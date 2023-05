Das Kartenhaus krachte in sich zusammen

So vielzählig die „Was wäre wenn“-Fragen in den vergangenen Wochen beim SC Amaliendorf auch waren: Am Wochenende fiel das gesamte Kartenhaus, das sich der Verein rund um das „Doch-noch-irgendwie-möglich-Machen“ des Klassenerhalts aufgebaut hatte, krachend in sich zusammen. Der SC Amaliendorf muss exakt zehn Jahre nach dem vielumjubelten Aufstieg die 2. Landesliga West mit hängenden Köpfen wieder verlassen.

„Ich habe bis zum Schluss gehofft, dass es sich noch irgendwie ausgeht“, seufzt Sektionsleiter Michael Pichler. „Aber wir müssen uns damit abfinden. Im Endeffekt haben wir auch im Frühjahr nicht die großen Punkte gemacht. Auch wenn es fußballerisch besser lief, haben wir uns nicht belohnt.“

Derbysieg hätte nichts mehr gebracht

Den ersten Leberhaken kassierten die Amaliendorfer schon am Freitagabend, als Scheiblingkirchens Abstieg aus der Regionalliga Ost besiegelt war (als zweiter NÖ-Klub neben Wiener Neustadt). Damit war klar, dass es in der 1. Landesliga zwei Absteiger geben würde und damit auch in der 2. Landesliga West zumindest zwei (bleibt Mannersdorf in der 1. Landesliga, gäb’s sogar drei). Somit hätte Amaliendorf ohnehin schon ein Fußballwunder gebraucht, um sich die rechnerische Chance auf den Verbleib in der fünfthöchsten Spielklasse zu erhalten.

Am Samstag blieb aber auch dieses aus. Einerseits kam die Gaunersdorfer-Elf selbst im Derby gegen Gmünd über ein 2:2 nicht hinaus. Andererseits wäre auch der Sieg für die Tabelle schon egal gewesen, da im Parallelspiel Herzogenburg Schweiggers mit 3:1 besiegte. Damit kann der SCA den Zwölften Herzogenburg nicht mehr überholen.

Rote Laterne abgeben als letztes Ziel

„Immerhin wissen wir jetzt, wo die Reise hingeht“, meint Pichler, der in den vergangenen Wochen in vielen Spielergesprächen auch die Liga als entscheidendes Kriterium zu hören bekam. Übrigens nicht nur die 2. Landesliga. „Es waren auch einige dabei, die sich die Landesliga nicht antun wollen, für die wir als Gebietsligist also interessanter werden.“ Für die Gebietsliga Nordwest/Waldviertel möchte sich der Verein jetzt neu aufstellen, dort von Beginn weg eine Rolle im Titelrennen spielen.

Und in den letzten drei Runden in der 2. Landesliga geht es noch darum, sich erhobenen Hauptes zu verabschieden. Ganz abgeschlossen hat man auch noch nicht damit, den letzten Platz zu verlassen. Fünf Punkte müsste die Gaunersdorfer-Elf dafür derzeit auf Schweiggers gutmachen - das direkte Duell steht nächste Woche bevor.

Bis dahin läuft aber auch Schweiggers noch ums Überleben. Eine weitere Saison in der 2. Landesliga ist für die Pomassl-Elf nach der Niederlage in Herzogenburg aber auch in weite Ferne gerückt. Acht Punkte müsste der Vorletzte in drei Spielen auf Herzogenburg gutmachen - heißt drei Siege, und der Tabellenzwölfte hat in den direkten Duellen die Nase vorne, dürfte also nicht mehr punkten.