Einsparungen: Trainer Neven Mrdalj geht mit Saisonende

Dem SC Gmünd stehen im Sommer einige Umwälzungen ins Haus. Neben den jetzt schon zu lösenden bzw. teils gelösten Herausforderungen bei der Budget-Erstellung, sind auch im sportlichen Bereich einige Änderungen zu erwarten. Sportleiter Markus Fürlinger warnt seit Wochen, dass man den Kader breiter aufstellen müsse. Jetzt braucht es auch einen neuen Trainer. Neven Mrdalj wird Gmünd mit Saisonende verlassen.

Das kommt angesichts der Vorstellungen im Frühjahr nicht wirklich überraschend, der Verein hätte aber gerne mit Mrdalj weitergemacht, wie Fürlinger erklärt: „Ich denke, wir hätten wieder eine Vereinbarung treffen können, die für beide passt.“ Aufgrund des hohen Aufwands, der drei Fahrten ins Waldviertel, habe Mrdalj aber selbst „Njet“ gesagt, wolle sich neuen Herausforderungen zuwenden.

Das hört sich aus Mrdaljs Mund etwas anders an: „Wir sind finanziell einfach nicht zusammengekommen. Ich habe viele Fahrten mit dem Auto, bin 90.000 Kilometer gefahren. Das ist kein Problem, gehört dazu, mache ich gerne. Ein Teil sollte aber schon abgegolten werden.“ Gmünd wollte sein Salär kürzen.

Keine Geldprobleme, aber Herausforderung nach NBG-Abgang

Böses Blut gibt es keines. Dem Wiener taugt es nach wie vor im Waldviertel. „Ich fühle mich wohl, bin dem Verein sehr dankbar für das Jahr.“ Nachsatz: „Dass ein Sponsor abspringt, dafür kann der Verein nichts. So ist das Geschäft.“

Gerät der SC Gmünd also schon in der ersten Saison in der 2. Landesliga in Geldprobleme? „Nein! Wir stehen nicht schlecht da“, betont Obmann-Stellvertreter Wolfgang Dürnitzhofer, mit Vorstandskollege Thomas Mezera Sprachrohr des Vereins. Es sei aber kein Geheimnis, dass NBG in Folge der Insolvenz von NBG Fiber als Sponsor abgesprungen ist. „Das ist natürlich eine Herausforderung, tut weh. Aber es gibt ein Budget, wir haben viele Gönner, die Gespräche mit potenziellen neuen Sponsoren laufen. Wir sind gut unterwegs“, erklärt Dürnitzhofer. „Wir müssen aber etwas umstrukturieren.“

Das traf auch den Trainer. „Wir wollten ihm keine Versprechungen machen, die wir dann nicht halten können“, sagt Dürnitzhofer. „Eigentlich wollten wir bis 20. Mai eine Entscheidung treffen. Jetzt hat Neven der Mannschaft schon gesagt, dass er im Sommer aufhört. Dann ist es so. Ich verstehe auch ihn.“

Mrdaljs sportliche Bilanz ist positiv

Damit endet die Zusammenarbeit nach nur einem Jahr. Die Bilanz fällt trotz der Schwierigkeiten in der Rückrunde positiv aus. „Neven war ein Glücksfall für uns“, sagt Fürlinger. Nach der Trennung von Meistertrainer Markus Früchtl suchte der SC Gmünd lange Zeit nach einem Nachfolger, fand in Mrdalj, der davor bereits beim SC Hartl Haus und bei Zwettl Spuren hinterlassen hatte, einen Nachfolger, der den Aufsteiger zu einem sensationellen Herbst führte. Die Grenzstädter überwinterten als Fünfter. „Er hat die Mannschaft weiterentwickelt, aus ihr sehr viel herausgeholt, viele junge Spieler eingesetzt“, erklärt Fürlinger. „Zuletzt war die Situation aber nicht mehr leicht.“

Geprägt von einer Menge an Ausfällen holte der SC im Frühjahr bislang nur fünf Punkte, rutschte in der Tabelle ab und steht jetzt direkt vor den Abstiegskämpfern.

Trainer will sich freundschaftlich und mit Siegen verabschieden

„Wir müssen froh sein, dass wir im Herbst so viele Punkte geholt haben“, meint Mrdalj, der den Leistungsabfall im Frühjahr auch auf die vielen Ausfälle zurückführt. „Das kannst du mit dem kleinen Kader nicht kompensieren.“ Der Mannschaft könne er keinen Vorwurf machen. „Die ist charakterlich top! So eine Mannschaft habe ich noch nicht gehabt“, sagt der 63-Jährige. „Die Spieler geben ihr Bestes, hängen sich voll rein.“

Das will auch Neven Mrdalj in den verbleibenden sechs Spielen als Gmünd-Trainer noch machen: „Wir werden noch ein paar Punkte holen, davon bin ich überzeugt. Und dann werden wir in Freundschaft auseinandergehen.“

Bis dahin soll der neue Trainer feststehen. Kontakte wurden bereits geknüpft – auch zu Kandidaten, die im Sommer absagten.