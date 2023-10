Der Abwehrchef fällt wohl länger aus

Als würde es nicht reichen, dem SV Würmla zum ersten Saisonsieg verholfen zu haben, wurde am Sonntag beim SC Gmünd auch die Verletztenliste wieder länger. Erwischt hat es ausgerechnet Karel Slama. Der Abwehrchef musste nach einer Stunde mit Oberschenkelproblemen vom Feld. Jetzt droht ein längerer Ausfall.

„Es schaut so aus, als hätte er einen Muskelfaser-Einriss“, seufzt der Sportlicher Leiter Markus Fürlinger. „Bewahrheitet sich das, wird er im Herbst wahrscheinlich nicht mehr spielen können.“ Ohne Slama fehlte den Grenzstädtern in der Schlussphase auch eine zusätzliche Option für die Offensive, um in der knappen Partie noch einmal zumindest ausgleichen zu können.

„Nur ein frischer Spieler auf der Bank“

Generell musste Gmünd im Alpenvorland auf einige Spieler verzichten. Neben Stepan Prokes (Rückenprobleme) wurde unter der Woche auch Jakub Held krank, Thomas Kapeller war nicht fit - und auch die Youngster Lukas Hold und Elias Früchtl mussten wieder das Training aussetzen. „Der Kader ist aber groß, weiterhin gut“, sagt Fürlinger. „Dann können sich andere beweisen.“

„An den Ausfällen lag es aber nicht, dass wir verloren haben“, sagt auch Trainer Markus Früchtl. „Wir sind einfach nicht in die Zweikämpfe gekommen, Würmla war schneller im Kopf, aggressiver, hatte auch ein Chancenplus.“ Gmünd war dennoch bis zum Schluss dran. „Die Gegentore waren vermeidbar. Wir haben bis zum Schluss alles versucht, aber es hat nicht gereicht. Natürlich merkt man aber, wenn nur ein frischer Spieler auf der Bank sitzt. Da kannst du auch keinen frischen Wind mehr reinbringen.“

Wiedersehen mit Frenkie Schinkels

Ob es da für die nächste Runde Besserung gibt, wird sich noch zeigen. Daheim möchten die Gmünder aber in jedem Fall wieder anders auftreten, punkten - im Idealfall voll. Als Gegner kommt der ASV Spratzern und damit wieder ein Klub aus der unteren Tabellenregion. Nach den Spielen gegen Herzogenburg und Würmla ist das nicht gerade ein gutes Omen. Die Gmünder zeigen sich davon aber nicht beeindruckt. „Wir spielen auf Sieg!“, betont Fürlinger. „Die Würmla-Partie ist abgehakt.“

Früchtl will auch gewinnen („wäre wichtig, wir sind daheim um eine Klasse stärker“), weiß aber um die Qualitäten der Spratzerner: „Die haben viel Qualität in der Mannschaft, wurden aber im Sommer komplett durcheinandergewürfelt und sind daher noch nicht so konstant in den Leistungen.“ Für sein Gegenüber gibt's indes ein Wiedersehen: Frenkie Schinkels spielte 1995 beim SC-Vorgängerklub SV Gmünd - unter anderem mit Wolfgang Dürnitzhofer, dem heutigen Obmann-Stellvertreter des SC Gmünd.