Neuer Kader nimmt Formen an, Trainer weiter fraglich

Mit dem Saisonfinish vor Augen hat sich der Fokus bei Absteiger Amaliendorf längst auf die Planung der ersten Gebietsliga-Saison seit 2012/13 verschoben. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Kaderzusammenstellung, die schon recht weit fortgeschritten ist.

Stark in Form gekommen ist im Saisonfinish Antonio Vidovic, der etwas brauchte, um sich Amaliendorf zurechtzufinden. Jetzt ist der Stürmer aber sehr präsent, machte in Wieselburg alle drei Treffer, traf davor auch schon gegen Gmünd doppelt. „Das zieht natürlich die Aufmerksamkeit anderer Vereine an. Er wird schwer zu halten sein“, blickt Sektionsleiter Pichler der Kaderzusammenstellung für die nächste Saison entgegen. Diese sei schon weit fortgeschritten: „Der Großteil der Spieler möchte bleiben. Mit den Legionären müssen wir noch sprechen.“

Das Waldviertel verlassen dürfte nach einem halben Jahr Torhüter Joso Kobas, eine der Lichtgestalten in der Frühjahrssaison. „Er verlegt seinen Wohnsitz in die Steiermark. Da kann er leider nicht mehr bei uns weiterspielen“, so Pichler. Erster Ansprechpartner für die Nachfolge ist Dominik Haider, der schon im Winter aus Schrems gekommen ist, bislang Ersatzkeeper war. Pichler: „Wir werden das Gespräch mit ihm suchen. Dann schauen wir, ob wir einen neuen Einsertorhüter brauchen oder einen Zweier.“

Noch nicht geklärt ist weiterhin die Trainerfrage. Verein und auch Markus Gaunersdorfer betonen beide seit Wochen, gemeinsam weiterarbeiten zu wollen, eine Einigung gab es in den bisherigen Gesprächen aber noch nicht. Diese wird für diese Woche erhofft. „Die Leistungskurve ging unter Markus nach oben, wir spielen einen gepflegteren Fußball. Leider haben die Ergebnisse nicht gepasst. Wir würden aber gerne mit Markus weiterarbeiten“, erneuert Pichler seine Aussagen. Gaunersdorfer hat auch einige andere Angebote vorliegen - wie hoch dabei für den Wiener das nördliche Waldviertel im Kurs steht, wird sich zeigen.