Gmünd hat mit den „Raben“ um Ex-Schrems-Coach Christian Gutlederer noch eine Rechnung vom Herbst offen – 2:3-Niederlage.

Die Pielachtaler konnten zuletzt Schweiggers auf Distanz halten (3:0). Nach bislang nur sechs Punkten aus sieben Heimpartien klappte es endlich wieder vor heimischer Kulisse mit der maximalen Punkteausbeute. „Wir wollen die Spiele zuhause so gut wie möglich durchziehen und drei Punkte kreieren“, möchte Gutlederer zurück zu alter Heimstärke.

Lilienfelder müssen zweimal ran

Der SC Herzogenburg empfängt nach dem erfolgreichen Auftritt gegen Purgstall Aufsteiger Lilienfeld. „Eine spielstarke Mannschaft“, weiß Marc-Andre Unterhuber, der Trainer der Stiftstädter. Lilienfeld muss doppelt ran. Am Ostermontag wird die wegen Schlechtwetters abgesagte Partie gegen Rohrendorf nachgetragen. „Zwei Spiele in so kurzer Zeit sind anstrengend. Wir werden aber alles versuchen und das Beste aus der Situation machen“, sagt Coach Amir Ebrahim.

Amaliendorf ist angezählt

Das Debakel gegen St. Peter vergessen machen - darum dreht sich alles beim SC Amaliendorf. „Wir wussten, dass für uns die Meisterschaft gegen Würmla losgeht, die Spiele davor Bonus sind. Aber jetzt haben wir nix mitgenommen und sind angefressen auch noch. Das müssen wir unbedingt aus dem Weg räumen“, sagt Sektionsleiter Michael Pichler. Für die Gäste geht's um einen Platz im gesicherten Mittelfeld. Punkte im Waldviertel würden Trainer Walter Brandstätter schon schmecken: „Da wollen wir gerne etwas mitnehmen. Aber so leicht werden es uns die Waldviertler nicht machen.“

Überraschungstruppe gastiert in Rohrendorf

Vor dem Heimauftritt gegen Eggenburg und dem Nachtrag gegen Lilienfeld haben „Frühlingsgefühle“ Einzug gehalten: Rohrendorf hat die Tabellenspitze wieder in Blickdistanz. Mit Siegen gegen Lilienfeld und Gmünd konnten die Eggenburger zuletzt überzeugen und perfekt in die Rückrunde starten. „Ein sehr unangenehmer Gegner, vor dem wir viel Respekt haben. Eggenburg verteidigt sehr gut und hat auch Qualität im Angriff. Mit Jindrich Kucera haben sie außerdem einen echten Unterschiedsspieler“, zollt Trainer Stefan Kerzig dem bevorstehenden Gegner Respekt. „Wenn meine Mannschaft vorne mitspielen will, müssen sie das auch auf dem Platz zeigen.“

Sportchef Sebastian Schmidt sieht seine Eggenburger in einer komfortablen Rolle: „Unsere Gegner kommen erst. Jeden Punkt, den wir jetzt machen, ist ein Bonuspunkt.“

Ybbs und die Hoffnung auf den Weckruf

Viel schwerer kann's für Schweiggers nicht kommen - schließlich kommt am Ostersamstag der Spitzenreiter. Und die Heimischen müssen den gesperrten Petr Šourek vorgeben. „Ybbs hat nach der Niederlage gegen Wieselburg was gutzumachen. Wir sind dagegen Vorletzter und wieder unten reingerutscht“, skizziert USC-Sportleiter Thomas Reif die Ausgangslage.

Beim Leader ist die Derby-Abfuhr daheim gegen Wieselburg natürlich nach wie vor ein Thema. „Es war ein Totalversagen – von allen. Da können auch wir uns als Trainer nicht ausnehmen“, betont Trainer Christian Haabs. „Aber es gibt so Spiele. Vielleicht war das der Weckruf zur richtigen Zeit.“ Ein echter Weckruf, so hofft Haabs, wie im Herbst die 1:2-Pleite gegen Schweiggers, nach der Ybbs in der Hinrunde nicht mehr verlor, acht der zehn weiteren Spiele gewonnen hat.

So geht's weiter

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Seitenstetten - Purgstall (Willhalm; Yalcin, Haselbeck), Wieselburg - St. Peter/Au (R. Ergin; Schewzik, Ladan); 20 Uhr: Gmünd - Rabenstein (M. Günes; Scharl, Schiller).

Samstag, 15 Uhr: Herzogenburg - Lilienfeld (Ma. Hameter; Redzep, B. Gogadze); 16.30 Uhr: Amaliendorf - Würmla (M. Winkler; H. Anderl, Haidl), Rohrendorf - Eggenburg (Enachi; Bayrakli, Mona), Schweiggers - Ybbs (K. Kastenhofer; J. Kern, J. Duran).