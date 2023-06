Trainer nach Abstieg: „Leistung meist gut, aber Punkte verschenkt“

Seit knapp eineinhalb Monaten sitzt Markus Gaunersdorfer auf der Trainerbank des SC Amaliendorf, er übernahm nach drei Niederlagen zum Rückrundenstart von Bruno Meyer - als letzte verbliebene Aktie, um den Klassenerhalt noch irgendwie möglich zu machen. Unter ihm feierte der SCA den bislang einzigen Saisonsieg, unterm Strich gab's bisher aber auch erst fünf Punkte. Seit dem Wochenende ist fix, dass auch er den Abstieg nicht verhindern konnte.

NÖN: Wie gehen sie und die Mannschaft mit dem Abstieg um?

Markus Gaunersdorfer: Relativ gefasst - zumindest ich für meinen Teil. Natürlich tut es weh. Aber ich habe die Mannschaft mit vier Punkten übernommen. Da muss man schon so realistisch sein, dass es ein sportliches Wunder gebraucht hätte, damit sich das noch ausgeht. Im Nachhinein muss man sagen - so verrückt es sich in der jetzigen Situation anhört - dass der Klassenerhalt sogar möglich gewesen wäre. Wir haben sehr viele Punkte liegen gelassen.

Auch gegen Gmünd waren drei Punkte möglich. Wie haben sie das Derby gesehen?

Gaunersdorfer: Es war in den ersten 30 Minuten ein starker Auftritt von uns. Die Mannschaft hat taktisch gut gespielt, wir hatten die Kontrolle im Spiel, haben uns gute Chancen herausgearbeitet. Wir haben auch verdient geführt. Leider haben wir dann ein Geschenk zum Ausgleich verteilt. Zum Ende der ersten Hälfte hin hat man schon gemerkt, dass wir passiver geworden sind. Das hat sich nach der Pause fortgesetzt. Die neuerliche Führung hat dann wegen eines Kollektivversagens in der Abwehr nicht lange gehalten. Dabei muss man sagen, dass wir defensiv sonst wenig zugelassen haben, aber die beiden Fehler haben uns den Sieg gekostet. Der wäre sicher möglich gewesen, wenn auch das Unentschieden gerecht ist. Generell waren wir aber nicht mehr so gut drauf wie zuletzt etwa gegen Rohrendorf oder Seitenstetten.

Schon am Freitag stand der Scheiblingkirchner Abstieg aus der Regionalliga fest, wodurch mindestens zwei Absteiger in der 2. Landesliga West fix sind und damit auch die Chancen für Amaliendorf gegen null gegangen sind. Steckte diese Nachricht vielleicht schon zu sehr in den Köpfen der Spieler, um an die Leistungen besagter Spiele anzuknüpfen?

Gaunersdorfer: Das war natürlich ein Thema. Aber ich habe den Spielern ganz klar vermittelt, dass wir das alles ausblenden müssen. Es zählt nur das eine Match gegen Gmünd. Alles andere können wir nicht beeinflussen.

Generell wurden seit ihrem Amtsantritt Mitte April die Leistungen besser. In Punkte konnte man das aber nur in drei Spielen ummünzen.

Gaunersdorfer: Ab Eggenburg (3:0, bis dato einziger Saisonsieg; Anm.) hat sich die Mannschaft durchgehend gut präsentiert. Es war mehr Teamspirit drin, wir haben uns viele Chancen herausgespielt. Was gefehlt hat, war oft das Spielglück. Das ist oftmals so, wenn du hinten drin bist. Man kennt das ja. Wir waren immer wieder die bessere Mannschaft, haben aber keine Punkte geholt. Mit der Leistungssteigerung an sich bin ich voll zufrieden, aber wir haben zu viele Punkte liegen gelassen."

Drei Spiele stehen in der 2. Landesliga noch auf dem Programm, ehe es nach zehn Jahren zurück in die Gebietsliga geht. Was nehmen sie sich mit der Mannschaft noch vor?

Gaunersdorfer: Wir versuchen immer in jeder Situation das Optimum herauszuholen. Faktum ist aber, dass Wieselburg ganz schwierig wird, die sind noch im Titelrennen. Wenn wir an unsere guten Leistungen anknüpfen, ist auch dort etwas möglich. Aber dafür braucht's ehrlicherweise wirklich eine Top-Leistung. Gegen Schweiggers und Rabenstein sind schon noch Siege möglich. So wollen wir noch für einen positiven Abschluss einer schwierigen Saison sorgen.

Und was kommt dann? Der Verein deutete bereits an, mit ihnen weitermachen zu wollen.

Gaunersdorfer: Ich stehe dem auch offen gegenüber, bin positiv gestimmt. Aber es gibt noch keine Entscheidung, wir werden noch finale Gespräche führen. Es kommt auch darauf an, wie die Mannschaft aussehen wird. Und es gibt wie immer auch andere Interessenten.