Livespiel Ybbs - Wieselburg

Das Derby um den Aufstieg gibt es live im Stream auf meinfussball.at. Die Kooperation mit Amateurscout macht’s möglich. Das prestigeträchtige Duell der Lokalrivalen am Samstag ist gleichzeitig das Spitzenspiel mit Vorentscheidungscharakter für die Meisterschaft.

Wieselburg hilft nur ein Sieg

Christian Haabs, Trainer von Spitzenreiter Ybbs, versichert: „Wir werden uns konzentriert vorbereiten.“ Eine Art Schicksalsspiel erwartet Wieselburgs Trainer Rudolf Vogel: „Ganz einfach und ehrlich gesagt müssen wir am Samstag gewinnen, wenn wir eine Chance haben wollen. Wenn wir verlieren, ist Ybbs eigentlich schon Meister und auch bei einem Unentschieden brauchen wir schon fast ein Fußballwunder, auch wenn es die immer geben kann.“ Wieselburg hat zum Auftakt gegen Rabenstein 3:0 gewonnen und damit die doch eher überraschende Niederlage von St. Peter gegen Seitenstetten ausgenutzt und sich auf Rang zwei befördert.

Fragezeichen hinter Kaminger

Der ASK Ybbs ist mit einem 3:0-Sieg in Amaliendorf erfolgreich ins Frühjahr gestartet und führt mit sechs Punkten Vorsprung auf die Wieselburger die Tabelle an, Defensivmann Robert Kaminger ist allerdings fürs Derby fraglich. Im Herbst gab’s übrigens einen 2:1-Sieg der Ybbser bei den Braustädtern.