Derbysieg als idealer Start für Gmünd

Als der SC Gmünd vor einem halben Jahr in Schweiggers zum Saisonstart antrat, war er als Aufsteiger die große Unbekannte. Diesmal waren die Grenzstädter nach der starken Hinrunde schon klare Favoriten für das Derby – und wurden dieser Rolle mehr als gerecht, feierten einen klaren 4:1-Sieg.

Damit ist ein idealer Startpunkt für die Frühjahrssaison gesetzt. Vom für ein Heimspiel ungewohnten Sonntagstermin ließen sich die Gmünder genausowenig aus der Fasson bringen wie von den Ausfällen. Neben Florian Höbarth und Mathias Rezsonya, die nach ihren langwierigen Verletzungen noch etwas Zeit brauchen, fehlten drei weitere Spieler.

Zimmel und Hold fallen länger aus

Prominentester unter ihnen ist Julian Zimmel, den eine Entzündung im Sprunggelenk voraussichtlich noch einige Wochen außer Gefecht setzen wird. Auch Lucas Hold muss schon wieder pausieren, zog sich einen Bänderriss im Knöchel zu, der etwa zwei Monate dauern wird. Und kurzfristig brach auch bei Philipp Müller die Adduktoren-Verletzung vom Herbst wieder auf.

„Drei Ausfälle aus der Kampfmannschaft“, gab Sportleiter Markus Fürlinger zu bedenken. „Aber wir konnten sie sehr gut ersetzen. Die anderen sind wirklich gut in die Bresche gesprungen.“ Einer davon war Maksym Yanchuk, der durch die nötigen Umstellungen nicht nur sein Debüt für die Erste gab, sondern auch gleich in der Startelf stand – und auch noch das 2:0 auflegte. Der aus der Ukraine stammende Mittelfeldspieler, der seit zwei Jahren in der Reserve kickt, wurde erst im Winter zum Eigenbauspieler, was ihm Einsätze in der Kampfmannschaft überhaupt erst ermöglichte. „Er hat die Chance genutzt“, ist Fürlinger überzeugt.

Gmünd will auswärts stärker werden

Generell war der Auftritt der Gmünder sehr stark. Schweiggers fand bis auf den Ehrentreffer, bei dem die Gmünder Abwehr schlief, kaum Torchancen vor. „Es war eine klare Geschichte. Das 2:0 war eigentlich schon die Vorentscheidung“, meinte Fürlinger.

Für den SC Gmünd steht jetzt gleich das nächste Waldviertel-Duell auf dem Programm. Am Freitag geht es zu Eggenburg. „Im Herbst waren wir nicht gerade auswärtsstark, das wollen wir ändern“, sagt Fürlinger. Gmünd peilt den nächsten Sieg an – Müller ist vielleicht wieder mit dabei. Die Krahuletzstädter starteten mit einem 2:1-Sieg gegen Lilienfeld den Weg aus der Abstiegszone.