Mit Gaunersdorfer den Wiederaufstieg wagen

Die Schlussrunde wurde für den SC Amaliendorf zu einer Enttäuschung. Nach Wochen im Aufwärtstrend gab es gegen den künftigen Schrems-Trainer Andreas Gutlederer und seine Rabensteiner nichts zu holen, verlor man 1:3. Letztlich war die Niederlage ohnehin bedeutungslos, da Amaliendorf aufgrund des Remis von Schweiggers gegen Wieselburg den letzten Platz so oder so nicht mehr verlassen hätte. Für die Aufgaben in der Gebietsliga, wo der SCA gleich im Spitzenfeld eine Rolle spielen möchte, ist der Verein indes schon sehr gut gerüstet.

Das Gerüst der Mannschaft wird wie berichtet bleiben. Und mittlerweile einigten sich auch Verein und Trainer Markus Gaunersdorfer, mit dem die Mannschaft im Frühjahr einen Aufschwung erlebte, auf eine weitere Zusammenarbeit. Auch bei Stürmer Antonio Vidovic, der in Rabenstein nach einer harten roten Karte wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit einen unrühmlichen Abgang hinlegte, stehen die Zeichen gut für eine Einigung. Noch offen sind die Personalien Martin Nespor und Pavel Cmovs.

Ein Rückkehrer auf dem Torhüter-Posten

Den Verein fix verlassen wird Rückhalt Joso Kobas, den es privat in die Steiermark verschlägt. Ein Ersatzmann für den Torhüter wurde aber bereits gefunden. Aus Raxendorf verpflichtete Amaliendorf Jan Dvorak, der in jungen Jahren schon einmal beim SCA gespielt hat, danach lange bei Karlstein, Pfaffenschlag und zuletzt eben Raxendorf engagiert war. „Ich bin seit 20 Jahren immer mit ihm in Kontakt“, sagt Sektionsleiter Michael Pichler. „Ich habe ihm schon bei der Vereinssuche geholfen. Jetzt hat es gepasst, dass er wieder zu uns zurückfindet.“

Sieben Jahre hütete Jan Dvorak das Tor beim SC Pfaffenschlag, ehe er 2021 zu Raxendorf wechselte. Jetzt kehrt er zum SC Amaliendorf zurück, der 2006 sein erster Verein in Österreich war. Foto: Maximilian Köpf

Kein Thema mehr ist Michael Fuger, der seine Karriere beenden wird, sich voll auf das Schiedsrichter-Sein konzentrieren möchte. Seit Anfang des Jahres ist er für die Schirigruppe Waldviertel im Einsatz.