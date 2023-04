Duo hat Lust auf Höhenluft

Werbung

Das Livespiel der Woche steigt am Sonntagnachmittag. In Kooperation mit Amateurscout gibt’s den Schlager zwischen Rohrendorf und Gmünd in voller Länge auf meinfussball zu sehen. Von allen übrigen Partien der 2. Landesliga gibt’s wie gewohnt die wichtigsten Szenen in den Highlightvideos zusammengefasst.

Der Primus in der zweiten Saisonhälfte

Rohrendorf, übrigens das Top-Team der Rückrunde (zwei Siege, ein Remis, 8:5 Tore), hat eine englische Woche hinter sich. Im Nachtrag beim SC Lilienfeld feierten die Kerzig-Kicker einen 4:2-Erfolg. Tobias Markhart stand nach überstandener Knieverletzung erstmals in der Startformation und ließ mit einem Doppelpack aufhorchen. „Tobi hat sich super präsentiert. Mit seiner Mentalität auf dem Platz ist er enorm wichtig für die Mannschaft“, lobt Trainer Stefan Kerzig. Gmünd ist – knapp gefolgt von Rohrendorf – die beste Heimmannschaft der Liga, was sich im Herbst in einem 2:1-Sieg niedergeschlagen hat. Auswärts taten sich die Waldviertler schwerer, haben erst zwei Siege in der Fremde am Konto.

Schnittpartie um die Stockerlplätze

Rohrendorf ist als Vierter in Schlagdistanz zur absoluten Spitze, Gmünd könnte sich mit einem Auswärtsdreier in eine vergleichbar starke Ausgangsposition bringen. Im Cup stehen die Gmünder unter den letzten Vier, in der Liga lief’s gegen Rabenstein „sehr zäh“, wie Sportchef Markus Fürlinger anmerkt, „aber auch okay, wenn man an die Ausfälle denkt.“ Das Lazarett lichtet sich allerdings. Gerade rechtzeitig für den Hit um die Stockerlplätze in der 2. Landesliga…

Überfällige Streicheleinheiten fürs Ego

Noch ohne Erfolgserlebnis im Frühjahr sind die Kicker der SVg Purgstall. bekommen es die Erlauftaler mit Tabellenschlusslicht Amaliendorf, das in der gesamten Saison noch keinen Sieg eingefahren hat, zu tun. Trainer Jürgen Moser: „Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, wir brauchen dieses berühmte dreckige Tor, um da raus zu kommen. Ich bin zuversichtlich. Es wird aber keinesfalls einfach werden.“

Für die Amaliendorfer ist's bei neun Zählern Rückstand auf den Vorletzten schon ein Spiel der letzten Chance. „Wir müssen alles in die Hand nehmen, kämpfen, beißen“, fordert Sektionsleiter Michael Pichler. „Wir brauchen endlich einen Erfolg. Dann würden sich die Burschen zeigen, dass noch etwas drin ist. Aber uns rennt die Zeit davon…“

Glanz gibt nichts auf die Favoritenrolle

Im Aufwind befindet sich dagegen der SK Eggenburg. Sieben Punkte aus drei Runden gegen durchwegs höher eingeschätzte Teams - und schwupps sind die Abstiegssorgen praktisch schon passé. Dass seine Mannschaft als Favorit ins Heimspiel gegen Herzogenburg geht, denkt Trainer Patrick Glanz nicht: „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Wir wollen aber weiter punkten, damit wir uns von den Abstiegsrängen absetzen.“ Glanz möchte auf Nummer sicher gehen. „Es kann drei Absteiger geben, daher wollen wir schnell weg von diesen drei letzten Plätzen.“

Die Stiftstädter hoffen am Freitag auf ein Comeback des zuletzt verletzten Maximilian Müllner. Fürst steht noch nicht zur Verfügung.

Der erste Jäger heißt St. Peter

Nur mehr einen Punkt liegt der UFC St. Peter nach dem Coup in Wieselburg hinter Ligaprimus Ybbs. Nun wollen die Mostviertler gegen Abstiegskandidat Schweiggers nachlegen und den Druck auf den Leader aufrechterhalten. „Wir freuen uns jetzt aber erst mal über den Sieg. In Wieselburg haben wir schon lange nicht gewonnen“, betont Sektionsleiter Andreas Döcker. „Gegen eine sehr starke Mannschaft haben wir eine gute Leistung gezeigt.“ Den gesperrten Josip Martinovic muss der UFC jetzt gegen Schweiggers vorgeben.

Für die Waldviertler kommt's ganz dick. Das abgesagt Heimspiel gegen Ybbs wird am kommenden Dienstag nachgeholt, womit Schweiggers binnen weniger Tage gegen die beiden besten Teams der Liga (Ybbs und St. Peter) antritt. „Das wird spannend, und danach geht es gleich gegen Würmla“, erklärt Sportleiter Thomas Reif.

Ybbs ist der große Gejagte

Jener Klub, den St. Peter & Co gerne noch abfangen möchten, ist der ASK Ybbs. Für das Duell mit dem SC Rabenstein ist David Pudelko (Wade) fraglich. Trainer Christian Haabs erwartet sich, „dass wir ein bisschen besser auftreten als gegen Wieselburg, dass wir zwingender sind vor dem Tor“, verweist er auf die 0:5-Derbypleite Anfang April. „Rabenstein ist gut drinnen, es wird sehr schwer gegen sie. Wir werden unser Bestmögliches geben!“

Vom guten Start der Pielachtaler lässt sich der eigene Coach nicht blenden. „Man sieht, was den anderen Mannschaften passiert. Es darf sich keiner zurücklehnen“, betont Trainer Andreas Gutlederer mit Blick auf die letzten Resultate. „Wir werden es ähnlich anlegen wie in Gmünd. Gegen Ybbs war es immer eng, es wird interessant.“

zwischentitel

Den SC Lilienfeld erwartet am Samstag ein Duell mit einem Tabellennachbarn. Safet Bajrami, Edi Soare und Maximilian Suppan sind gegen Seitenstetten verletzungsbedingt fraglich. „Alle drei sind absolute Stammspieler und würden uns natürlich fehlen,“ sagt Obmann Gernot Edy. Trotzdem hofft der Vereinschef auf den ersten Heimsieg im Frühjahr: „Wir wollen immer punkten!“ Das Hinspiel konnte der Aufsteiger mit 2:0 für sich entscheiden.

Seitenstetten punktete zuletzt voll (2:0 gegen Purgstall). „Ich wollte unbedingt eine Reaktion sehen auf die schwache Vorstellung von uns bei der Niederlage in Würmla“, freut sich USC-Trainer Peter Thaller über das Signal seiner Kicker.

Wieselburg braucht einen Sieg

Der Dritte im Bunde der (engeren) Aufstiegsanwärter muss am Sonntag nach Würmla. Der SVW konnte vergangene Woche den erhofften Pflichterfolg gegen Amaliendorf einsacken. „Dieser Sieg erleichtert uns jetzt das Match gegen Wieselburg - da ist jeder Punktezuwachs natürlich gern gesehen, ein Remis wäre schon eine tolle Sache“, erklärt Trainer Walter Brandstätter. „Sieben Punkte aus drei Spielen ist natürlich keine schlechte Ausbeute. Sollten wir ungeschlagen bleiben, sind wir im Plansoll.“

Wieselburgs Trainer Rudi Vogel spricht er von einem Pflichtsieg: „Wenn wir weiter vorne dabei sein wollen, müssen wir gewinnen. Wir haben uns dort aber nie leichtgetan.“ In Würmla gab's in der jüngeren Vergangenheit nur einen Sieg für die Braustädter - just vor einem Jahr (1:0) in der Rückrunde 2022.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Purgstall - Amaliendorf (M. Pemmer; A. Bayrakdar, J. Allinger); 20 Uhr: Eggenburg - Herzogenburg (Marchsteiner; Kolm, Tug).

Samstag, 16.30 Uhr: Lilienfeld - Seitenstetten (Strauch; Erdemir, Griessler), St. Peter/Au - Schweiggers (Javornik; Nagbou, Celikkiran), Ybbs - Rabenstein (Autherith; Atik, Lenk).

Sonntag, 16.30 Uhr: Rohrendorf - Gmünd (Orsolic; Özdogan, Uguz), Würmla - Wieselburg (Hochgatterer; Kokoszka, Habrour).