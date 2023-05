Der SC Gmünd hat einen neuen Obmann! Knapp vor Redaktionsschluss wurde Markus Traxler als Nachfolger von Karl Bauer kooptiert, der nach zehn Jahren sein Amt abgegeben hat. Damit wurde eine längere Nachfolger-Suche nun doch schneller als gedacht abgeschlossen.

„Wir haben länger gesucht, sind uns im Endeffekt aber sehr schnell einig geworden“, schildert Thomas Mezera, der als Obmann-Stellvertreter und Kassier bisher gemeinsam mit Wolfgang Dürnitzhofer das operative Geschäft beim SC Gmünd geleitet hat.

Bauer hatte viele seiner Aufgaben als Obmann aus Zeitgründen schon seit längerer Zeit auf mehrere Schultern verteilt gehabt. Jetzt zieht er sich komplett zurück, bleibt dem Verein aber als Präsident erhalten – die Funktion, die er schon vor seiner 2013 begonnenen Obmannschaft innegehabt hat. „Wir danken ihm für seinen Einsatz und die geleistete Arbeit. Karl wird uns auch weiterhin so gut wie möglich zur Seite stehen“, sagt Mezera.

Kooptierter Vorstand soll in Generalversammlung bestätigt werden

Markus Traxler, Geschäftsführer von Farben Traxler in Gmünd, trat bisher nicht als Fußball-Funktionär in Erscheinung, ist aber seit vielen Jahren begeisterter SC-Gmünd-Fan, Sponsor und auch „Club12“-Mitglied. „Der Verein liegt mir sehr am Herzen“, sagte er in einer ersten Stellungnahme.

Im Rahmen einer Vorstandssitzung wurde Traxler am Montagabend zum Obmann kooptiert. Ebenfalls neu ist Andreas Hold als dritter Obmann-Stellvertreter. „Wir möchten den Vorstand breiter aufstellen, die Aufgaben mehr verteilen“, erklärt Mezera. Bei der nächsten Generalversammlung soll der neue Vorstand per Wahl bestätigt werden.