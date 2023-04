Frust nach 0:7-Debakel: „... dann ist es besser, wir lassen es“

Werbung

Dass die Trauben für den SC Amaliendorf in den ersten beiden Runden hoch hängen würden, war allen Beteiligten klar. Dass die Meyer-Elf nach zwei Spielen aber mit einem Torverhältnis von 0:10 dasteht, das bringt die Emotionen früh wieder zum Kochen. Nach dem eigentlich guten Auftritt beim 0:3 gegen Ybbs, markierte das 0:7 in St. Peter vom Samstag einen neuerlichen Tiefpunkt.

„So brauchen wir nicht tun! Dann ist es besser, wir lassen es gleich sein und machen uns ein gemütliches Frühjahr“, ätzte Sektionsleiter Michael Pichler, der aus Zeitgründen persönlich beim Match nicht dabei war, den aber im Videostudium die mangelnde Einsatzbereitschaft ärgerte. „Wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Das war wie ein Paarlauf. Wir haben im Winter alle gemeinsam gesagt, dass wir alles daran setzen, uns noch einmal rauszuziehen. Aber was Abstiegskampf bedeutet, haben anscheinend nicht alle kapiert.“

Fünf Gegentore binnen 20 Minuten

Die Einstellung ärgerte auch Trainer Bruno Meyer: „Es kann nicht sein, dass wir in vier Minuten drei Tore kassieren. Das darf nicht passieren! Wie wir uns zwischen der 60. und der 76. Minute präsentiert haben, das war nicht landesliga-tauglich. So ehrlich muss man sein.“

In dieser Phase entschied St. Peter die Partie endgültig, stellte erst per Dreifachschlag auf 5:0 (66., 69., 70.) und legte dann in der 76. noch einen drauf. In der 80. Minute folgte noch der Schlusspunkt zum 7:0. „Wir haben eh brav mitgespielt, aber das Toreschießen haben wir St. Peter viel zu einfach gemacht“, meinte Meyer, sah die Amaliendorfer bis zum 0:1 einigermaßen ebenbürtig.

Bitterer Einstand für Dominik Haider: „Hat er nicht verdient“

Schon der erste Gegentreffer in der 21. Minute war symptomatisch. Yorick Groll ging bei einer Flanke auf die linke Seite nicht mit Markus Tanzer mit. Der konnte sich den Ball seelenruhig annehmen und schoss ein. Beim zweiten Treffer war viel Pech dabei, wehrte Ersatzkeeper Dominik Haider, der kurzfristig für den erkrankten Joso Kobas einspringen musste, den Ball gegen Stefan Stradner zwar ab, der mitgelaufene Pavel Cmovs bekam das Spielgerät aber zwischen die Beine und bugsierte es ins eigene Tor.

Für Haider war es ein unrühmlicher Einstand im SCA-Tor, der Youngster, der erst im Winter zum Verein gestoßen ist, erfuhr aber Lob von allen Seiten. „Er war unser bester Mann“, betonte Meyer. Und Pichler: „Es tut mir wirklich leid für Dominik. Er hatte es nicht verdient, sieben Tore zu kassieren.“

Gegen Würmla zählen nur drei Punkte

Das Debakel will man bis zum Wochenende aufarbeiten. „Wir wussten, dass für uns die Meisterschaft gegen Würmla losgeht, die Spiele davor Bonus sind. Aber jetzt haben wir nix mitgenommen und sind angefressen auch noch. Das müssen wir unbedingt aus dem Weg räumen“, sagt Pichler, für den am Samstag daheim gegen Würmla die Spieler gegenüber dem Verein in der Pflicht stehen. „Wir wollen sehen, dass der Wille da ist. Das wird das richtungsweisende Spiel für uns.“

Nicht nur ist da verlieren verboten, sondern eigentlich der Sieg Pflicht, sonst zieht der nächste direkte Konkurrent davon. „Es zählen nur die drei Punkte“, verdeutlichte Meyer.