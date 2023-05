Bei Abstieg Gang in die 2. Klasse? „Kein Thema!“

Das Saisonende rückt in Riesenschritten näher und die Ligenzugehörigkeit für die Folgesaison ist noch nicht fix – ein Horrorszenario für Funktionäre. Beim SC Amaliendorf sind die Planungen für die kommende Saison dennoch schon sehr weit fortgeschritten.

„Wir haben von einem Großteil der Spieler bereits Zusagen, dass sie bleiben – egal ob wir in der 2. Landesliga oder in der Gebietsliga spielen“, erklärt Sektionsleiter Michael Pichler. Auch mit Trainer Markus Gaunersdorfer möchte man unabhängig vom Saisonausgang weiterarbeiten, eine Einigung wird für demnächst erhofft. Komplett offen ist hingegen noch die Zukunft der Legionäre.

Seit Wochen nicht abreißende Gerüchte, wonach der SCA im Fall des Abstiegs den Gang in die 2. Klasse antreten soll, dort einen Neustart hinlegen möchte, dementiert Obmann Mario Prohaska noch einmal klar: „Das ist kein Thema! Schon alleine deshalb, weil wir dann in der ersten Saison nicht aufsteigen dürften.“ Den Neustart möchte der Verein in der Gebietsliga bestreiten - dass der Weg dorthin führt, damit hat sich Prohaska abgefunden. „Es ist sehr schade, aber wir werden absteigen müssen.“