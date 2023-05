„Allerletzte Chance“ vergeben - aber rechnerisch noch was drin

Das Spiel in Herzogenburg hatte Michael Pichler schon zur „allerletzten Chance“ ausgerufen. Dass dieses trotz 2:0-Führung, neuerlicher starker Leistung und einer Riesenmenge an vergebenen Tormöglichkeiten noch 2:3 verloren ging, ließ den Amaliendorfer Sektionsleiter baff zurück. „Ich bin leer“, sagte er. „Wir hätten zur Pause 3:0 führen müssen. Dann schaffen wir immerhin gleich zu Beginn der zweiten Hälfte das 2:0. Da denkst du, der Käse ist gegessen, dabei fängt das Desaster erst an...“

Den Spielern stellt er neuerlich ein gutes Zeugnis aus - bis auf die Chancenauswertung. „Ich habe in der Halbzeit schon zu Obmann Mario Prohaska gesagt, ob uns das Chancen-vernebeln nicht noch auf den Kopf fallen wird.“ Es fiel dem Schlusslicht auf den Kopf. Direkt nach dem 2:0 folgte der Anschlusstreffer - und bald darauf, nach einer weiteren Menge an vergebenen Chancen, einem Amaliendorfer Abseitstreffer und zweimal Elfer-Alarm, das 2:2. Der Lucky Punch knapp vor Schluss drückte den SCA noch tiefer in den Dreck.

Stimmung in der Mannschaft kippt

Von der zwischenzeitlich aufgekommenen Aufbruchsstimmung ist in Amaliendorf auch nur mehr wenig über. „Die Trainingsbeteiligung lässt schon wieder nach, die Motivation auch“, erklärt Pichler. „Und ich kann es den Spielern nicht einmal verdenken. Du hängst dich rein und gewinnst einfach nix. Du bist dann irgendwann in einer Spirale drin, kommst nicht mehr raus.“ Möglich wäre es noch, dass der Verein da rauskommt. Der Klassenerhalt hängt aber momentan auch rechnerisch wirklich schon am seidenen Faden.

Wieviele Vereine absteigen müssen, ist fünf Runden vor Schluss noch immer offen. Ausgehend von der 2. Liga, wo theoretisch noch drei Absteiger in die Regionalliga Ost möglich sind, die dann auch in der Ostliga für eine Flutwelle sorgen würden - drei NÖ-Klubs schweben dort noch akut in Gefahr (der vierte, Schlusslicht Bruck, wird nicht in der 1. Landesliga weiterspielen dürfen, kündigte der NÖFV bereits an). Das würde im schlimmsten Fall auch drei Landesliga-Absteiger mit sich bringen (diese wird ja wieder von 15 auf 16 Vereine aufgestockt). Und dort ist Mannersdorf der einzige Klub im Tabellenkeller, der nicht in die 2. Landesliga West kommen würde. In der 2. Landesliga West ist also theoretisch auch ein Exodus von gleich vier Absteigern möglich.

„Vom letzten Platz wegkommen, wäre machbar“

Tritt dieser ein, dann hat der SC Amaliendorf den Kampf gegen den Abstieg bereits verloren. Die 17 Punkte auf den Tabellenzehnten Eggenburg sind in fünf Spielen nicht mehr aufzuholen. Werden es drei Absteiger, lebt noch ein Fünkchen Hoffnung. 13 Punkte Rückstand bedeuten aber auch, dass der SCA alle fünf verbleibenden Spiele gewinnen muss - oder sich Amaliendorf ein Unentschieden leisten dürfte, wenn man das noch ausstehende direkte Duell mit Rabenstein höher als 4:1 gewinnt. Und Rabenstein, derzeit Elfter, dürfte dabei freilich keine Punkte mehr holen.

Bei zwei Absteigern ist die Luft für die Gaunersdorfer-Elf schon ähnlich dünn. Um den Tabellenzwölften Herzogenburg zu überholen, braucht es bei zwölf Punkten Rückstand ebenfalls aus fünf Spielen mindestens 13 Punkte (also vier Siege und ein Remis), da beide direkten Duelle gegen Herzogenburg verloren gegangen sind. Muss wirklich nur der Letzte absteigen, was unter den derzeit möglichen Szenarien aber am unwahrscheinlichsten erscheint, müsste der SCA nur die sieben Punkte auf Schweiggers gut machen - was allerdings, wohl gemerkt, einer Verdoppelung der bisher in 21 Spielen geholten Punkte entsprechen würde. Das direkte Duell im Herbst endete 1:1, womit bei einem Sieg am 10. Juni für Amaliendorf auch Punktegleichheit reichen würde.

Gegen Seitenstetten punkten - oder auf wenige Absteiger hoffen

„Hätten wir gegen Herzogenburg und Rohrendorf gewonnen, wo wir die besseren Teams waren, dann wären wir jetzt genau dort...“, seufzt Pichler. „Wichtig wäre einmal, dass wir vom letzten Platz wegkommen. Das wäre schon noch machbar. Wir müssen halt einmal gewinnen, das könnte noch die restlichen Kräfte mobilisieren.“

Am Samstag sind daheim gegen das beste Frühjahrsteam Seitenstetten aber Punkte Pflicht, sonst bleibt nur mehr das Hoffen auf zwei oder weniger Absteiger.