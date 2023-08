Lilienfeld fordert „Vize“ Ybbs

Der bärenstarke Aufsteiger 2022 fordert den Vizemeister des Vorjahres. Die Partie zwischen dem SC Lilienfeld und dem ASK Ybbs am Sonntagabend ist das Livespiel der Runde in der zweithöchsten NÖ-Spielklasse. Fans können das Match – dank der Kooperation mit Amateurscout – im Livestream auf meinfussball verfolgen, von den übrigen Partien gibt’s die wichtigsten Szenen in kompakten Highlightvideos zu sehen.

Niederlage nährt Selbstvertrauen

Bei der Generalprobe präsentierten sich die Stiftstädter gut, unterlagen den eine Liga höher spielenden SKN Juniors nur knapp mit 1:2. Momo El Sayed schoss Lilienfeld früh in Führung. Die Hausherren dominierten in Folge, kassierten aber kurz vor der Pause nach einem Eckball den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel legte die Ebrahim-Elf einen Zahn zu, vergab aber einen Elfmeter, ein Distanzschuss von Hannes Helenklaken besiegelte in der 89. Minute die Niederlage. Coach Amir Ebrahim war mit dem Auftritt dennoch zufrieden: „Das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend, aber die Leistung war sehr gut. Darauf bauen wir auf!“

Bei den Ybbsern weiß man, um die Qualitäten des Gegners. „Sie sind eine technisch extrem starke Mannschaft, die nochmal besser geworden ist. Wir werden schauen, dass wir gut dagegenhalten und hoffentlich mit drei Punkten heimfahren“, blickt Trainer Christian Haabs voraus. Stammtorhüter Stefan Mitmasser (Zerrung) und Benjamin Rass (muskuläre Probleme) sind fraglich.

Schinkels und der Angriffsmodus

Los geht's allerdings schon am Freitag - mit der Pflichtspielpremiere von Frenkie Schinkels am Spratzerner Trainersessel. Der Landesligaabsteiger empfängt mit Seitenstetten eines der Überraschungsteams der vergangenen Saison. Dem ASV stand im Sommer ein veritabler Umbruch ins Haus. „Unser Ziel ist es, dass wir uns erfangen“, erklärt Schinkels. Um danach in den Angriffsmodus zu schalten: „Ich spiele, um erfolgreich zu sein.“

Mit frischen Kräfte soll Frenkie Schinkels den Konsolidierungsprozess in Spratzern gestalten. Foto: Claus Stumpfer

Seitenstetten hat über den Sommer die Latte höher gelegt. Wir wollen aber auf jeden Fall nicht mehr nur den Nichtabstieg als Ziel ausgeben. Damit wollen wir ohnehin nichts mehr zu tun haben“, sagt Trainer Peter Thaller. „Ein Mittelfeldplatz sollte sich in diesem Jahr schon ausgehen.“

Nagelprobe für den Titelfavoriten

Aufsteiger Absdorf blamierte sich im NÖ-Cup gegen Getzersdorf, unterlag dem 2. Klasse Wachau-Meister deutlich. Am Freitag geht's für die Truppe des ehemaligen Austrianers Christian Schragner nach Gmünd. Purgstall und Rabenstein dürften sich ein Duell auf Augenhöhe liefern, während der SC Wieselburg - von den Landesligatrainern als Titelkandidat Nummer eins gehandelt - als Favorit nach Eggenburg fährt.

„Die Gastgeber sind zwar in der Offensive sehr gut besetzt, wir werden uns aber taktisch perfekt darauf einstellen, um diese Aufgabe positiv lösen zu können“, sagt Rudi Vogel, der Trainer der Braustädter. Neben Tobias Saffertmüller (Knie) wird auch Filip Faletar wegen seiner in der Vorsaison ausgefassten Rot-Sperre fehlen. Mit Marco Talir kam im Sommer ein erfahrener Taktgeber mit Profivergangenheit.

Ouedraogo-Einstand gegen den Aufsteiger

Die einzige Samstagspartie steigt in Rohrendorf. Dabei gelang den Heimischen mit der Verpflichtung von Issiako Ouedraogo der wohl spektakulärste Transfercoup der Liga. Bislang läuft der Ex-Profi aber einem Erfolgserlebnis in Rohrendorf nach. Björn Wagner, Neo-Coach beim Landesligisten und zuletzt beim KSC tätig, zeigt sich optimistisch: „Wir haben gut trainiert und ich denke, dass die Mannschaft das System bald in ihre Köpfe bekommt. Die Ergebnisse waren – auch urlaubsbedingt – aber sicher nicht das Gelbe vom Ei.“ Edgar Kalchhauser muss verletzungsbedingt fürs Duell mit Aufsteiger Melk passen.

„Das Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz, sich im Mittelfeld wiederzufinden, sich zu etablieren“, fasst Trainer Helmut Anderst die Ambitionen der Melker zusammen. Im NÖ-Cup gegen Loosdorf setzte es allerdings einen Dämpfer, der SC unterlag dem Neo-Gebietsligisten mit 2:3. „Es wird ein schwieriges Spiel in Rohrendorf, aber da gibt's definitiv was zu holen für uns. Ich hoffe, dass wir anders auftreten als im Cup“, sagt Anderst. Personell kann der Coach aus dem Vollen schöpfen.

Herzogenburg verjagt Abstiegsgespenst

Die Herzogenburger starten mit einer Sonntagsmatinée gegen Würmla. Der SC hat sich in der Offensive mit einem Trio verstärkt und will mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Der Kader gibt einen gesicherten Platz im Mittelfeld her. „Wir waren letztes Jahr sehr statisch. Jetzt haben wir Spieler, die mit Tempo Läufe in die Tiefe machen“, beschreibt Marc Andre Unterhuber. Der Trainer strahlt Selbstvertrauen und Zuversicht aus: „Wir sind eine Klasse besser als in der letzten Saison.“

Gegner Würmla hat eine starke Rückrunde gespielt - als Mitfavorit sieht man sich aber nicht. „Platz fünf oder sechs wären ein sehr guter Erfolg. Die anderen Mannschaften haben gut aufgerüstet, aber wir setzen auf Teamwork“, hält Coach Walter Brandstätter den Ball flach.

Die erste Herbstrunde:

Freitag, 18 Uhr: ASV Spratzern - Seitenstetten (P. Busch, M. Köse, Arikan); 19.30 Uhr: Gmünd - Absdorf (Palgetshofer, Tembel, M. Fuger), Purgstall - Rabenstein (M. Winkler, Camur, Isahu); 20 Uhr: Eggenburg - Wieselburg (Ünlü, Tug, K. Barmaksiz).

Samstag, 17.30 Uhr: Rohrendorf - Melk (M. Fischer, Erdemir, Rein).

Sonntag, 11 Uhr: Herzogenburg - Würmla (Borucki, Mujic, Gyarmati); 18 Uhr: Lilienfeld - Ybbs (H. Katterbauer, Özdogan, Seven).