Wieselburgs Derby-Hunger ist nicht gestillt

Der Himmel hat sich vorerst einmal ausgeregnet - einem gelungenen Fußballwochenende steht nichts im Wege. Denn die Partien haben's in sich - allen voran der Schlager zwischen Purgstall und Wieselburg, das die Fans nicht nur live am Platz, sondern auch per Stream auf meinfussball verfolgen können. Die Kooperation mit Amateurscout macht's möglich, von allen übrigen Partien gibt's Highlightvideos.

Wo das Herz wirklich schlägt...

Einer fiebert dem Derby in Wieselburg (Freitag, 19.30 Uhr) ganz besonders entgegen. „Natürlich bin ich als ehemaliger Wieselburger noch immer in gewisser Weise mit meinem Ex-Klub verbunden“, gesteht Purgstalls neuer Obmann Gerhard Buchegger, der erst vor kurzem Gerhard Plank beerbt hat. „Mein Herz schlägt aber schon lange Zeit für die SVg. Die Vorfreude auf das Kräftemessen mit den Braustädtern ist riesengroß.“

Buchegger geht mit großen Erwartungen in sein erstes Derby als Neo-Vereinschef. Er bestätigt: „Unser Ziel ist es natürlich, die große Überraschung zu schaffen. Wir wissen, dass die Wieselburger derzeit sehr stark sind, dennoch ist nichts unmöglich. Zumindest mit einem Punkt wollen wir wieder heimfahren.“ Der SVg würde nach drei Rückrunden-Niederlagen ein Sieg gut tun: „So ein Erfolgserlebnis wäre nun doppelt wichtig.“

Purgstall zählt auf Pitzl

Aufgrund der Wetterkapriolen am vergangenen Wochenende blieben die Purgstaller Kicker von einer Absage der Heimpartie gegen Tabellenschlusslicht Amaliendorf nicht verschont. SVg-Trainer Jürgen Moser hätte in dieser Begegnung zudem aus dem Vollen schöpfen können, da sich auch Goalgetter Rene Pitzl rechtzeitig fit zurückgemeldet hatte.

Vogel erwartet Match auf Augenhöhe

Aber auch Gegner SC Wieselburg war am Wochenende zum Zuschauen verurteilt. Der Coach der Braustädter, Rudi Vogel, bereitete sein Team intensiv auf die „Herausforderung Purgstall“ vor. Er weiß: „Gegen die Purgstaller ist es immer sehr schwierig zu spielen. Seit ich in Wieselburg Trainer bin, war jede Partie immer sehr eng. Ich erwarte mir auch dieses Mal ein Spiel auf Augenhöhe.“

Die letzte Derbyniederlage erlitt Wieselburg in einem Testspiel am 13. Juli 2018 (1:3). Vogel stellt klar: „Purgstall hat eine sehr defensive Grundausrichtung, jedoch mit Qualitätsspielern, die den Unterschied ausmachen können. Wir wollen gewinnen, wenngleich ich weiß, dass es schwer werden wird.“ Bei den Braustädtern könnte Andreas Lahmer wieder rechtzeitig fit werden.

Haabs ist vor Gmünd gewarnt

Auch Wieselburgs Titelrivale ist am Freitag im Einsatz. Die Ybbser müssen in Gmünd ran. Die Waldviertler kämpfen mit personellen Problemen. Frantisek Němec ist wieder dabei, dafür jetzt Stanislav Peterek gesperrt. „Nachdem wir zweimal daheim verloren haben, sehe ich es nicht als Nachteil, dass wir jetzt auswärts spielen“, spricht Ybbs-Trainer Christian Haabs das 1:2 gegen Schweiggers im Herbst und das 0:5 gegen Wieselburg am 1. April an.

Vor den Gmündnern zeigt sich Haabs gewarnt: „Mit ihren Legionären sind sie unberechenbar und gut aufgestellt. Dementsprechend wird es eine schwierige Partie, aber wir beschäftigen uns erst nach Dienstag damit“,

Punkte hamstern für den Klassenerhalt

Weiter geht es für den USC Seitenstetten nun am Freitagabend zuhause gegen Eggenburg. Dabei wird Andreas Eder fehlen, denn nach seiner Gelb-Roten Karte im Heimspiel gegen Purgstall ist er nach der Absage nun noch gesperrt. Sowohl die Mostviertler als auch die Eggenburger brauchen drei Punkte, um das Abstiegsgespenst auf Distanz zu halten. In der Hinrunde gab's einen Seitenstettner 3:2-Erfolg, der letzte SKE-Sieg gegen die Mostviertler liegt bereits fünf Jahre zurück..

Rohrendorfs Tage der (Vor-)Entscheidung

Der SC Herzogenburg ist mit vier Punkten aus vier Partien passabel ins Frühjahr gestartet, braucht aber für den Ligaverbleib wohl mehr Durchschlagskraft. Mit Rohrendorf haben die Stiftstädter nämlich eine ganze harte Nuss zu knacken. Die Kerzig-Kicker liegen - bei einer Partie mehr - nur vier Zähler hinter Leader Ybbs, ist daheim eine Macht. Da geht noch was! Wie viel? Das entscheidenden wohl schon die Partie in Herzogenburg und daheim gegen Seitenstetten. Beim SCH übt sich Sportchef Wolfgang Eder in Demut: „Gegen Rohrendorf haben wir fast nichts zu verlieren.“

St. Peter fehlen zwei Stützen

Ein weiterer Titelaspirant muss im Bezirk St. Pölten ran. Rabenstein wird keine g´mahte Wiesn für den UFC St. Peter, beim letzten Heimspiel gegen die Mostviertler blieben die drei Punkte im Pielachtal (3:1). : Josip Martinovic sah in Wieselburg Gelb-Rot und fehlt damit an diesem Wochenende in Rabenstein ebenso wie Qerim Idrizaj, der seine fünfte Gelbe Karte kassierte. „Wir werden sie schon ersetzen, da müssen wir doch“, sagt Trainer Günther Zach.

Neuer Coach fürs Amaliendorfer „Wunder“?

Schlusslicht Amaliendorf ist am Samstag am Ball. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt ist nur mehr minimal - als letzten Trumpf zog man nun einen neuen Coach aus dem Ärmel. Markus Gaunersdorfer soll in den ausstehenden zehn Runden für ein Fußballwunder sorgen. Voraussetzung dafür: Drei Punkte gegen Aufsteiger Lilienfeld, der noch in Schlagdistanz zu Platz fünf liegt. „Für uns ist es ein letzter Versuch“, sagt SCA-Sektionsleiter Michael Pichler. „Vielleicht klappt es. Wenn nicht, dann haben wir aber alles probiert.“

Schweiggers im Stress

Fünf Tage nach dem knapp 0:1 gegen Aufstiegsaspirant Ybbs steht für Schweiggers schon der nächste Heimauftritt am Programm. Der USC bekommt's im einzigen Sonntagsspiel der Runde mit dem SV Würmla zu tun. Im Herbst trennten sich die beiden Teams torlos. Würmla präsentiert sich bislang im Frühjahrshoch, während Schweiggers in der Rückrunde noch keinen Zähler erobert hat. Um das rettende Ufer im Auge zu behalten stünde den abstiegsgefährdeten Waldviertlern ein Sieg gut zu Gesicht.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Seitenstetten - Eggenburg (Zehrer; Popov, Lenk), Wieselburg - Purgstall (C. Mayrhofer; Marcel-R. Nan, Streitner); 20 Uhr: Gmünd - Ybbs (K. Kastenhofer; G. Ratzberger, J. Duran).

Samstag, 16.30 Uhr: Amaliendorf - Lilienfeld (Usrael; Rosenmayr, Jony), Herzogenburg - Rohrendorf (Gwandner; Steigberger, E. Erkol), Rabenstein - St. Peter/Au (Kazanci; Kocaslan, Scharl).

Sonntag, 16.30 Uhr: Schweiggers - Würmla (S. Reiss; K. Veselka, Kocyigit).