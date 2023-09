Weiter herrscht Standard-Flaute in der Grenzstadt

So groß die Freude über die gute Leistung gegen Purgstall beim SC Gmünd war - zwei Wermutstropfen bleiben: Einerseits wurde der mögliche Sieg nach Führungstreffer in der 88. Minute noch verspielt. Andererseits waren dafür wieder Standard-Situationen ausschlaggebend.

Ruhende Bälle waren in der Vergangenheit ein Steckenpferd der Grenzstädter - defensiv wie offensiv. „Derzeit passt aber die Abstimmung nicht. Jeder Standard vor unserem Tor wird gefährlich“, bemängelt Sportchef Markus Fürlinger. Gegen Purgstall kassierte man alle drei Treffer nach Standards, der dritte war allerdings ein direkt verwandelter Freistoß. „Wir kassieren die meisten Tore nach Standardsituationen“, kritisiert auch Trainer Markus Früchtl, führt mangelnde Entschlossenheit als mögliche Ursache an. „Anders kann ich mir diese Wandlung kaum erklären. Aber jedenfalls tut uns diese Schwäche weh. Wir kassieren leichte Gegentore, müssen aber selbst einen hohen Aufwand betreiben, um zu unseren Toren zu kommen. Es würde uns sehr helfen, wenn wir einmal nach einem Freistoß treffen würden, uns nicht alles erspielen müssen.“ Für diese Woche legt Früchtl deshalb einen Trainingsschwerpunkt auf Standard-Situationen.

Bilanz aus Vierer-Heimserie dennoch gut

Unzufrieden sind die Gmünder mit ihrer Lage aber nicht. Aus der Vierer-Heimserie gab's zwei Siege und ein Remis. „Das passt so, auch wenn der eine oder andere Punkt mehr drin gewesen wäre“, meint Fürlinger. Früchtl pflichtet bei: „Man darf auch die Gegner nicht kleinreden. Rohrendorf ist ein Top-Team und auch Purgstall wird noch nach oben kommen. Ja, wir müssen uns in gewissen Bereichen noch steigern, aber wenn wir das in den Griff bekommen, werden die Ergebnisse wieder passen. Die Saison ist ja noch jung, der Abstand zur Spitze nicht groß.“

Die Offensive ist derzeit gut in Form. Stanislav Pacholik hat seine Startschwierigkeiten nach dem Sprung aus der 2. Klasse in die 2. Landesliga endgültig abgelegt, traf gegen Eggenburg und Purgstall jeweils doppelt. Ganz stark drauf ist derzeit auch Julian Zimmel. „Unsere schnelle Offensive kann derzeit ihre Stärken ausspielen, wir sind auch im Konter brandgefährlich“, sagt Fürlinger.

Jetzt wieder auf ungewohntes Terrain

Am Freitag steht nun das erste Auswärtsspiel seit über einem Monat auf dem Plan. „Irgendwie freue ich mich schon auf ein Auswärtsspiel. Vier Heimspiele in Serie sind komisch für den Rhythmus - das werden im Frühjahr auch die vier Auswärtsspiele hintereinander“, sagt Fürlinger. Gegen den Tabellenzweiten Seitenstetten erwarten beide ein ausgeglichenes Spiel – und Punkte. Früchtl: „Die Stimmung passt, wir haben genug Selbstvertrauen.“

Fürlinger hofft auf eine ähnlich starke Leistung wie beim Auswärtsspiel im Frühjahr, wo die Gmünder mit einer Rumpf-Elf erst in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich kassiert haben. „Natürlich wird es ein schweres Spiel“, weiß er. „Aber ich bin überzeugt, dass wir auch dort punkten können.“