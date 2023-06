Livespiel 2. Landesliga West: Rohrendorf - St. Peter/Au

Die Ausgangslage

Aus dem spannenden Dreikampf um die Meisterschaft und den Aufstieg wurde am vergangenen Wochenende ein Zweikampf. Wieselburg verlor überraschend gegen Amaliendorf zuhause und bräuchte zwei „Umfaller“ von Ybbs und St. Peter. Denn die gewannen ihre Partien zuhause gegen Rohrendorf und Eggenburg. „Es war sicher nicht unser bestes Spiel und man merkt den Jungs einfach etwas den Druck an. Das ist aber normal. Das 2:1 geht aber schon in Ordnung“, erklärt St. Peters Sektionsleiter Andreas Döcker nach dem knappen Sieg gegen Eggenburg.

St. Peter hat's in der Hand

Nun spitzt es sich zu – mit zwei Siegen ist St. Peter durch. Zunächst geht es nach Rohrendorf und dann zuhause gegen Herzogenburg. Ybbs hat Herzogenburg auswärts und dann Seitenstetten zuhause. „Ich denke, dass es sich schon diese Woche wohl entscheiden wird. Da haben wir sicher die schwerere Aufgabe“, sagt Döcker mit Blick auf das Restprogramm. Ybbs gastiert diese Woche nämlich in Herzogenburg beim Tabellenzwölfen.

Rohrendorfs letzter Sieg gegen St. Peter datiert aus dem Jahr 2021, im Herbst setzten sich die Mostviertler daheim mit 2:1 durch. Fabian Polland ist angeschlagen.