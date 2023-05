Befreiungsschlag in letzter Not: Aber die Uhr tickt

Mit der Rute im Fenster sorgte der SC Amaliendorf am Freitag für eine Überraschung, an die viele nicht mehr geglaubt hatten. In Eggenburg feierte das Schlusslicht den ersten Sieg der Saison. Im 18. Spiel. Und auch noch überzeugend. Der Anfang einer Aufholjagd? Wenn, dann wurde sie am Montag in Purg-stall gleich wieder unterbrochen. Der Trend ist aber positiv.

„Wir schauen von Spiel zu Spiel“, sagte Sektionsleiter Michael Pichler, der vorige Woche schon über die Gebietsliga nachdachte. „Wichtig wäre einmal, dass wir den letzten Platz verlassen. Auf der Leistung von Eggenburg können wir aber aufbauen.“

Beim 3:0-Erfolg waren die Amaliendorfer nie wirklich in Bedrängnis. Mit einem Doppelpack brachte der statt des am Knie verletzten Antonio Vidović in den Sturm verfrachtete Martin Nešpor die Gäste auf Siegkurs. Erst traf er per Freistoß auf 35 Metern, überrumpelte Torhüter Lukas Schölm. Der servierte ihm anschließend nach einem Freistoß von Christoph Brunner den Ball vor die Füße. Nešpor sagte Danke. Nach der Pause gelang Yorick Groll in einem Gestocher noch das 3:0.

„Dieser Sieg hat etwas bewirkt“

„Das war mannschaftlich ein wirklich guter Auftritt. Ganz anders als gegen Lilienfeld“, analysierte Pichler. „Wir sind hinten sicher gestanden, haben fast nichts zugelassen. Und vorne hat es diesmal auch gut funktioniert.“

Das erste Erfolgserlebnis dieser Saison setzte beim Schlusslicht neue Kräfte frei. Beim Nachtragsspiel in Purg-stall war die Gaunersdorfer-Elf am Montag wieder stark drauf, präsentierte sich richtig gut. Allerdings stand man am Ende wieder mit leeren Händen da.

Ein Freistoß, der in die Mauer ging und von dort abgefälscht im Tor landete, entschied die Partie zuungunsten der Amaliendorfer. „Es wäre eine klassische X-Partie gewesen“, sagte Sektionsleiter Michael Pichler. „Die Teams haben sich neutralisiert, es gab kaum Torchancen.“ Eine Ausgleichschance hatte Martin Nešpor dann doch, aber er scheiterte.

Da auch die Konkurrenten im Abstiegskampf nicht punkten konnten, verkürzte Amaliendorf den Abstand ans rettende Ufer. Der beträgt aber bei sieben ausstehenden Spielen noch immer zehn Punkte. Der SCA braucht vier Siege, dabei dürften die umliegenden Klubs aber nicht punkten.

„Der Sieg hat etwas bewirkt“, ist Pichler überzeugt. „Unser Auftreten ist jetzt viel besser, auch defensiv stehen wir sehr gut. Aber die Ausgangslage ist halt immer noch dieselbe.“ Auch gegen Rohrendorf.