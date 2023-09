„Das darf uns nicht passieren!“

Es passiert selten, dass man nach einem Sieg allzu kritische Worte von einem Vereinsvertreter hört. Nach dem Last-Minute-3:2-Sieg des SC Gmünd gegen Eggenburg konnte sich Gmünds Sportchef Markus Fürlinger trotz der Freude aber nicht zurückhalten: „So etwas darf uns einfach nicht passieren. Wir waren 2:0 in Führung, jeder wartet auf das 3:0. Und dann wecken wir einen toten Gegner auf...“

Die Gmünder dominierten das Waldviertel-Duell klar, ließen bis auf einen Freistoß keine Gästechancen zu, erarbeiteten sich selbst eine Menge an Chancen. Eine davon nutzte Stanislav Pacholik zu seinem ersten Tor im Gmünder Dress, knapp vor der Pause erhöhte Julian Zimmel auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel arbeiteten die Hausherren am 3:0, scheiterten teils kläglich.

„Aber das wäre ja noch gar nicht das Problem gewesen, dann gewinnen wir eben 2:0. Dass wir uns gegen diese Eggenburger aber zwei Tore einfangen, darf einfach nicht passieren“, kritisiert Fürlinger. „Wir haben nicht mehr nach vorne gespielt, aber auch nicht gut verwaltet, sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Eggenburg war bis zu diesem Zeitpunkt klar unterlegen.“

Ausgerechnet Haris Garagic, der im Herbst 2018 in Gmünd so überhaupt nicht überzeugen konnte, glich für Eggenburg in der zweiten Hälfte aus. Er nutzte zwei Fehler in der Hintermannschaft aus. Besonders das 2:2 schmerzte, fiel es doch erst in der 91. Minute. Aber dann schlug noch einmal die Stunde den Stanislav Pacholik: Mit dem letzten Angriff schoss er Gmünd zum Sieg. „Mit taugt es für Pacholik, er hat eine Top-Partie gespielt“, sagt Fürlinger. „Natürlich ist es auch schön, dass wir die Partie noch gedreht haben. Aber die Leistung müssen wir trotzdem noch besprechen.“

Über den Haufen werfen wollen die Grenzstädter nach dem zweiten Saisonsieg aber nicht alles. „Wir stehen ja super da, sind grundsätzlich zufrieden damit, wie es läuft“, betont Fürlinger. Zudem werde Florian Höbarth nach seiner Verletzung immer mehr wieder zur Alternative für die Erste, auch Ricardo Amizi, den die Gmünder von Rapid Wien holten, wo er allerdings nur den Nachwuchs durchlaufen hat, zuletzt einige Jahre nicht mehr spielte, finde immer besser rein. „Der Kader wächst“, freut sich Fürlinger. Auch Elias Früchtl und Lukas Hold absolvierten ihre ersten Trainingseinheiten.

Das Duell mit Rohrendorf kommt für die beiden Youngster aber noch zu früh. „Das ist einer der schwierigsten Gegner der Liga“, meint Fürlinger. „Aber wir können mit jedem mithalten, wollen daheim auch gegen Rohrendorf gewinnen.“