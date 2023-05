Viele Ausfälle, aber: Das letzte Aufgebot sticht

Der Blick auf die Gmünder Ersatzbank beim Spiel in Seitenstetten verrät vieles. Sogar der Sportliche Leiter Markus Fürlinger gab dort eine Art Comeback in der Kampfmannschaft, auch wenn er nicht zum Einsatz kam. Co-Trainer Florian Birngruber musste in der Schlussphase rein, als Deniz Obradovic seine Zerrung nicht mehr weglaufen konnte. „Das war wirklich das letzte Aufgebot“, sagt Fürlinger. „Dementsprechend defensiv sind wir aufgetreten. Aber das hat gut funktioniert. Ich hätte der Mannschaft den Sieg vergönnt. Aber mit dieser Truppe gegen die stärkste Frühjahrsmannschaft einen Punkt zu holen, ist fast sensationell.“

Die ohnehin schon angespannte Personal-Situation beim SC Gmünd verschärfte sich im Nachtrag am vorigen Dienstag gegen den Da-noch-Tabellenführer Ybbs, der überraschend 2:1 besiegt wurde, noch einmal. Kapitän Michael Dürnitzhofer zog sich einen Rippenbruch zu, wird in dieser Saison gar nicht mehr spielen. Dazu musste der eben erst zurückgekehrte Florian Höbarth mit einer Zerrung raus. Thomas Kapeller kassierte einen Schlag auf den Knöchel. Dazu laboriert Karel Sláma noch an seiner Zerrung und Frantisek Nemec zwickt die Achillessehne. Philipp Müller und Elias Früchtl sind ohnehin schon länger out.

Trainersuche: Gespräche haben begonnen

„Mit acht Ausfällen in der Ersten musst du einmal so eine Partie hinlegen. Das zeigt mir einmal mehr, dass man den Jungen ihre Chance geben muss“, meint Fürlinger. „Ich hoffe trotzdem, dass das jetzt der Tiefpunkt war, für das Wochenende wieder einige Spieler zurückkommen.“ Es geht daheim gegen Würmla.

Die Trainersuche ist indes voll angelaufen. „Wir führen derzeit Gespräche mit einigen Kandidaten, es gibt aber noch nichts konkretes“, berichtet Fürlinger, der aber hofft, diesbezüglich bald eine Entscheidung treffen zu können.