Zwei Spiele noch: „Dann planen wir für die Gebietsliga...“

Das Debüt für Markus Gaunersdorfer auf der Amaliendorfer Trainerbank ging am Samstag gehörig schief. Gegen Lilienfeld lief das Schlusslicht vor eigenem Publikum in ein 1:6-Debakel. Es fehle an den Grundtugenden, bemängelte der Neo-Coach nach dem Spiel im Gespräch mit dem Online-Portal die2west.at.

„Da kann ein Julian Nagelsmann draußen stehen, ein Bruno Meyer oder ein Markus Gaunersdorfer – manchen fehlt einfach die Einstellung“, verdeutlichte der schwer enttäuschte Sektionsleiter Michael Pichler. Er nimmt besonders die Neuzugänge in die Pflicht: „Wir haben Spieler geholt, die allesamt in höheren Ligen gespielt haben, Profis waren. Aber da kommt einfach nichts. Einen schlechten Tag kann jeder einmal haben, aber bislang habe ich noch keinen guten gesehen.“

Fünf Siege aus neun Spielen noch keine Garantie

Ein Lichtblick sei Stürmer Antonio Vidović, aber der ist als Strafraumstürmer vorne auch zumeist auf sich alleine gestellt. Ebenfalls stark präsentiert hat sich bislang Torhüter Joso Kobaš – trotz der 19 Gegentore in vier Spielen. „Er ist ein armer Hund“, sagte Pichler. „Wenn er nicht so gut halten würde, wäre es ja noch viel schlimmer…“

Die Doppelrunde am kommenden Wochenende ist für den SCA schicksalsträchtig. Die Spiele in Eggenburg und Purgstall wolle Pichler noch abwarten: „Wenn wieder nichts gelingt, dann planen wir für die Gebietsliga.“

Klar ist, den Amaliendorfern kann nur mehr eine Siegesserie helfen. Neun Runden vor Schluss ist bei aktuell drei Absteigern der Abstand zum rettenden Ufer schon auf 13 Punkte angewachsen. Um den wettzumachen, bräuchte es schon fünf Siege – und dabei dürfte die Konkurrenz nicht punkten.