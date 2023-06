Unglaubliche Ausfallsserie: Gmünd gehen die Spieler aus

Vorige Woche reaktivierte der SC Gmünd für das Heimspiel gegen Purgstall Mario Heckaljo nach vier Jahren, um in der Reserve auszuhelfen. Danach saß er sogar auf der Ersatzbank der Kampfmannschaft. In Wieselburg war Alexander Bauer erstmals seit fünf Jahren wieder als Gmünder Ersatzmann mit dabei, Co-Trainer Florian Birngruber startete sogar in der Kampfmannschaft als Stürmer. Für ihn wurde in der zweiten Hälfte Maximilian Kopacek eingewechselt, der ebenfalls erstmals seit sechs Jahren wieder in einer Ersten spielte, auch erst seit vier Spielen wieder in der Gmünder Reserve aktiv ist, davor seit 2017 pausiert hat. Den Grenzstädtern gehen angesichts einer unglaublichen Verletzungsmisere in der Frühjahrssaison zusehends die Spieler aus.

Alleine sieben Ausfälle in der Kampfmannschaft, dazu jede Menge in der Reserve

„So etwas habe ich noch nicht erlebt, seit ich im Fußball bin“, schüttelt der Sportliche Leiter Markus Fürlinger den Kopf. „Die ganzen Ausfälle kannst du unmöglich kompensieren. Im Prinzip fahren wir derzeit überall hin, um Schadensbegrenzung zu betreiben. Das ist auf Dauer lähmend.“

Alleine vom reinen Kampfmannschaftskader fehlen wegen Verletzungen derzeit Michael Dürnitzhofer, Florian Höbarth, Thomas Kapeller, Philipp Müller, Frantisek Nemec, Deniz Obradovic und Mathias Rezsonya, dessen Genesung vom Kreuzbandriss doch mehr Zeit beansprucht hat, als in der Winterpause noch gehofft. Reserve konnte man in Wieselburg gar keine stellen.

Personalnot sorgt auch für (zu) frühe Comebacks

„An sich hätten wir einen Kader von 34 Spielern, die zeitlich immer verfügbar sind. Da wären wir nicht schlecht aufgestellt. Aber bei so vielen Verletzungen ist selbst das zu klein“, sagt Fürlinger. Der spricht auch ein weiteres Problem an, das in dieser Situation schlagend wird: Dass Spieler zu früh wieder eingesetzt werden müssen.

„Sie kommen von der Verletzung zurück, trainieren wieder mit und müssen gleich wieder von Beginn an spielen, weil wir sie brauchen, um die Mannschaft stellen zu können“, erklärt Fürlinger. „Das ist überhaupt nicht gut, aber Alternative haben wir keine. Da gehst du im Prinzip in jedes Spiel mit einem schlechten Gewissen und der Hoffnung, dass sie sich nicht gleich wieder verletzen.“

Peter Rosenmayer einen schönen Abschied ermöglichen

Besserung ist insofern in Sicht, da die Saison sich dem Ende zuneigt, nur mehr das Heimspiel gegen Lilienfeld am Freitag auf dem Programm steht. „Da wollen wir noch einmal alle Kräfte mobilisieren, uns mit einem Erfolg verabschieden“, sagt Fürlinger, „uns auch vom 0:7 gegen Purgstall rehabilitieren.“

Zudem will man Peter Rosenmayer mit einem Sieg verabschieden. Der Torhüter, der seine Karriere 1997 beim EPSV Gmünd begonnen hat, diese - bis auf fünf Jahre bei Rohrendorf und Waidhofen in der 1. Landesliga (2014-2019) - immer beim Heimatklub SC Gmünd verbrachte, wird nämlich mit Saisonende in die Fußballerpension gehen.

Peter Rosenmayer beendet mit 33 Jahren seine Karriere. Foto: Maximilian Köpf

Und nicht zuletzt geht's auch darum, die Frühjahrsbilanz noch etwas aufzubessern. Die Gmünder holten bislang elf Punkte, sind in der Rückrundentabelle gleichauf mit Absteiger Amaliendorf. Die Saison werden die Grenzstädter dennoch im Mittelfeld der 2. Landesliga West beenden. Aufgrund der starken Herbstsaison mit 23 Punkten. „Es war wirklich wichtig, dass wir im Herbst so gut drauf waren“, weiß auch Fürlinger. „Wenn uns diese Verletzungsserie bei null Punkten passiert, wäre das eine Katastrophe.“

Kader wird im Sommer verbreitert

Im Sommer will man sich ein Stück weit neu aufstellen. Der Kader soll breiter werden. Die Rückkehr von Khuslen Narangerel aus Brand-Nagelberg ist bereits fix. Mit weiteren Spielern steht der Verein in Kontakt - etwa Langschlag-Torjäger Stanislav Pacholik (34 Treffer). Mit Tobias Fritz kommt auch der neue Ersatztorhüter aus Brand-Nagelberg. Der neue Einser wird Benedikt Kümmel. Nicht zuletzt deshalb kam er bereits im Meistercup zum Einsatz, in Wieselburg stand er auch zwischen den Pfosten.

Das Spiel dort war übrigens trotz der Umstände gut. Die Gmünder Rumpfelf hielt gut dagegen. „Der Trainer hatte die Mannschaft gut eingestellt, das hat schon gepasst“, schildert Fürlinger. „Aber Akzente nach vorne konnten wir nicht wirklich setzen.“ Vielleicht gelingt im letzten Saisonspiel ja auch das noch einmal.