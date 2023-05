Amaliendorfs „allerletzte Chance“ auf den Klassenerhalt

Es hat schon einmal geholfen, ein Schicksal-Wochenende auszurufen. Vor drei Wochen kündigte SC-Amaliendorf-Sektionsleiter Michael Pichler an, bei Nicht-Erfolg für die Gebietsliga zu planen. Prompt fuhren die Kicker in Eggenburg den ersten Saisonsieg ein. Auch sonst stieg seither die Formkurve steil nach oben. Der zweite Sieg lässt aber auf sich warten – gegen Rohrendorf hätte er am Samstag eigentlich kommen müssen, so stark war der SCA. Am Ende stand dennoch ein 1:2.

Ungeachtet der möglichen Entwicklungen bezüglich der Zahl der Absteiger – theoretisch ist auch möglich, dass nur der Letzte absteigen muss – sieht Pichler jetzt im anstehenden Duell gegen Herzogenburg ein Endspiel. „Das ist unsere allerletzte Chance“, sagte der Funktionär. „Wenn wir nicht gewinnen, werden wir es nicht mehr schaffen. Egal wie viele Absteiger es am Ende geben wird: Als Letzter trifft es uns immer.“

Positiv für das Spiel beim aktuell ersten Verein über dem Strich sind die Vorzeichen beim SCA: Die Form steigt seit drei Wochen an. Und die Personaldecke ist nach den Rückkehren von Antonio Vidović und Pavel Cmovs wieder dicker.