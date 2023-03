Nach gutem Auftakt: „Wir müssen endlich gewinnen!“

Der SC Amaliendorf muss auf den ersten Saisonsieg weiter warten. Der wäre zum Saisonauftakt gegen Tabellenführer ASK Ybbs zwar eine Riesenüberraschung gewesen – in der Nachschau trauert das Schlusslicht aber einem Punktgewinn nach.

„Ein Punkt wäre durchaus möglich und auch gerecht gewesen“, meinte Sektionsleiter Michael Pichler. „Das Spiel war eigentlich ziemlich ausgeglichen. Unsere Leistung war wirklich annehmbar, eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den vorigen Wochen.“

Dazu trug einerseits die geänderte Drucksituation in der Meisterschaft bei, andererseits die wesentlich defensivere Spielweise, mit der Trainer Bruno Meyer sein Team auf das Feld schickte. Damit zogen die Hausherren den Ybbsern fast den Nerv. Ein Elfer sorgte zwar für die Führung, aber der SCA blieb im Konter stets gefährlich – und rückte nach dem Seitenwechsel auch mehr heraus, wodurch Ybbs mehr Räume bekam und diese letztlich durch Konter nutzte – 0:3.

Verdacht auf Knieverletzung bei Daniel Meyer

So vielversprechend der Auftakt trotz am Ende wieder leerer Hände auch war – Pichler weiß: „Von der guten Leistung kannst du dir halt auch nix kaufen. Wir müssen endlich gewinnen!“ Die Aufgaben werden für die Amaliendorfer aber nicht leichter: Am Samstag geht es nach St. Peter/Au, das sich zum Auftakt Seitenstetten geschlagen geben musste.

Dazu gibt‘s auf SCA-Seite zwei Fragezeichen im Kader. Ein ganz dickes hinter Daniel Meyer, der sich gegen Ybbs kurz vor dem Schlusspfiff am Knie verletzt hat. Pichler: „Das hat leider gar nicht gut ausgeschaut.“ Eine Diagnose ist noch ausständig. Ebenfalls fraglich ist der Einsatz von Istvan Varga, der im Match umknöchelte. -mk-