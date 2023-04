Grenzstädter sind weiter personell am Limit

Werbung

Das Duell zwischen Rohrendorf und dem SC Gmünd war das einzige Spiel der Liga, das am Wochenende planmäßig über die Bühne gehen konnte. Für die Grenzstädter wäre eine Pause aber wohl gelegener gekommen.

Neben dem gesperrten Stürmer František Němec fiel kurzfristig auch Abwehrchef Karel Sláma wegen einer Zerrung aus, dazu lag Stanislav Peterek am Vorabend noch fiebrig im Bett. Dafür rückten die eigentlich noch rekonvaleszenten Lukas Hold und Philipp Müller in die Startelf. „Zu früh! Aber wir sind personell am Limit, retten uns derzeit irgendwie drüber“, seufzte Sportleiter Markus Fürlinger. „Bis wir uns an die Umstellungen gewöhnt hatten, waren wir schon 0:2 hinten.“ Das war nach zwölf Minuten, am Ende wurde es ein 0:4. „Der Vorteil ist, wir wissen, warum die Situation so ist, wissen, dass es vorbeigehen wird“, übt sich Fürlinger in Zweckoptimismus.

Gegen Ybbs hängen in der personellen Verfassung jedenfalls die Trauben hoch. Němec ist wieder dabei, dafür jetzt Peterek gesperrt. Jakub und Martin Held halten bei je vier gelben Karten, müssen bei der nächsten Verwarnung auf die Strafbank. Eine leise Hoffnung besteht, dass Sláma wieder spielen kann.