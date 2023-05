Gmünd scheiterte im Cup, starker Formanstieg gibt aber Hoffnung

Dem großen Erfolg so nah, schmerzte den SC Gmünd die Halbfinal-Niederlage im NÖ-Cup am Montag doch sehr. „Es ist wirklich schade. Das wäre eine große Chance für uns gewesen“, meinte Sportleiter Markus Fürlinger nach der 1:3-Niederlage gegen Landesligist Haitzendorf in der Verlängerung. Das positive überwog für ihn aber: „Wir haben mit einem Landesliga-Klub 120 Minuten top mitgehalten, waren besonders in der zweiten Hälfte am Drücker. Das war moralisch wirklich ein Lebenszeichen von uns. Ich denke daher, dass sich die Enttäuschung nicht lange halten wird.“

Damit hätte Gmünd ausgerechnet in dem anfangs eher als notwendiges Übel erachteten Cup-Bewerb im bisher schwierigen Frühjahr endlich zur Form zurückgefunden. In fast voller Besetzung – nur Abwehrchef Karel Sláma fehlte noch – fanden sich die Grenzstädter nach kurzer Eingewöhnung an das in der 1. Landesliga höhere Tempo sehr gut zurecht, glichen den frühen Rückstand durch den Ex-Schremser Mohamed Bassiouny noch vor der Pause aus – František Němec traf. In der zweiten Hälfte bekamen die Gmünder immer mehr das Heft in die Hand, waren das aktivere Team, drückten auf das Tor.

Schwierige Aufgaben vor der Brust

Das kam auch eine Viertelstunde vor Schluss bei einem Eckball. Schiedsrichter Alexander Autherith entschied aber auf Stürmerfoul. „Warum das nicht gelten hat lassen, weiß nur er selbst. Da war einfach kein Foul weit und breit. Die Spieler beider Teams haben sich auch nicht ausgekannt“, ärgerte sich Fürlinger. „Wenn das zählt, gewinnen wir die Partie wahrscheinlich.“ So rettete sich Haitzendorf in die Verlängerung, wo Gmünd nochmal besser war, sich aber auskontern ließ. In der Schlussphase sah noch Jakub Held Gelb-Rot – die Sperre kommt aber erst zu tragen, wenn Gmünd wieder einmal Cup spielt.

Er ist damit gegen St. Peter/ Au dabei, wenn die Grenzstädter ihre gute Form bestätigen wollen. Dienstags darauf kommt Ybbs zum Nachtrag.