2. Landesliga West: Die Meisterkonferenz

Das Fernduell um den Titel hält die 2. Landesliga West in Atem. Während im Tabellenkeller alles klar ist - Schweigger und Amaliendorf müssen runter in die Gebietsliga - geht's im Aufstiegsrennen noch um alles.

Die Ausgangslage

St. Peter hat's selbst in der Hand, den Aufstieg in die höchste NÖ-Spielklasse klarzumachen. Nach einem extrem turbulenten Spiel in Rohrendorf fehlt dem UFC St. Peter/Au nur noch ein Sieg zum Titel. Einen Punkt Vorsprung hatte St. Peter vor dem vorletzten Spieltag auf Ybbs. Und mit dieser sehr knappen Ausgangsposition geht es auch tatsächlich noch in die letzten Runde der Saison, denn beide Spitzenteams siegten auswärts und haben die Entscheidung nun zuhause.

Döcker: „Gewinnen wir auch das Spiel, haben wir den Aufstieg verdient“

Ybbs siegte in Herzogenburg, gegen die St. Peter am letzten Spieltag zuhause spielt, knapp aber doch mit 1:0. Bei St. Peter war die Aufgabe mit dem Spiel in Rohrendorf schwerer und sollte ganz eng werden. Das 4:2 war hart erkämpft. Nun hat der UFC ein Endspiel „dahoam“. Sektionsleiter Andreas Döcker über dem Duell mit Herzogenburg: „Wenn wir auch dieses Match noch gewinnen, dann haben wir es, denke ich, auch verdient.“

