Brau- oder Donaustadt: Wer holt den Titel?

ASV Spratzern

Beim Absteiger hatte Sportchef Jochen Hnilicka alle Hände voll zu tun und einen Totalumbruch zu managen. „Er ist der Uli Hoeneß von Spratzern. Was er alles macht, ist unglaublich“, streut ihm sein geholter Coach Rosen. Und der ist mit Frenkie Schinkels ein echtes Unikat. Dem Motivator ist klar: „Unser Ziel ist es, dass wir uns erfangen.“ Um danach in den Angriffsmodus zu schalten: „Ich spiele, um erfolgreich zu sein.“

Frenkie Schinkels ist in der 2. Landesliga West gelandet und will in Spratzern mit einer komplett neuen Mannschaft den Negativlauf stoppen. Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner

ASK Ybbs

Um einen Punkt ist Ybbs vergangene Saison am Aufstieg gescheitert. Auch diese Saison haben die meisten anderen Teams die Donaustädter auf der Rechnung. In der kommenden Saison hoffen die Ybbser auf mehr Tore – insbesondere durch Neuzugang Viktor Vondryska. Zu Titelansagen will sich Trainer Christian Haabs nicht hinreißen lassen. Das Ziel: „Das nächste Spiel gewinnen“, sagt Haabs. Los geht's in Lilienfeld.

Er soll die notwendigen Tore schießen, um ganz vorne mitzuspielen: Ybbs-Neuzugang Viktor Vondryska (rechts, beim 2:0-Sieg im Vorbereitungsfinale gegen Blindenmarkt). Foto: Raimund Bauer

SC Wieselburg

In den abgelaufenen zwei Saisonen spielten die Wieselburger jeweils um den Titel mit, verpassten diesen beide Male sehr knapp. Auch dieses Mal ist mit den Braustädtern, auch aufgrund der Verpflichtung von Mittelfeldturbo Marco Talir, zu rechnen. Obmann Robert Gnant gesteht: „Natürlich wollen wir um den Titel mitspielen, wenngleich es kein Wunschkonzert ist und Ybbs sowie Rohrendorf die wahren Favoriten sind.“

FC Rohrendorf

Mit Fabian Polland und Michael Wildpert verlor Rohrendorf seine treffsichersten Spieler. In ihre Fußstapfen sollen Fabian Riegler und Issiaka Ouedraogo treten. Mit dem 34-jährigen Ex-Profi landete der Verein aus dem Vorort von Krems wohl den spektakulärsten Transfer der Liga. Apropos Krems: Dort war zuletzt auch der neue Mann an der Seitenlinie tätig. Björn Wagner übernahm das Ruder von Stefan Kerzig.

SVg Purgstall

Mit den Verpflichtungen von Philipp Plank und Blaz Udovcic hat sich Purgstall in der Offensive massiv verstärkt. Wenn die Integration der zehn neuen Spieler rasch gelingt, ist den Erlauftalern vieles zuzutrauen. Für Obmann Gerhard Buchegger steht fest: „Wir haben das Zeug, um vorne mitzuspielen. Wir wollen ein Wörtchen bei der Titelvergabe mitreden und die Favoriten Rohrendorf und Wieselburg ärgern.“

USC Seitenstetten

Nach einer starken Frühjahrssaison will der USC Seitenstetten vor allem an die gezeigten Leistungen anknüpfen. „Wir wollen schon einen Mittelfeldplatz belegen und nicht immer 'nur' davon sprechen, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen“, erklärt Seitenstettens Coach Peter Thaller. Spielerisch hängt viel von Dominik Kammerhofer und Andreas Eder ab. Neuzugang Merdan Sehic soll die Abwehr stabilisieren.

SV Würmla

Die Tullnerfelder gehen mit einem sehr soliden Grundgerüst in die kommende Meisterschaft. Die Mannschaft hat in dieser Liga zum Großteil schon viel Erfahrung gesammelt. „Platz fünf oder sechs wären ein sehr guter Erfolg. Die anderen Mannschaften haben gut aufgerüstet, aber wir setzen auf Teamwork“, so Coach Walter Brandstätter. Ziel der mittlerweile sehr kompakten Mannschaft muss ein Platz im gesicherten Mittelfeld sein.

SC Lilienfeld

Nach dem achten Platz in der vergangenen Saison will Lilienfeld noch höher hinaus. Trainer Amir Ebrahim peilt einen Platz unter den ersten fünf an. Um das Ziel zu erreichen, holte er im Sommer jede Menge Qualität an Bord, allen voran Karim Sallam von Mauerwerk. Die für ihre Spielstärke bekannte Elf dürfte somit nochmals zulegen können. Die erste Runde gegen Titelanwärter Ybbs wird gleich die erste Standortbestimmung.

SC Gmünd

In der Vorsaison zeigten die Gmünder zwei Gesichter, legten im Herbst los wie die Feuerwehr, fielen im Frühjahr aber stark zurück – auch wegen vieler Verletzungen. Die Wunden sind geleckt, zudem übernahm mit Markus Früchtl wieder der Meistertrainer. Der Kader wurde verbreitert, was sich bewährte. Der Start gegen Absdorf, Lilienfeld und Ybbs wird gleich ein Gradmesser, ob's für den Platz im oberen Mittelfeld reicht.

SC Rabenstein

Die Pielachtaler plagten sich in der letzten Saison lange mit Abstiegssorgen. Trainer Andreas Gutlederer hat den Verein verlassen, Stefan Windl sitzt nun auf der Kommandobrücke und bringt frischen Wind. Neo-Stürmer Chorvat präsentierte sich in der Vorbereitung vielversprechend. Sollten die Raben ihre Verletzungsmisere in den Griff bekommen, ist die Mannschaft stark genug, um einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen.

SK Eggenburg

Lange mussten die Eggenburger in der Vorsaison um den Klassenerhalt kämpfen – zu lange, wenn's nach der Sportlichen Leitung geht, die deshalb im Kader nachgebessert hat. Besonders die neuformierte Offensive um Neuzugang Haris Garagic und Dominik Rolinec lief in der Vorbereitung wie am Schnürchen. Geht's in diesem Muster weiter, wird's diesmal für die Krahuletzstädter in der Tabelle aufwärts gehen.

SC Herzogenburg

Der SC hat sich in der Offensive mit einem Trio verstärkt und will mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Der Kader gibt einen gesicherten Platz im Mittelfeld her. „Wir waren letztes Jahr sehr statisch. Jetzt haben wir Spieler, die mit Tempo Läufe in die Tiefe machen“, beschreibt Marc Andre Unterhuber. Der Trainer strahlt Selbstvertrauen und Zuversicht aus: „Wir sind eine Klasse besser als in der letzten Saison.“

SC Melk

Es war das Melker Märchen: Die Bezirkshauptstädter haben nach dem Abstieg in die Gebietsliga den sofortigen Wiederaufstieg geschafft. „Das Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz, sich im Mittelfeld wiederzufinden, sich zu etablieren“, sagt Trainer Helmut Anderst, der die Melker im Sommer übernommen hat. Was den Kader betrifft, vertraut Melk auf die Meistermannschaft. Nur Adam Laczko kam als neuer Innenverteidiger.

SV Absdorf

Der Aufsteiger aus der Gebietsliga Nordwest-Waldviertel will es auf Anhieb ins Mittelfeld schaffen. Das wird keine leichte Aufgabe. Mit Gmünd und Rohrendorf in der ersten und dritten Runde hat man schwere Brocken vor der Brust. Ein guter Start in die Saison wird allerdings wichtig sein, denn wenn man diesen vergeigt, könnten sich die Jungs von Coach Christian Schragner rasch in einer schweren Situation befinden.

Die nächste Runde:

Freitag, 18 Uhr: ASV Spratzern - Seitenstetten (P. Busch, M. Köse, Arikan); 19.30 Uhr: Gmünd - Absdorf (Palgetshofer, Tembel, M. Fuger), Purgstall - Rabenstein (M. Winkler, Camur, Isahu); 20 Uhr: Eggenburg - Wieselburg (Ünlü, Tug, K. Barmaksiz).

Samstag, 17.30 Uhr: Rohrendorf - Melk (M. Fischer, Erdemir, Rein).

Sonntag, 11 Uhr: Herzogenburg - Würmla (Borucki, Mujic, Gyarmati); 18 Uhr: Lilienfeld - Ybbs (H. Katterbauer, Özdogan, Seven).