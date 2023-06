„Rosi“ hört auf: Doppelter Abschied bei den Grenzstädtern

Aus sportlicher Sicht blieb dem SC Gmünd mit einem 0:2 gegen Lilienfeld ein schöner Saisonabschluss verwehrt. Umso herzlicher fiel dafür der Abschied für zwei verdienstvolle Gmünder nach dem Schlusspfiff aus. Der eine, Trainer Neven Mrdalj, schloss den SC so schnell ins Herz, dass auch nach einer Saison am Ende Tränen flossen. Noch emotionaler war der Abschied von Peter Rosenmayer. Der Torhüter beendete nach insgesamt 23 Jahren bei EPSV und dann bei SC Gmünd seine aktive Karriere.

Schon in der 82. Minute wurde er unter Standing Ovations aufgewechselt, seine Teamkollegen standen Spalier, als der 33-Jährige das Spielfeld verließ. Ins Spiel kam Rosenmayers Nachfolger als Gmünder Einserkeeper, Benedikt Kümmel (2016 als Talent zum Reservekeeper befördert und mittlerweile auch schon lange Jahre als Nummer zwei im Einsatz). Nach dem Spiel wurde es noch einmal emotional. Rosenmayer wurde mit Lobreden gewürdigt, griff auch selbst zum Mikrofon, bedankte sich für die vielen schönen Jahre.

Ljubo Petrovic beförderte Rosenmayer 2006 zur Nummer eins

Er begann seine Karriere 1997 im Nachwuchs des damaligen EPSV Gmünd, spielte ab 2001 beim Fusionsklub SC Gmünd, wo er im Sommer 2006 hinter Mario Drabeck zur neuen Nummer zwei aufrückte und dann im Herbst aufgrund einer Verletzung Drabecks von Trainer Ljubo Petrovic gleich zum Einser befördert wurde. Rosenmayer nutzte seine Chance, stieg schnell zum neuen Rückhalt auf.

Der blieb er bis zur Winterpause 2013/14, als er dem Ruf des früheren Gmünder Trainers Karl Plank folgte, zum FC Rohrendorf wechselte, nach einem Jahr dann mit Plank ins Waldviertel zurückkehrte, sich in der 1. Landesliga beim SV Waidhofen etablierte. 2019 schließlich ereilte den Gmünder wieder der Ruf der Heimat. Nach überstandenem Kreuzbandriss kehrte Rosenmayer zum SC Gmünd zurück, war dort noch viereinhalb weitere Saisonen ein wichtiger Rückhalt.

Neue Rolle als Tormann-Trainer

Nach der Lilienfeld-Partie ist jetzt aber definitiv Schluss für den beruflich als Lehrer tätigen Gmünder. Mit 33 Jahren zollt er dem hohen zeitlichen Aufwand im Landesliga-Fußball Tribut. „Man kann sich vor ihm nur verneigen“, sagte Gmünds Sportlicher Leiter Markus Fürlinger, der in Rosenmayers Anfangsjahren beim SC noch selbst mit ihm auf dem Platz stand. „So lange für einen Verein aktiv zu sein... Peter ist eine richtige Identifikationsfigur für den SC geworden, ein sehr wichtiger Spieler und ein richtig guter Spielertyp. Für den Verein ist es auch unheimlich wertvoll, solche Typen zu erhalten.“

Denn seinem SC Gmünd wird Rosenmayer auch nach dem Karriereende treu bleiben. Er wechselt nahtlos in den Betreuerstab, wird Tormann-Trainer und gibt damit auch weiterhin sein Know-how an Benedikt Kümmel und den neuen Ersatzkeeper Tobias Fritz weiter. Und damit er seine aktive Zeit nicht vergisst, gab's einen großen Papp-Aufsteller in Lebensgröße mit Rosenmayer-Konterfei und ein Mannschaftsfoto zum Abschied.

„Wir sind Neven sehr dankbar für seine Arbeit“

Ein Foto der Mannschaft, die er voriges Jahr im Sommer nach der überraschenden Trennung von Meistertrainer Markus Früchtl (der ab sofort wieder da ist) übernommen hat, gab es auch für Neven Mrdalj. „Es war für ihn damals kein leichter Einstieg, er hat uns aber dann gleich zu dieser starken Herbstsaison geführt. Wir sind ihm sehr dankbar für seine Arbeit. Er hat die Spieler noch einmal weiterentwickelt, vor allem taktisch“, sagt Fürlinger.

Mit Mrdalj verabschiedet sich wie berichtet auch Deniz Obradovic nach einem halben Jahr wieder aus der Grenzstadt. Weitere Abgänge sind derzeit nicht zu erwarten, wie Fürlinger meint. Auch Frantisek Nemec, der aufgrund seiner Achillessehnen-Probleme bereits seit Wochen fehlt, wird ein Gmünder bleiben. „Er möchte bei uns bleiben. Er ist auch noch immer einer der besten Stürmer der Liga, wenn er fit ist“, betont der Sportchef. Dafür möchte Nemec jetzt sorgen, sich ordentlich auskurieren. „Vielleicht pausiert er sogar bis zum Winter.“

37-Tore-Stürmer kommt aus der 2. Klasse

Das bietet viel Gelegenheit für einen neuen Stürmer in der Grenzstadt Fuß zu fassen. Die Gmünder wurden dafür in der 2. Klasse fündig, lotsen 37-Tore-Stürmer Stanislav Pacholik von Vizemeister Langschlag zu sich. „Ein sehr schneller Spieler, der auch den Sprung in die 2. Landesliga schaffen kann“, ist Fürlinger überzeugt. „Wer in der 2. Klasse 37 Tore schießt, dem musst du die Chance geben.“

Ebenfalls aus der 2. Klasse kommen Sebastian Schrammel und Kayra Taskin. Sie kehren vom SVU Großdietmanns, der den Spielbetrieb einstellt, zurück.